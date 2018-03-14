滑冰場上的陰陽師：挑戰自己編曲的「冰上王子」羽生結弦

平昌冬奧賽事已在本月25日劃下句點，今年備受矚目的選手之一，有「冰上王子」之稱的日籍選手羽生結弦（Yuzuru Hanyu），在2月17日以最高分成功拿下男子單人花式滑冰的金牌，成為66年來第一位連兩屆奪得冬奧衛冕金牌的花式滑冰選手。

在花式滑冰場上，日本傳統音樂是相當少見的，而羽生結弦這次使用的音樂是日本電影《陰陽師》中的配樂〈SEIMEI〉，羽生結弦透露，跳躍、轉圈、腳步都得和曲子搭起來，所以會從選擇比賽曲目的音樂開始，在第幾秒完成什麼動作，在那個地方跳躍，都是聽原來完整的曲子，並且做好演出的想像，所以從音樂的選擇到剪輯通通自己來。

影片：羽生結弦在2018年冬奧的長曲項目，使用的是電影陰陽師的配樂〈SEIMEI〉

題材設定在「日本大和風」，選擇電影《陰陽師》的配樂作為比賽曲目

其實，他在2年前的國際滑冰總會花式滑冰大獎賽（NHK盃）中，就已經使用過同一首曲子，為何對這首曲子情有獨鐘？羽生結弦曾在訪問中表示，一是當年的出色表現令這首曲子成為「吉利曲目」，二是選用熟悉的音樂更利於施展發揮。在尋找表演用音樂時，他就設定好要以日本文化為主題，他所想像的音樂是擁有笛子和太鼓這兩個元素的，從這個點開始發想，最後決定了「陰陽師」這個主題。

《陰陽師》配樂採用了大量平安時期的古典樂器，包括笙、箏、尺八、太鼓和神樂鈴等，相當符合羽生結弦對於演出音樂的設定。《陰陽師》的配樂是由日本配樂大師梅林茂所創作，談到梅林茂，可能大家對他會有點陌生，除了為日本電影創作配樂，他也曾為許多華語電影創作過配樂，包括《花樣年華》、《2046》、《十面埋伏》、《滿城盡帶黃金甲》與《霍元甲》等大家耳熟能詳的華語電影。

自己的演出自己編曲，花式滑冰選手第一人！

有注意到羽生結弦的長曲項目開場時，歌曲的最前面有個呼吸聲嗎？你沒有聽錯，而且這個呼吸聲還是羽生結弦自己用手機在房間錄下，並透過剪輯軟體加到音樂裡面的，他提到，在表演開始是最緊張的時候，錄下這個呼吸聲也可以調整呼吸。這也是他第一次挑戰音樂剪輯，同時這也是第一次有選手自己剪輯自己的演出音樂。

聽完《陰陽師》原曲後，他將想要的段落重新剪輯調整，為的是讓音樂能夠配合技術動作的時機點。在哪個秒數要搭配多少步數、從哪裡起跳，都是經過仔細設計的。除了音樂外，服裝與動作編排也以陰陽師為基礎，他參考了很多相關影片，甚至也向飾演陰陽師的演員野村萬齋求教，獲得一些動作上的建議。

「每一天都要相信自己，每一天都去超越自己。」這是羽生結弦的座右銘。身為世界花式滑冰頂尖選手，羽生結弦仍不斷提高技術的難度，挑戰世界滑冰最高難度的動作，甚至連音樂都自己來了，在這次的演出後，不曉得下次又會用什麼樣的曲子驚艷全場呢？相當令人期待。

影片：電影《陰陽師》主角野村萬齋也提供許多動作的建議給羽生結弦

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