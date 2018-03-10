日本把「#MeToo」當成外國人的事，公開性騷擾可能讓事情更糟

最近幾個月，SNS上的「#MeToo」運動受到世界關注。「#MeToo」運動反映了世界上很多地方的女性長期遭受壓抑，甚至受到性迫害的問題。

日本當然也有類似的問題。

日本社會是從1989年開始關注性騷擾的問題。事情起因是1986年的一件鐵路死亡事件。

1986年，有一名女性在車站月台被醉漢騷擾。醉漢抓著女性的衣服不放，在場的其他人不敢介入。女性為了逃避醉漢的糾纏，推了一下醉漢，結果醉漢跌落月台，之後被進站的電車夾死在月台間隙。事件後，日本法院認定這名女性是基於正當防衛而推了醉漢，宣告無罪。

女性遭受騷擾，在當時的日本社會並不稀奇。因為當時的日本社會很多男性有「可以這樣對待女性」、「這麼做沒關係」的觀念。只是事件中的醉漢因為酒醉的關係，做得「稍微」嚴重了一點而已。就連當時日本媒體的報導態度也相當輕浮，還去挖受害女性的隱私。結果這種社會風氣觸怒了日本女性。有些女性成立了支援團體來聲援受害女性，擔任受害女性的辯護團的團長也是女性。

由於這個事件，日語多了一個外來語新詞「セクシャル・ハラスメント」（sexual harassment／性騷擾）。這個新詞還獲得了1989年的流行語大賞新語部門的金賞，得獎人就是辯護團的團長律師。

在1980年代及更早之前，很多日本女性是高中或短大畢業後出社會。工作了幾年，就和同事結婚，也可能是透過相親結婚。結婚後，就辭掉工作，在家當家庭主婦。這個文化叫作「壽退社」。

這裡的「壽」的意思是喜事。「退社」就是離開公司。「壽退社」就是因為喜事而辭職。

由於有「壽退社」這種文化，所以以前日本公司的女性員工大多都是年輕的未婚女性。相較之下，大部分的男性因為一直留在公司，而且會一直升遷，所以男性在公司的地位多半高於女同事，人生及社會經驗也會優於女同事。由於地位和年齡不平等，所以女性的立場處於弱勢，容易受到男性支配。這種環境就很容易發生性騷擾。不過當時的日本社會並不覺得這是什麼大問題。男性當然也無法理解女性的感受，就算發生了性騷擾，男性也沒有自覺。

不過在性騷擾的正當防衛官司定讞、「セクシャル・ハラスメント」（sexual harassment）成為流行新詞後，日本社會多少有了反省，日本男性也開始留意自己的言行。之後，「壽退社」文化在1990年代就開始式微，很多女性結婚後還是繼續工作。到了1990年代後半，日本的已婚職業婦女的人數超越全職家庭主婦，日本公司的女性員工不再是絕對弱勢了。

日文中各種關於性騷擾的新名詞

「セクシャル・ハラスメント」（sexual harassment）這個日語新詞問世後，日本又陸續出現不少類似的新詞。例如：

アカデミック・ハラスメント（academic harassment）：利用學術地位或職權來威壓其他教師或學生（特別是壓迫女教師或女學生）。

エイジング・ハラスメント（aging harassment）：年齡嘰諷。例如用「你真年輕」來嘰諷他人社會經驗淺薄，或是帶著惡意用「歐巴桑」稱呼女性。

アルコール・ハラスメント（alcohol harassment）：強逼他人喝酒。

シルバー・ハラスメント（silver harassment）：虐待老人。

ドクター・ハラスメント（doctor harassment）：利用醫療專業或職權來威壓患者。

パワー・ハラスメント（power harassment）：利用地位或職權來攻擊他人（多半發生在職場）。

モラル・ハラスメント（moral harassment）：巧妙地把問題推向受害者，讓受害者恐懼、自責的精神暴力。

マタニティ・ハラスメント（maternity harassment）：用各種手段封殺或逼退懷孕女性（多半發生在職場）。

這些詞彙很多是日本人參考「セクシャル・ハラスメント」（sexual harassment）造出來的新詞。由於這些新詞都很長、音節多，所以日本人平常在用這些詞彙時，會把詞彙縮短，前半後半各取兩個音。例如：「セクシャル・ハラスメント」⇒「セクハラ」、「パワー・ハラスメント」⇒「パワハラ」、「モラル・ハラスメント」⇒「モラハラ」等。

這種「～～ハラ」新詞，現在在日本已經出現了超過40種。這代表日本社會非常關心騷擾、壓抑、冷暴力等的問題。性騷擾問題只是社會種種騷擾、壓抑、冷暴力等問題當中的一種而已。因為日本社會發現了這些問題，而且是大家日常生活中會面對的問題，而且是大家覺得應該要解決的問題，所以才會出現這些標定問題的詞彙。

