《從此不加班的IPO工作術》：以「一天工作六小時」為前提，安排一週行程

文：清水久三子

表現越好的人，越是投注心力於行程安排

接下來將具體解說，我力行的時間管理方法。在第一章曾提到，若工作分散，就會浪費掉工作「開始與結束」的時間，因此建議相同的工作盡量集中處理。這個概念也適用於行程安排。

應該很多人到了公司後，第一件事就是想：「嗯，今天要來做什麼好呢？」若工作量少，時間充裕，到公司之後再想當天的工作內容也無妨，但如果碰到被時間追著跑的情況時，不要以「天」為單位，而是以「週」為單位管理行程安排比較有效率。如此一來，就可以省去開始工作前的思考流程，或是開電腦尋找檔案的時間，能夠馬上心無旁鶩的埋首工作，一天工作的起跑速度當然就快。

那麼，在正式介紹「行程安排」的方法之前，請先記住下面三個詞彙：

To Do：待辦事項。

Task：將待辦事項分解成可執行單位、有明確時程的工作任務。

Event：會議等有明確時間表的活動安排。

雖然上述的用詞定義因人而異，但請暫且這樣理解這三個詞彙。

接下來將為各位說明，該如何將這三個概念運用於安排工作行程。

步驟一：無論公事或私事，把所有待辦事項統統列出來

以一個月到數個月為單位，無論是公事還是私事，把想得到的待辦事項統統列出來寫在紙上。因為一天行程當中，有公事也有私事，是混雜在一起的。若只安排工作，行程表很容易全部被工作填滿，而犧牲掉私人生活的時間。因此，安排行程時，請同時俯瞰所有公事、私事之後再行安排。

若未能掌握好自己行程的「整體全貌」，就很容易「嗯，那件事的安排是什麼？」在意的事情在腦中一直揮之不去，容易擾亂思緒。這個心理現象被稱之為「蔡格尼效應」——比起已經完成的工作，大家的注意力更容易受到未完成或中斷的工作吸引。因此，把所有在意的事情條列出來，然後在安排行程的最初就規畫進去的方式最有效率。

我通常會將To Do分成「工作」、「家人」、「自己」、「交流」四個類型，條列出待辦事項。

「怎麼可能全部條列出來」的猶疑是多餘的。必須要做的事情其實也沒那麼多，之後有想到再追加上去也行。總之，不要想太多，先寫出來就對了。

Photo Credit: 方智出版

步驟二：大型工作以「月」為單位安排

接下來把待辦事項中，大型工作的截止日排進行程裡。這個時候，利用跨頁的月計畫行事曆非常方便好用。

大型工作指的是，例如：企畫書的製作、撰稿等，需要一週以上的工作時間，而且截止期限非當週的預定工作。一週之內就必須完成的工作，則是放進稍後將說明的週計畫當中。這裡的重點在於，不要一開始就栽進瑣碎的行程安排裡，要以月為單位俯瞰整體。藉由列出、俯瞰所有的待辦事項，可以讓你更集中注意力在眼前的工作。

每當有新的待辦事項進來時，請把截止期限追加到行事曆上。若截止期限並不多時，用整年度的行事曆來安排也無妨。配合自己的工作量，能夠總覽整體行程安排即可。

步驟三：週計畫是工作的關鍵

接下來是以週為單位的行程安排。如下頁圖所示，我通常是一邊看月計畫行事曆，一邊排下週的預定。我的時間安排都抓得滿準的，因此使用比常見的聖經本尺寸寬幅還大，可以補換內頁的ASHFORD「HB×WA5」直式週計畫行事曆。

Photo Credit: 方智出版

首先，把既有的活動排進週計畫行事曆裡；接下來，一邊確認月計畫行事曆上的截止期限，一邊將待辦事項分解成數小時之內可完成的工作任務。分解待辦事項時，可以參考前面提到的「發散」「收斂」「具體化」三種思考方式作為基準。

