【藝遊時光】春分將至，還有人在植樹節種樹嗎？

編按：這週的藝遊時光，依然要帶你帶全台各地看展、聽歌、品味故事。在南部，有台灣獨立記者楊智強潛入緬甸，紀錄被迫逃離家園的羅興亞人，在流離失所抵達東南亞鄰近國家後的後續追蹤故事；在東部，則有第十屆雲門流浪者計畫獲選人夏河靜的分享會。曾在泰、緬、印、雲南等地投身移工教育多年的她，在與移工、難民的交往經驗裡，聆聽到太多非自願地別離，因此踏上替他們完成探視家人的路⋯⋯

藝遊靠北邊

名稱｜Štefan Papčo : Vertical 垂直線

時間｜2018／03／17－04／28

地點｜Bluerider ART, Hall 9（台北市大安區仁愛路四段25-1號9F）

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斯洛伐克藝術家Štefan Papčo史蒂芬．帕博丘，為少數集環境、行為藝術、極簡主義的東歐潛力新秀代表，他將在台舉辦他的亞洲首個展－Vertical 垂直線。同時也會在本展開幕式現身分享他的一系列登山創作過程及理念。個展 Vertical 垂直缐，講述的是一場利用登山活動反映人類純粹的精神面。帕博丘利用了雕塑的語言，讓金屬、混凝土、木材、展現不同材質混和交織的精彩力道，看似柔軟的外表卻有自然粗糙及真實觸感，呈現山與人之間的多種邏輯及面貌；巧妙地反轉物理思維成為藝術結構的語彙: 點、線、面，甚至是四維度的時間，都在帕博丘的掌握之中。

名稱｜飛松陶器展

時間｜2018／03／10－03／25

地點｜Art Space 563（台北市中山區明水路563號）

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陶磁器作家飛松弘隆早先是創作食物器皿，為了想改變人們餐桌用具的單調，轉而創作燈具。因為喜歡50年代牛奶燈微微澄明的靈光，想保留它的歷史價值，繼續照亮現代人的生活，透過自己摸索實驗，為照明創造柔和溫馨的氛圍。他採用日本包括全世界，為數不多的鑄型技法製作磁器燈罩。他注意到磁器有透光特質，經過調整後的磁土製作的燈罩看上去樸實無華，當把燈點亮的那一瞬間，卻像被施了魔法一樣，立刻有了生命綻放光芒，無論是新房子老房子，將因為它們的存在而生動。

名稱｜B Festival 2018

時間｜2018／03／18 17：00－23：00

地點｜PIPE Live Music（台北市臺北市思源街一號）

備註｜本活動為售票活動

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嗨各位B友，去年相隔8年的B級音樂節大家都玩得開心嗎？我們還是很自傲的，我們就是這麼B，用B級美食的價錢賽給你們我們覺得最讚的音樂和態度，不管他原本被分類在主流還是地下，我們才不管，讚的就塞給你。今年的主題是秘密朋友派對。就請大家先買先贏，反正會是豪爽的春天的秘密朋友派對，有啤酒，有朋友，還有很多很多讓你不自覺跳來跳去的超讚音樂！我們永遠都勿忘初衷，B級音樂節永遠會是一個不追求遠大抱負只追求帥到改變宇宙規律的音樂節，各位一樣隨興的來隨興的玩，所有的事情你我早已了然於心沒什麼好說。

名稱｜2018 Wonder Foto Day 台北國際攝影藝術交流展

時間｜2018／03／16－03／18

地點｜臺北松山文創園區 3、4號倉庫（台北市信義區光復南路133號）

備註｜本活動為售票活動

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一年一度、台灣最盛大的攝影藝術盛事！以120見方的桌面為展示平台、台灣為中心，集結亞洲為主的攝影藝術家！2018 Wonder Foto Day 邀請來自八個國家地區、120位攝影師、120種不同的視角齊聚一堂，展現藝術家們的作品與創意，讓各國藝術家能與收藏家、觀眾們能夠以面對面方式交流，碰撞出璀璨火花，認識以往不曾知道的攝影藝術！

