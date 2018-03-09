上映七天賣座冠軍，中國大型紀錄片《厲害了，我的國》厲害在哪裡？

為了配合中國兩會（政協會與人大會），中國近日推出紀錄片《厲害了，我的國》，電影上映7天，已經登上中國電影賣座冠軍，場場爆滿。但這部紀錄片卻被美國電影資料網站IMDb獲得罕見的1分，網路傳聞是官方介入禁負評、禁空場，帶來的熱門幻覺。

由中國中央電視台、中國電影公司聯合出品的紀錄片《厲害了，我的國》，記錄了中共總書記習近平領導5年多來，中國「舉世矚目的成就」，涵蓋中國十八大以來的發展，像是中國鐵路交通、醫療科技等印著「中國製造」的超級工程。根據官方簡介，該片被定義為「一部非常有新意、充滿正能量的紀錄電影」，展現了中國人民在全面建設上的奮鬥，彰顯了以「習近平同志為核心的黨中央的正確領導」。

該片在3月2日上映，不只中國官方大力宣傳，央視推出總獎金人民幣300萬元（約新台幣1405萬元）的直播徵答節目，包括成龍、吳京等多位影視明星參加首映會力捧，並有上百明星在上映首日於微博發文，號召民眾觀影。

《法廣》報導，為配合中國兩會（中國政協會和全國人大會）開幕，宣傳習近平核心，中國推出大型紀錄片《厲害了，我的國》，據說觀影人次將遠遠超過創下中國票房紀錄的電影《戰狼2》。

Photo Credit: 中國央視網 截圖

而根據電影網站「貓眼」，這部片的評分高達9.6分（滿分10）。上映8天累計票房已接近2億人民幣，位居即時票房第二名，僅次於好萊塢大片《黑豹》。

不過，美國電影資料網站「網路電影資料庫」（IMDb），《厲害了，我的國》評分只有罕見的1.1分（滿分10）；1,257人投票，有接近95%的人投下超低分1分。

有網友評論此影片，認為英文不應該叫做「Amazing China」，而是應該叫「Amazing Winnie（厲害了，維尼熊）」（編按：中國最高領導人習近平，被網友戲稱外型與卡通人物小熊維尼相似）。

究竟是怎麼回事？

官媒吹捧強片，卻禁負評、禁戲院空場

這樣的票房，傳出是與中國官方下令有關。

《大紀元》報導，電影首映前，中國廣電總局發下通知，要求各院線進行強制排期及包場。根據一份網路傳出的官方通知顯示，廣電總局要求各戲院需在上映的首三天，「須在上午、下午各有一場場次排映，絕對不允許出現幽靈場、午夜場、凌晨場現象出現」。並要求戲院與當地國企事業單位聯繫包場事宜。

Photo Credit: 天下論壇 截圖

《光明日報》報導，有公務員、大學教師、國企員工證實，確有收到這部片的戲票。《中央社》報導，有中國網友在中國社群網站留言，抱怨被單位動員去看包場。有人說，看完後還要交觀後評。還有人在「知乎」網站提問：「如何看待國企強制要求觀看『厲害了，我的國』？」但沒多久就被刪除。

不只包場，中國官方還嚴禁網路負評。在中國電影網站「豆瓣」，《厲害了，我的國》的評分、評論功能被關閉，僅保留「媒體評分」及高度讚揚這部片的官媒評論文章。

《大紀元》報導，按照中國媒體的報導，有觀眾在觀影後表示影片非常震撼，認為「祖國真的是非常的強大」，「對中國工程、中國製造都充滿了自信」，而這「說到底是對中國特色社會主義道路充滿了自信」，並為「自己能生在這個強大的國家而感到驕傲和自豪」。

報導指出，但令人費解的是，收穫如此反饋的當局卻取消了該電影的豆瓣頁面網友自主評分的功能，取而代之一個「媒體評分8.5」，所有影評也非網友評論，而是顯示來自官方媒體的「媒體評論」。

Photo Credit: 豆瓣截圖

中國嚴選5千影廳，建立「人民院線」

中國《環球時報》報導，2016年，中國國家主席習近平呼籲中國藝術家和作家創作能夠激勵國家、以及中國人的「民族自豪感和榮譽感」的作品。而為了確保愛國電影的放映，廣電總局一月指示，全國5萬個電影院，有5000個將被選為「人民院線」，播放指定的主流電影，以及特別活動期間一些重點電影。



《自由時報》引述「中國電影網」報導，這份通知於今年1月30日下發，表示為了開創新時代中國電影新局面，將選出5000個影廳簽約組建「人民院線」，全面配合黨和國家重大時間節點的重點工作，充分發揮影片在思想引領和教育人民方面的重要作用。

通知指出，除了對這些指定戲院祭出優惠價格，並採取動員組織觀看、給予政策資金獎勵等方式，這些電影院的座位容量，也不得低於100席。而中國凡是有電影院的縣級城市，要保證每個縣城有一個簽約影廳。省會城市、副省級城市、地級市城市，要根據影院佈局，保證每個區一個影廳。

至於各省市區的影廳數，按照全國占比進行選擇，西藏、新疆與青海可依當地情況進行申報。按公布的影廳數，最高是廣東594間，江蘇437間、浙江383間，北京187間、上海170間，新疆83間，西藏僅5間。



《環球時報》報導，有北京電影評論家認為，建設人民影院是廣電總局鞏固文化信心，推動社會主義文化繁榮發展的重要舉動。「這些（愛國）電影通常無法在市場上競爭，但是它們具有重要的教育目的」。

中國恐修憲，海外中國留學生推特串聯「習不是我的主席」

中國全國人大修憲在即，將對修憲議案進行表決，極可能在本周日（3/11）通過修憲取消國家主席任期限制。對此，中國海外留學生發起抗議行動，透過推特，串聯「習近平不是我的國家主席」。

《美國之音》報導，歐美多間大學的中國留學生罕見公開表示對中國政治的反對聲浪，發起了「#NotMyPresident（不是我的國家主席）」和「#IDISAGREE（我不同意）」的抗議活動。報導指出，美國加州大學聖地牙哥分校、哥倫比亞大學和紐約大學都出現了印有習近平頭像、並用中英文雙語寫有# NotMyPresident和#IDISAGREE的海報，隨後相同的呼聲蔓延至美國、加拿大、澳洲和英國的多所大學。但因擔心中國政府報復，參與者都不願透露姓名。

RT and spread the word. Let them know that we disagree. #IDISAGREE #我不同意 pic.twitter.com/YQMJ2Bmx4m — Xi's Not My President (@STOPXIJINPING) 2018年3月2日

發起人也呼籲，考慮到近期中國各類事件及政治環境，「不推薦中國居民在中國國內使用我們的海報」。

「先自保，留存力量道可鬥爭的那天」。

Posters @CurtinUni Curtin University, Australia. Thank you for your support! #IDISAGREE #我不同意 pic.twitter.com/zKRRdBnT52 — Xi's Not My President (@STOPXIJINPING) 2018年3月9日

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