這些詞彙的出現只是改善問題的開端，問題到現在當然還沒解決。

這些騷擾、壓抑、冷暴力的問題很難控訴。因為這些行為有很多灰色地帶，有時候可能發生在第三者看不到的地方，所以很難舉證。而且很多加害者根本不覺得自己的「一句話」或「小動作」是加害。如果問題發生在職場，被害者向公司申訴時，可能會給周遭的人一種「只是為了一句話或一個小動作，讓公司的人事部門忙翻天，而且還沒有證據」的形象。

如果被害者拼了命控訴，反而可能會被當成無理取鬧。這樣會降低控訴的說服力，也可能會傷害自己的社會信用。所以被害者不只是受到人的騷擾、壓抑、冷暴力，也被一種無形的力量壓得有苦難言。

以性騷擾為例，這幾個月世界上的SNS流行用「#MeToo」控訴問題。很多日本人知道網路上有這種活動，不過跟著響應的人並不多。「#MeToo」在日本只能算是媒體報導下的國外社會現象而已。日本當然有性騷擾的問題。日本人沒有熱烈響應「#MeToo」，就只是被害者早就看出這個運動無法改變自己的狀況，甚至可能引發負面的結果。

因為有常識的人都知道，公開發言要負責任。如果拿不出明確的證據，事情不但不會解決，還可能傷害自己的社會信用，甚至可能丟了工作。當然，這並不是性騷擾受害者獨有的問題，其他的騷擾、壓抑、冷暴力問題的被害者也一樣有這種問題。

日本人雖然沒有積極參加「#MeToo」，但是日本的受害者也沒有沉默，日本的一些匿名問答網站上常常可以看到有受害者發問和討論。受害者透過匿名的問答網站找到相同經驗的人抒解壓力、交換心得，是現階段相當務實的做法。日本的網路上很容易發現這方面的討論，代表這些問題在日本社會的能見度變高了。

2017年5月，日本的女性文字工作者伊藤詩織召開記者會，控訴遭到某男性資深記者性侵。這也是打破沉默的行動。不過可惜的是日本媒體沒有針對性侵的社會及司法問題報導，而是去挖男性資深記者和安倍首相的關係，造成議題失焦。伊藤詩織的控訴雖然並不順利，但是她的行動可以給其他遭受性侵、性騷擾的被害者勇氣，所以並不是完全沒有成果。

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在一些日本動漫畫創作中，會把重量級政治家描寫成態度蠻橫、愛錢、喜歡玩女人。這種角色設定似乎和日本社會的壓抑與騷擾的加害者形象相符。在1980年代以及更早之前，日本的確有這種政治家。但是政治家並不是無敵。如果態度太傲慢，得罪了選民，下次選舉就會失業。如果金錢或異性問題處理不善，日子也不會過得好。

1989年，日本首相竹下登就因為金錢醜聞而辭掉了首相。接任的宇野宗佑則因為同年參議院選舉大敗，才上任69天就辭掉了首相。宇野宗佑雖然是因為選舉失敗而辭職，不過選舉失敗的原因之一是女性醜聞，算是日本戰後唯一一個因為女性醜聞而下台的首相。宇野宗佑的女性醜聞並不是性騷擾，也不是性侵，而是他的情婦接受爆料雜誌專訪時透露了他的私人性格（例如吝嗇等）。

日本在1990年代整備了相當嚴苛的政治資金制度，實質上是消滅了金錢政治。所以現在日本的政治家如果本來不是有錢人，基本上手頭都不寬裕。日本社會時有爆料雜誌用美人計設局公眾人物的傳聞，所以資深政治家也會小心行事。

2017年，日本的一名女性國會議員因為經常辱罵祕書，結果被祕書錄音告發，這名女性議員在同年的總選舉就落選了。所以現在日本的政界其實沒什麼壓抑與騷擾的加害本錢。反而是政治家受到公眾監督的壓力相當大。所以動漫畫創作中玩弄金錢和女人的強勢政治家已經變成非寫實設定。

不過在日本，還是有不少人認為政治家享受特權，壓迫百姓生活。不過這多半是不關心政治的民眾在日常生活中受到其他的壓抑與騷擾，就把氣出在政治家身上。實質上，一般日本人面對的壓抑與騷擾大多是出在自己的學校、職場，或家庭。

有些台灣人到日本旅遊時，會覺得日本的服務非常親切。其實服務親切的背後，也是壓抑與騷擾的問題。業者如果服務出了差錯，可能會遭到惡質的消費者的攻擊撻伐。業者甚至可能會有接不完的騷擾電話。有些企業為了拼業績，會把壓力一層一層往下推，業績不佳的員工可能被上司辱罵。日本式的服務做得貼心，就某種意義而言是以前有不少人活在壓抑與騷擾恐懼下的結果。

以前大家只能隱忍。不過社會觀念一直在變，日本也不例外。當大家開始關注這些問題時，狀況就有改善的機會。

本文經作者授權刊登，原文發表於梅と桜 ―日本台湾年軽人的事情―

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九