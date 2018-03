實力派歌手Dua Lipa〈New Rules〉，教你跟前任分得乾乾淨淨

來自英國的實力派歌手Dua Lipa不只有超模般外表,她渾厚低沉的嗓音已經擄獲不少人成為她的忠實粉絲啦!今天跟大家分享她這首非常熱門的歌曲〈New Rules〉,歌詞告訴我們如果要跟爛前任斷乾淨的話,有什麼規則要遵守。你準備好打開耳朵好好欣賞了嗎?

One: Don't pick up the phone 規則一:不要接電話

Pick up意思是「撿起來」,那如果電話響了,你要把它接起來,你會做的動作就是把它撿起來,所以pick up the phone意思就是「接起電話」。另外你也可以直接用比較簡單的字:answer。

例如:

Aren't you going to pick up the phone? It has been ringing for a while.(你不接電話嗎?它響了一陣子了耶。)

這句也可以直接改成:Aren't you going to answer the phone? It has been ringing for a while.

You'll have to kick him out again 你要再次把他趕出去

Kick 有「踢」的意思,kick someone out當然就指「把某人踢出去」,也就是「把某人趕走」的意思,或是指「把某人除名」。

例如:

After the big fight, the father kicked his son out.(在大吵一架之後,那名父親將他的兒子趕出家門。)

或是:Martha's performance didn't live up to the director's expectations, so he kicked her out.(Martha 的表現不如導演的期望,所以他將她除名了。)

Practice makes perfect 熟能生巧

這是一句很常見的諺語喔,當你要勉勵別人「練習成就完美、熟能生巧」的時候,就可以使用。例如:

Come on. You shouldn't give up now. Practice makes perfect, and I know you'll be good at it someday.(加油。你不應該現在放棄。熟能生巧,我知道你有一天會變得很擅長的。)

I'm still tryna learn it by heart 我仍然試著謹記在心

Tryna其實是指 trying to,只是在歌詞裡因為要搭配節奏的關係,它會需要念得很快,念起來就像是 tryna。另外還有一些在日常對話中很常見口語用字,可以參考:英文口語縮寫通!後面的 by heart 意思是「記住、背下來」,learn something by heart 意思就是「把某件事牢記在心」。

I want you to learn this by heart—believe in yourself, and you can accomplish anything you want to.(我希望你牢記這件事--相信你自己,你可以完成任何你想完成的事情。)

You're gettin' over him 你漸漸放下了

Get over有「恢復過來」的意思,用在感情中就表示「忘掉某人、放下了」,如果用在疾病的話,就是指「康復、好起來」。

I'm glad you've finally gotten over him. He wasn't worth your tears.(我很高興你終於放下他了。他不值得你的眼淚。)

Jim was too tired last month. He caught a cold shortly after he got over having diarrhea.(Jim 上個月太累了。他腹瀉好不容易好起來後,他又得了感冒。)

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航