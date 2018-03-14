《德國風險》：歐元激化極右翼運動，是歷史一大諷刺

文：三好範英

德國在整個統一的過程中，放棄自己的貨幣究竟是多大的關鍵？也就是說，若不放棄馬克，是否仍可以成就兩德統一？柯爾難道沒有拒絕密特朗的要求，將德國統一的問題與共同貨幣切割，貫徹實現政治整合的選擇嗎？就這一點，史學家的分析與當事人的看法各有不同。

現今德國最具代表性的歷史學者海因里希．奧古斯特．溫克勒（Heinrich August Winkler）在2011年11月24日接受我的訪問時，回答如後。

「前法國總統密特朗（François Mitterrand）唯恐德國統一後再度掌握霸權，要求盡速將象徵西德強勢經濟的馬克轉換成共同貨幣。柯爾（Helmut Kohl）既不想破壞德國與法國的友好關係，也不願意因德法關係惡化而損及實現統一的大夢。因此，柯爾與密特朗的談判，可說是在雙方各有在意的議題上進行的政府協商。其一是貨幣同盟，另一則是政治同盟。結果在《馬斯垂克條約》簽訂下，實現了貨幣同盟。政治同盟雖然是追求的目標，卻始終未能在有形的法律約束下取得共識。」

「美國只要德國留在北大西洋公約組織裡就夠了，但密特朗卻不然，他還要求加入貨幣同盟，也就是德國必須在貨幣政策的領域裡放棄主權。如果德國不這麼做，大概就無法統一了。」

而曾經參與主導兩德統一的前德國內政部長沃爾夫岡．蕭伯樂（Wolfgang Schäuble），則正面反擊「德國統一是犧牲德國馬克交換得來的結果」這種說法。他認為「歐洲貨幣同盟對德國統一而言，不過就是扮演了一個配角罷了。」

如今閱讀柯爾等當時主導兩德統一的決策者的回憶錄，大部分關心的是「歐洲境內整體的安全保障結構」（柯爾在1989年11月28日提出的10項提案）。當時包括美國、蘇聯等與歐洲相關的各國，最關心的是德國統一後的安全保障問題：是否續留NATO，以及國界劃定等問題。

長期採訪歐元新聞的記者大衛・馬殊（David Marsh）也說「從歷史的記載來看，德國並非放棄馬克以交換兩德統一，無論有沒有包含歐洲貨幣同盟在內的這些政治進程，德國都會統一。德國的統一或許在長期追求統一貨幣的進程中增加了一股力量，但在形成新貨幣秩序的過程中，德國並未因為統一而做出很大的妥協。」

Photo Credit: Reuters/達志影像

歐元是大屠殺的總結

一般流傳的「德國為了換得統一被認同，因此放棄了馬克」的說法，其實沒有可以佐證的歷史資料。能夠獲得確切歷史資料佐證的是「德國統一」和「接受貨幣同盟與暫緩政治同盟」的交易。

就結果論，德國確實放棄了貨幣主權，或許與一般流傳的看法沒有什麼本質上的不同，但是對於包括柯爾在內的德國當政者來說，雖然政治優先於（或同時整合）貨幣的原則最後變成共同貨幣先於政治，不過卻也是實現歐洲聯邦夢想的一個階段。

讓貨幣優先統一並非是放棄歐洲統一大夢，而是讓原先被預設為歐洲統一終點的貨幣統一，提前到中間階段而已。柯爾並不是為了德國統一而被迫接受貨幣同盟，而是想為實現貨幣同盟找出積極意義。

在前述《國際政治》的訪問中，柯爾說：「當然，我也希望決斷能夠更往前一步，特別是在1990年代初期，面對歐元與政治同盟的決斷時。但如果當時我執意要達成自己的期待，需要長期奮戰，那麼今天應該就沒有歐元。我認為自己所做的讓步是正確的。認為歐元有結構上缺陷的看法是錯誤的。歐元確實並沒能達成我的期待，但方向正確卻是更重要的。」

強化歐盟的權限、實現政治同盟的歐洲整合，一直是德國歷任執政者的歐洲政策。

德國所倡議的具理想主義色彩的歐洲統一概念，早在柯爾之前就已經開始。外交部長根舍（Hans-Dietrich Genscher）在施密特執政期間，於1981年11月提出了「根舍—可倫坡計畫」（Gensher-Colombo Plan，後者為義大利外長），是以強化政治合作架構為目的的歐洲政治合作（EPC）。

柯爾也強調了政治整合的重要性，主張歐洲統合是「和平與自由」問題，屢屢倡議歐洲統合並不是單純以經濟利益為目標，最終應以政治整合且更進一步實現歐洲合眾國的目標。歐洲統合乃德國一貫的理念，特別是對柯爾本人而言。柯爾做為「歐元浪漫主義者」，他對於共同貨幣的期待，以及將統一後的德國整合進歐洲的意志，可以說扮演了決定性的角色。

日本前駐德大使有馬龍夫在回憶錄中也表達了他的見解：「貨幣整合是奠基在柯爾總理的理念上。」

歐元的首要意義，是在克服納粹與大屠殺等歷史負債下被催生的產物。德國在歐洲統合的夢想中努力「克服過去」（Vergangenheitsbewaeltigung），而法國則是從恐德的情緒下將遏制德國當作外交方針。歐元就是這兩國共同作業下應運而生的政治貨幣。若說得激情些，或可說歐元是納粹和大屠殺所造就的。

話說回來，因為納粹與大屠殺等歷史教訓而產生的歐元，如今卻又成為激化民族主義與右派政治運動的一個因素，可謂是歷史的一大諷刺。

我們回溯歐元成立的過程，會深深感覺到歐元就是歐洲固有的現象。沒有歐洲特殊歷史條件的累積，成就不了歐元，歐元模式也應該不是可以適用在其他地區的普遍性體制。對日本來說，想從中獲得明智的指引，就必須有這樣清楚的自覺。

相關書摘 ►《德國風險》：德國不可能成為「正常國家」

書籍介紹

本文摘錄自《德國風險：反思德國浪漫主義的政治實踐》，玉山社

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：三好範英

譯者：薛芸如

從日德比較，省思台灣地緣政治的新可能。

作者三好範英以能源轉型、歐元危機，與德國向俄國、中國兩個東方世界靠攏為主要面向，探討將能源系統的革命寄望於廢核、將歐洲永續和平的夢想寄託於歐元、將固有精神的故鄉往非啟蒙主義的東方世界尋根的德國樣貌，提醒日本是否有必要完全仿效德國？位處日本鄰國的我們，又可以從這些內容，獲得什麼樣的思考與檢視？

台灣與日本一樣都是海洋島國，很能接受不同國家的優點來檢視自己，但有時見樹不見林，太過於美化他國而淪為自卑自哀。作者在後記中闡述，面對與自己價值理念不同的他者，閃躲無濟於歧見的溝通，而是用強韌的精神力、清晰的論理，堂堂對峙。對他而言，現在或許是日本人意志力與國民心理素質的考驗時刻。台灣現況又何嘗不是？

Photo Credit:玉山社

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航