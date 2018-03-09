中國停發領隊證，2019年全台將無「陸客團」？

陸客來台人數月來越少，今年可能將再創新低。旅遊業者透露，中國已停止發放帶團來台的領隊證，目前僅剩約1成中國領隊的領隊證仍然有效，最快年底恐怕呈「零陸團」的狀況，只能改走自由行。

日前曾傳出，中國政府下令禁止3月來台中客團簽，台灣觀光發展協會秘書長田一修昨（8）日更進一步指出，今（2018）年1月開始，中國當局就不再換發陸客團的領隊證，推測1年後陸客組團將無領隊帶團。

《中評網》報導，台灣觀光發展協會秘書長田一修受訪表示，目前中國每天只核發千名團客赴台許可，過去做陸客團的旅行社1個月原本還有50團，現在大概一個月都剩下10團，預估今年陸客團赴台可能不到百萬人次。

田一修也指出，今年1月開始，帶團來台的領隊證就不再換發。中國領隊證是每年換發一次，而從今年1月開始就出現領隊證到期不給換發的情況，如果照這樣淘汰下去，陸客團來台會越來越少，只會剩下散客。

至於陸客來台人數減少，田一修分析原因可能有三。首先，農曆春節過後本來是中客團淡季；其次，花蓮大地震後，中客來台人數也較少，都要求不要住在花蓮，改住宜蘭。第三個原因，就是因為今年是台灣的「選舉年」，中國希望民眾避免選舉時間組團來台。

《工商時報》2月24日報導也指出，受到M503航線爭議及花蓮地震中陸客罹難等影響，中國方面自3月起停止赴台陸客旅遊團簽，4月到9月配額再砍半，規定只能有31萬1千個團客名額。另外面臨台灣年底選舉，10到12月將停止團簽赴台旅遊，自由行個簽則不受限制。

中華航空與遠東航空也證實，中國方面已啟動停止陸籍團客來台簽證。

賴清德怒批：惠台變害台

《蘋果日報》報導，台北市旅行公會副理事長柯牧洲則指出，2009年開始，大陸組團社每家約有5名到30名領隊可帶團到台灣，領隊證採每年換發，但從去年中開始已經開始逾期不補發領隊證，截至去年年底，大陸組團社僅剩10分之1的領隊仍持有領隊證，預估今年5月到6月後領隊證就會陸續到期，未來若仍停止換發，屆時將沒有領隊，陸客團就不能出團了。

柯牧洲指出，雖然可能會轉往自由行，但陸客自由行只限40多個城市，很多二線和三線城市不能來，未來會是很大的困擾。

行政院長賴清德今日被質詢此事時表示，中國停發領隊證，對台灣觀光將有一定影響。賴清德說，中國對台政策一定要公允，日前祭出的31項政策若是「惠台」，那停發導遊證就是「害台」，應該嚴肅面對。

不過賴清德也進一步解釋，中國來台觀光客腰斬一半，但台灣全年觀光人數仍在一千萬人次以上，包括東南亞各國等。至於是否試圖與中方談判？賴揆說，中國對台政策是單方向、有它們的目的，「也不是叫它們停發就停發」；31項政策不管惠台或利中，政院都會嚴肅面對，下周提方案。

不過，根據《聯合報》報導，觀光局副局長張錫聰今日表示，中國去年已經將「領隊證」、「導遊證」兩證合一，對各市場無論是泰國、日本，只要使用「導遊證」就可以帶團，他指出，大陸修旅遊法適用整個市場，並非針對台灣，也不代表「沒有領隊證、就沒有陸團」，業者不宜誤導；但針對中國是否停止團簽赴台旅遊，仍在密切觀察。

兩年少了1/3陸客，真的重創台灣觀光業？

中國限制來台旅行團人數，對於台灣觀光業恐造成衝擊到底有多少呢？

根據觀光局統計資料，中國旅客來台人數在2015年達到高峰，約為418萬人次，不過之後卻逐年下降，2017年只有273萬人，少了三分之一。

Photo Credit: 交通部觀光局

雖然中國旅客來台人數直線下降，不過去年全年國際旅客來台人數其實有所成長。過去一年的主要客源，以日本、韓國、港澳為大宗，而成長率又以韓國的成長幅度最高，緊接在後的分別為馬來西亞、歐洲、紐澳等國。

韓國（105萬4,708人次，+19.26%） 馬來西亞（52萬8,019人次，+11.30%） 歐洲（33萬0,090人次，+10.12%） 紐澳（10萬5,531人次，+9.89%） 美國（56萬1,365人次，+7.15%） 港澳（169萬2,063人次，+4.78%） 新加坡（42萬5,577人次，+4.50%） 日本（189萬8854人次，+0.17%）

觀光局也指出，2017年國際旅客來台人數已突破2016年，達到1073.9萬人次，成長0.46%，也創下十年來的歷史新高。

年別 來台總人數 2008年 3,845,187 2009年 4,395,004 2010年 5,567,277 2011年 6,087,484 2012年 7,311,470 2013年 8,016,280 2014年 9,910,204 2015年 10,439,785 2016年 10,690,279 2017年 10,739,601

不過，這些旅客帶來的金源又是如何呢？

《聯合報》2017年10月報導，立法院預算中心指出，以往陸客團旅遊著重於購物行程，購買珠寶、玉器等高單價商品，現在來台旅客來源國比率改變，以及團體旅遊與自由行旅客消長，陸客以外的其他國家旅客多以自由行為主，故退稅件數與消費金額均減少。

觀光局指出，2016年全體來台旅客平均每人每日消費額，由2015年的207.87美元（台幣6088元），減少至192.77美元（台幣5646元），減少7.26%。陸客2016年度平均每人每日消費，比2015年減少了12.81%，購物費更減少19.77%，導致觀光外匯在2016年下降，不過同期國內旅遊收入上升，觀光總收入整體來看仍然上升。

Photo Credit: 交通部觀光局

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