伊達政宗被母毒殺疑雲（謎題篇）：為何義姬會對親生子痛下毒手？

自從父親輝宗死後，伊達政宗與生母義姬的關係，以至政宗與義姬及弟弟小次郎之間的鴻溝越來越大。天正十八年（1590）四月初，當政宗決定參陣小田原城後，於當月五日到黑川城西館探訪義姬，並得到義姬難得的親切招待，但就在此時，發生了著名的「政宗毒殺事件」。

根據當時的記載，政宗拜訪義姬時說「此惟死出之路，願在死去之前，得見母親之顏」。毒殺事件大致上有兩個的版本，其一是說政宗與母親進食時，負責試毒的膳番在吃下鱠魚（也有糖果說）後，立即吐血身亡，見此情形的政宗，立即急忙離開。

另一版本是政宗親自進食後，發覺腹部忽發劇痛，並大叫「這東西⋯⋯有毒！」（也有說政宗在進食前已嗅到異味，但喃喃自語的說「此乃天命也！如母親要我死，為孝子豈能不孝」，遂食下膳食），然後立即逃出西館，由於政宗及時服下隨身的「撥毒丸」，故回到本城後，已大致無恙。

伊達家的正式官史《伊達（貞山公）治家記錄》則有較詳細的描述「天正十八年（四月）五日，至西館用膳，因虫氣（腹痛）而歸，後瞬即平復。是時於西館進膳，膳食送至時，御用之膳番（試毒役）試食後，忽然間目眩吐血，氣絕身亡。公（政宗）知悉此為毒計，即稱有虫氣（腹痛）而歸本城。」但此記錄也附有按注說「然而，毒害之計得以察知，假稱虫氣而歸之事，疑為用過御膳後方藉由歸城。」

Photo Credit: 土佐光貞 @ public domain 伊達政宗

無論那一個版本，都直接或間接指稱義姬有下毒嫌疑，但據《長谷寺古記》的記載，政宗中毒後，義姬「甚為擔心，並手觸主君（政宗）之手及撫摸其額，更令錦織即休齋拿出『撥毒圓（丸）』解毒⋯⋯」

如依據傳統的說法，最大嫌疑犯—義姬的行事動機是什麼？一般的說法都外乎兩個原因：其一，改立家督之陰謀說。在後世仙台藩的記載中，大多指稱義姬從輝宗時代已強烈要求改立次男小次郎為家督，政宗的存在正是計劃的障礙。

再者，政宗繼立家督後，旋即橫掃奧州，但卻在秀吉面前堅持對抗，對伊達家的命運及小次郎將做成重大的影響，故政宗在義姬眼中被認為是「危險人物」。

其二，與兄長義光合謀說，這是根據伊達成實的《政宗記》衍生出來的說法（註：成實在書中沒有指控義光唆使，也沒有提及中毒事件），指稱最上義光與義姬向來都對政宗的對外擴張感到不安；尤其是義光，總恐怕政宗會把矛頭指向羽州山形。向來善於陰謀的最上義光，當然不會坐以待斃，於是在毒殺事件前後，義光、義姬之間的信使非常頻繁。

其中有傳義光向義姬教唆道「政宗亡後，小次郎當立無異，萬事俱能成之易行也！」而在義姬的立場，為保護娘家及小次郎的地位，萌生暗殺政宗的殺機並不出奇，不論是真是假，這都可說是亂世時代「武家女性的悲哀」。

不過，事實是不是這樣呢？請看下回的「解謎編」。

Photo Credit: 仙台市博物館所蔵 @ public domain 伊達成實

附註：最上「義姬」的名字

現在一般小說、遊戲都稱她為義姬，但事實上沒有一手史料引證她的名字真的叫「義」。即便她父親叫義守，哥哥叫義光，但這不等於她就可以叫「義」，因為「義」是代表足利將軍的名諱賜給足利一族及有力大名的。這權限只限男性，武家女性通常不是對象，所以「義姬」之說在當時的習慣上是不合理的。

史料上她只有三個確實的名字：御東之方、御東様及保春院。

保春院是夫君出家並橫死後，她作為未亡人出家後的名號，當然不是芳名，那麼前者的御東之方、御東様又如何呢？

「御」是等於現在的「阿」，所以也就是「阿東」，「之方」是夫人的意思，換言之，「義姬」的真名很可能是「東姬」或「阿東」。然而，由於輝宗死後，「義姬」住在米澤城內的東館，所以「御東之方」也有可能是指「東館的老夫人」之意。

事實上，後來伊達家續寫家史時，派人問義姬的母家最上家她的芳名，最上家當時也說不知道。當時一般的家譜、族譜中，大多不記載女兒的名字，一般只寫「女」便了事。

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