藝遊在中間

名稱｜Narukorepusinn・黑狼❖❖突然醒來已在台中＼(^o^)／

時間｜2018／03／17 19：30－21：30

地點｜玩劇島小劇場 Little Play（台中市西區精明一街75號／精誠路92號B1）

備註｜本活動為售票活動

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ナルコレプシンNARUKOREPSINN（JP）是來自日本福岡的avant-punk三人團，主打「展開與間隙的音樂」路線。由吉他兼薩克斯風手（坂田）、鼓手（AMI）與合成器（POP●COPY）組成的極簡編制，演奏具節奏感又不失趣味，且中毒性高的變拍子節奏。曲風不僅受到Arto Lindsay與James Chance & The Contortions等後龐克的影響，坂田的獨特反覆唱腔與叫喊，也可找出其對90年代後另類搖滾的呼應與反抗。

藝遊南霸天

名稱｜另類世界觀建立工作坊

時間｜2018／03／18 14：30－17：00

地點｜絕對空間Absolute Space for the Arts（台南市中西區民生路一段205巷11號）

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藝術家工作坊講者宮保睿：設計不只是可以解決問題，媒介更可以讓人們思考更多深沈的問題。透過推理、想像、研究、思考來探討現有或是新興科技帶給社會、文化、環境、經濟、道德甚至是美學上對於人們未來生活的多方影響。「思辨設計」作為一種設計思維方式，常以「如果」為出發點，探索世界可能可以變成怎麽樣。

「另類世界觀建立工作坊」運用敘事、世界建構、虛構手法等思考方式，嘗試探索「設計作為研究方法」與「設計作為思考工具」的可能性，進而挖掘不同的思考觀點與想像的可能性，也以電影的世界觀為思考開端，帶領大家進行另類世界觀建立的思考與敘事練習，嘗試建構與想像自己的世界觀。

名稱｜講座｜離開緬甸之後：羅興亞人在泰國、孟加拉、韓國

時間｜2018／03／18 14：00－16：30

地點｜奧兒享空間（高雄市苓雅區中正一路306號3樓之1）

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一年前，台灣獨立記者楊智強潛入緬甸的羅興亞難民營，帶回羅興亞人在當地宛如囚犯的處境悲歌；一年後，他前往緬甸、泰國、孟加拉和韓國，追蹤羅興亞人逃出緬甸後的生活。當羅興亞人回到種族相近、語言相通的孟加拉，會得到接納嗎？當羅興亞人逃到與緬甸同為佛教國的泰國，會受到什麼待遇，又是什麼使他們無法團結？當一個緬甸女人愛上羅興亞男人，他們的愛情會成為四處逃亡的動力，還是成為大時代下的犧牲品？當羅興亞人逃到印尼、馬來西亞，甚至韓國，他們的命運會改變嗎？

藝遊向東面

名稱｜連續波436赫茲的密電碼：島東譯電所開幕派對

時間｜2018／03／17 13：00－23：00

地點｜島東譯電所（花蓮縣花蓮市福建街436號）

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連續波（Continuous Wave），縮寫為CW。它可以是電報電線裡的電子脈衝，也可以是一種機械的視覺的信號⋯島東譯電所成立於2018年三月，延續前身—偏廳計畫，其選物與微型藝廊概念，新空間—島東譯電所更增設茶酒藝文沙龍吧，透過餐酒館形式與不定期舉辦的藝文活動，為台灣文藝沙龍與優質的夜間娛樂休閒場所盡一份心力。

3月17日舉辦新居落成派對，以半日生活祭的活動概念以派對形式邀請大家的參與。活動將由兩組新銳 dj/Kurt 與 Wichen 音樂放送，與戶外懷舊電影院放送及美食藝術家及古董蒐藏家專題講座分享。活動將從白天至夜晚⋯打開島東譯電所落成序章，打造新型態的花東深度旅遊樣貌⋯

名稱｜看不見的人——移工 、 流亡者與大山小農的故事

時間｜2018／03／17 19：30－21：00

地點｜藍色日出（台東縣台東市洛陽街231號）

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第十屆雲門流浪者計畫獲選者夏河靜用長達一年的時間流浪，親自走訪在異鄉生活四年所遇到的藏族流亡者和緬甸移工日夜思念的家鄉 ， 以及再次回到麗江大山裡與傈僳族農民朋友相聚 ⋯看起來是一趟完成他人心願的旅程，其實是一場回應內心呼喚的儀式。他出發前並不明白，與自己坦誠對話，需要莫大的勇氣。尤其是面對被自己深深埋藏的回憶與放不下的人事物，在漫長的過程中逐漸浮現的時刻。這個講座，是一位從事過國際志工、非營利組織社區工作者的經驗分享與身為一位外來者的報導記錄視野的省思。