實力派歌手Dua Lipa〈New Rules〉，教你跟前任分得乾乾淨淨

來自英國的實力派歌手Dua Lipa不只有超模般外表，她渾厚低沉的嗓音已經擄獲不少人成為她的忠實粉絲啦！今天跟大家分享她這首非常熱門的歌曲〈New Rules〉，歌詞告訴我們如果要跟爛前任斷乾淨的話，有什麼規則要遵守。你準備好打開耳朵好好欣賞了嗎？

One: Don't pick up the phone 規則一：不要接電話

Pick up意思是「撿起來」，那如果電話響了，你要把它接起來，你會做的動作就是把它撿起來，所以pick up the phone意思就是「接起電話」。另外你也可以直接用比較簡單的字：answer。

例如：

Aren't you going to pick up the phone? It has been ringing for a while.（你不接電話嗎？它響了一陣子了耶。）

這句也可以直接改成：Aren't you going to answer the phone? It has been ringing for a while.

You'll have to kick him out again 你要再次把他趕出去

Kick 有「踢」的意思，kick someone out當然就指「把某人踢出去」，也就是「把某人趕走」的意思，或是指「把某人除名」。

例如：

After the big fight, the father kicked his son out.（在大吵一架之後，那名父親將他的兒子趕出家門。）

或是：Martha's performance didn't live up to the director's expectations, so he kicked her out.（Martha 的表現不如導演的期望，所以他將她除名了。）

Practice makes perfect 熟能生巧

這是一句很常見的諺語喔，當你要勉勵別人「練習成就完美、熟能生巧」的時候，就可以使用。例如：

Come on. You shouldn't give up now. Practice makes perfect, and I know you'll be good at it someday.（加油。你不應該現在放棄。熟能生巧，我知道你有一天會變得很擅長的。）

I'm still tryna learn it by heart 我仍然試著謹記在心

Tryna其實是指 trying to，只是在歌詞裡因為要搭配節奏的關係，它會需要念得很快，念起來就像是 tryna。另外還有一些在日常對話中很常見口語用字，可以參考：英文口語縮寫通！後面的 by heart 意思是「記住、背下來」，learn something by heart 意思就是「把某件事牢記在心」。

I want you to learn this by heart—believe in yourself, and you can accomplish anything you want to.（我希望你牢記這件事－－相信你自己，你可以完成任何你想完成的事情。）

You're gettin' over him 你漸漸放下了

Get over有「恢復過來」的意思，用在感情中就表示「忘掉某人、放下了」，如果用在疾病的話，就是指「康復、好起來」。

I'm glad you've finally gotten over him. He wasn't worth your tears.（我很高興你終於放下他了。他不值得你的眼淚。）

Jim was too tired last month. He caught a cold shortly after he got over having diarrhea.（Jim 上個月太累了。他腹瀉好不容易好起來後，他又得了感冒。）

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航