分解完之後，依據方才說明的四種工作任務分類，寫在不同顏色的小便利貼上。使用便利貼，可以隨機應變，變更工作任務的執行時間。因為活動有特定對象，無法自由變動時間，但是排定工作任務的行程，就像拼拼圖一樣必須做許多調整，利用便利貼是安排行程非常方便的工具；而且，如果臨時然有會議排進來時，便利貼也比較方便變更行程。

利用顏色分類的好處在於，容易「察覺」變化。例如：代表「自己」的綠色分類便利貼數量較少，就代表著自我提升與健康管理的時間不足。

我總是在週末安排下一週行程，習慣了之後，不到三十分鐘就可以安排完畢，甚至覺得排行程很快樂。我把週計畫行事曆的安排當作是「設計」自己的生活，在下一節，將為各位介紹安排行程的訣竅。

倍速心得12 與其被追趕，不如跑在前頭，確立目標，安排好行程，讓你能夠快速開啟思考開關，面對不斷逼近的截止期限，也不會亂了手腳。

一天工作「六小時」

我是以「一天工作六小時」為前提，安排一週的工作與活動。

各位可能會有疑問：「一天工作不是八小時嗎？」但其實把工作排滿八小時，很容易超出負荷，而且無法應付突發狀況。我通常是在上午、下午分別安排三小時的預定工作。

接下來就介紹，我在安排工作與活動時，力行的四個基本原則。

工作安排的祕訣①把會議都集中在同一天

因會議的時間必須「配合對方」，無法自己決定，但如果可以自行決定時，我會盡量把會議都集中在同一天。特別是公司外部會議必須外出，會議與會議之間的一小時空檔，跟平常在公司內開會的一小時空檔不同，會議的密集度有差異。一整天外出，一整天開會，一整天文書作業，把相似的工作集中在一起處理，就不需煩惱要準備一大堆東西，該怎麼穿衣服，或是該帶什麼東西出門，可以更有效的利用時間。

工作安排的祕訣②設想自己的「心情指數」，安排活動

我之前上班時的公司祕書非常優秀，在接受媒體訪問的行程之前，會刻意幫我迴避重要的會談或是很有壓力的會議；現在我也依循著這個原則，評估活動或工作任務做起來順不順手、有無壓力，排列等級與組合，讓自己能夠在最佳狀態下工作。

此外，在一週當中，幫自己安排個放鬆心情的「好日子」也很有效果，為自己製造一些動力，持續面對彷彿永無止境的工作任務。例如：在一週工作的中繼點「星期三」，或是一週工作的終點「星期五」，安排喜歡的才藝課或聚餐，當作是努力工作後的犒賞。利用「想在那之前完成工作，放鬆心情、盡情享受」的心理，開啟思考的開關，加速工作腳步。

工作安排的祕訣③把交通時間也寫進行程裡

過去的我時間管控能力不佳，時間到了也不趕快離席出發，經常弄到下一個會議快遲到。而就在我把交通時間也放進行程之後，遲到的情況便逐漸減少。

網路的APP或路線規畫功能可以彙整交通方式、轉乘、步行時間等資訊，換算總交通時間，登錄至手機的行事曆。若同時設定行事曆提醒功能，接近出發時間時，手機便會跳出提醒通知，可以放心的集中注意力在工作上。而且下次再去同一個地方時，還可以省去查詢的時間。

工作安排的祕訣④考量一週工作的疲憊程度

在思考一週的行程安排時，最好一併考量工作的疲憊程度。基本上越接近週末，疲憊程度就會越高；但如果碰上出差或重要簡報會議等，容易造成身體疲倦工作日，或是旅遊及出遠門的隔天，即便有重要工作，也很有可能無法集中精神。身體的疲倦程度會嚴重影響生產力，因此，在安排一週行程時，別忘了考量工作帶來的疲憊程度。

倍速心得13 工作心情好，思考速度自然就快。考量心情指數，安排工作與活動，可以迅速開啟你的思考開關。

書籍介紹

本文摘錄自《從此不加班的IPO工作術：IBM前首席顧問教你用15分鐘完成1小時的工作》，方智出版

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作者：清水久三子

譯者：謝敏怡

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Photo Credit: 方智出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航