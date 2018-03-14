2018年3月新多益正式上路，你需要提升哪些英文能力？

2018年3月，新多益就要正式上路，還不趕緊搞懂新舊題型的差別嗎？以下是希平方為大家整理的改版重點、大家須提升哪些英文能力，趕快繼續看下去吧！

多益聽力改版重點

聽力考試方式與題數增減

測驗時間 ：45 分鐘（總測驗時間120分鐘）／題數： 100 題共四大題型

第一大題「照片描述」四選一：從10題減少為6題

第二大題「問答題」三選一：從30題減少為25題

第三大題「簡短對話」四選一：從30題增加為39題

第四大題「簡短獨白」四選一：維持30題

改版重點

增加「三人對話」：以往對話的聽力測驗多是一男一女，因此只要記得講這句話的是男生聲音或是女生聲音就可以了。但新版多益竟然會出現兩個人以上的對話，也就是說，要記得哪個男生的身分是什麼、他說了什麼。

增加「口語英文」：對話中將包含母音省略（elision，如：gonna）和不完整的句子（fragment，如：Yes, in a minute; Down the hall; Could you? 等省去主詞或動詞的句子）。

增加「圖表」：考驗考生是否能邊聽對話內容，邊看圖表中的重點，也就是「聽力」和「閱讀」的整合能力。

準備技巧

提升對「長篇對話」理解能力

多益改版後將「照片描述」、「問題題」的題數減少，反而將「簡短對話」的題數增加，就是希望大家能提升真正的英文應用能力！而提升聽力最好的方式就是大量的聽，看影片或是影集都是很好的方法，試試看「關掉字幕、跟著讀」效果會大幅提升，但別忘了選擇正確的影片字幕才能同時幫助到閱讀喔！（延伸閱讀：突破聽力口說障礙的不二法門：反覆聽、跟讀法）

提升「口語英文」理解能力

新版聽力題型中增添了不少口語詞、不完整句子，目的是希望大家腦中不要只有死板板的標準句型，因為商用英文並不侷限於 e-mail 書信、簡報等等，也包含日常生活對話。

例如有外國廠商或客人來台灣，不可能只用正經八百的英文講公事，也會用口語英文聊聊家人朋友、文化差異、國際時事...等等。所以依照自己的興趣選擇喜歡的英文影片，除了增加英語能力，還能了解時事，是最快提升「口語英文」的不二法門！（延伸閱讀：謝小姐：可以用英文溝通的感覺太棒了，趕快跟我一起這樣做！）

提升「英文思考」的速度

多益改版要求大家要邊聽邊看圖表，重點是要同時看資料，並迅速思考做出判斷，就像開會時，要有辦法邊聽邊看簡報，同時要能思考內容一樣！（延伸閱讀：學她閉門特訓聽力，你也可以聽懂 CNN！）

多益閱讀改版重點

閱讀考試方式與題數增減

測驗時間 ：75 分鐘（總測驗時間120分鐘）／題數： 100 題共三大題型

第一題型「句子填空」：從40題減少為30題

第二題型「段落填空」：從12題增加為16題

第三題型的「單篇閱讀」：從28題增加為29題

第三題型的「雙篇閱讀」：從20題增加為25題

改版重點

新增「句子插入題」：除原有片語、單字、子句選項外，另新增完整句子的選項。考生必須對上、下文理解的更清楚，才有辦法正確作答。

新增「文字簡訊、即時通訊，或多人互動的線上聊天訊息內容」：為更貼近現代人的溝通模式，題型將更貼近生活化英文。

新增「多篇閱讀」：原本的雙篇閱讀變為多篇。考生必須在時間壓力下一次閱讀3篇（或以上）文章，從中擷取重點並理解。

準備技巧

提升「口語英文」理解能力

因應行動裝置發達，大家常常透過網路傳簡訊，因此多益也新增「文字訊息」、「多人互動聊天訊息」閱讀的題型。想交外國朋友的，一定要有這個能力才行啊！除了挑選較生活化的影片或影集來當作練習外，你可以利用攻其不背「發問」功能，和老師一對一傳英文訊息！

提升「英文閱讀」的速度、理解能力

我們理解當進行到最後面的閱讀測驗時，壓力通常都最大，因為英文的句子普遍比中文句子長！常常大句子中還有小句子（子句），小句子中又有小句子.....看到都昏頭了！

新制多益真的是鐵了心，縮減比較容易得分的「句子填空——文法字彙」，並增加「多篇閱讀題組」，即做一個題組的題目要看三篇文章！

而且以前填空題都只要填單字、片語，現在多了和托福一樣題型的「句子插入題」，不只要理解整個句子，更要搭配前後文才能選出正確答案，真的頗具挑戰性。

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航