伊達政宗被母毒殺疑雲（解謎篇）：一切都是獨眼龍自導自演的陰謀？

►伊達政宗被母毒殺疑雲（謎題篇）：為何義姬會對親生子痛下毒手？

究竟義姬是否真的想毒殺自己的兒子——政宗呢？



在前一篇中，已經說明了一般關於毒殺事件的原由，雖然都有其可能的地方，但其中也有不少疑點。



第一，計劃的可行性。即使義姬想毒殺政宗，也有不少的障礙，例如膳番（試毒役）。在戰國時代，膳番是大名當主一定必備的隨從，為防止家臣下剋上的陰謀，以至敵對大名的計謀，下毒是非常常見的方法，故膳番的功用尤其重要。以政宗當時橫掃奧州的威勢，其他的敵對大名或已被政宗消滅的大名遺臣都有機會用此計。按照這說法，政宗在西館用膳，也證明有膳番在場，並吐血身亡，故義姬無可能不計算此點入內。



另外，行事的地點不當。即使義姬以為政宗與母親用膳而不會召用膳番，故有所失算，但另一個疑問是，如政宗真的被毒死，那事件被揭發，而地點位於西館，這莫不令人懷疑義姬行兇的可能性。如果對義姬與政宗的關係不睦，家臣都是知之甚詳的話，義姬即使把政宗的屍體移離西館後才揭發，家臣對義姬及小次郎的信任將一定有所喪失。對非常溺愛小次郎的義姬來說，這樣真的會有利小次郎就任家督嗎？



再說，伊達家內的宗族為數不少，成實、宗清等都有資格左右當家的繼任人選，單憑義姬及其黨羽，是否能力排眾議？

《信長之野望・創造》台灣光榮特庫摩發行 伊達政宗的舅舅，最上義光

最後，與義光合謀，再保小次郎的家督地位的可能性。政宗一死，伊達家或會陷入群龍無首、內鬥的局面，秀吉會否乘機改易伊達家？就算義光居中斡旋，義光當時也因為庄內問題，與上杉景勝為敵，能在秀吉面前攪局，成數有多大也是未知之數。何況在目前為止，仍然沒法看到義光與事件有關的史料，把義光算進去，很大原因是後來義姬真的去了山形，仙台藩的史官以此為怪吧？



其實，秀吉後來對伊達政宗的關照也是因為政宗本身的獨特性格而起，故從上述的方向考慮，義姬會否甘冒以上風險，作出如此草率的決定？



在西館事件後，政宗於翌七日夜晚，率側近小侍屋代勘解由兵衛、牛越內膳及鈴木重信到小次郎的守役筆頭小原縫殿之助的屋敷，並召呼小次郎到屋敷，根據《伊達政宗卿傳記史料》及《伊達治家記錄》的記載，當晚下着微雨，當小次郎到達之時，政宗責問說：「毒殺之事乃何人指使？」小次郎回答說「母親之命也。」，之後政宗向勘解由細說道「此事絕不能容赦，必須解決以除害，汝即去討之。」



但面對政宗的命令，屋代突然臉色蒼白並急忙跪下地說「此必有容赦之餘地，主君之弟吾不可殺。」但政宗並未有加以考慮或心軟，反而大罵道「勘解由！快刺！盡快！」最後「屋內燭光暗然，小次郎隨即倒下斃命。」（《伊達治家記錄》），一說指屋代刺向小次郎之咽喉（也有政宗親自下手說），小次郎當場死亡，死時只有十三歲（也有二十二歲說）。



面對已死的親弟，政宗說「我不能逆弒母親，唯有由小次郎代罪。」而根據《守屋四郎左衛門覺書》描述，政宗看見親弟已死，「貞山公黯然落淚⋯⋯」就上述的史料記載，小次郎被殺之因與義姬的毒殺事件有着直接因果關係。但同樣，如著名歷史小說家海音寺潮五郎在他的著作《武將列傳．伊達政宗》提出「⋯⋯看來最上夫人的準備不太可能這麼疏忽，我認為此當為政宗為小田原之行作的準備。」而紫桃正隆也認為「毒殺事件的真實性或為風聞之事」的確有疑點重重的跡象。



其一，根據上述的史料記載，政宗斬殺小次郎為翌日晚，要是政宗被毒殺的事件真的發生，側近的侍從無可能不知道，如是者，要是知道了，為何屋代會為之求情？在當時的下剋上戰國社會，弒君仍然是最大的罪名，政宗一非暴君，二非濫殺之人，而是「被暗殺」的對象，為保護主君，家臣為其除害當是合情合理的。



其二，義姬的行動也是令人懷疑的地方，通說指，政宗斬殺小次郎後，義姬立即乘輿逃往山形城（《貞山公治家記錄》），但在近年發現的由虎哉宗乙寫予政宗的書信有新的說法「（文祿）三年（1594）十一月四日，令母堂至山形」。當時政宗的居城是岩出山城，故很有可能，義姬在事後，並無離開黑川城，並跟隨政宗五年之久，後來才出逃。而為什麼義姬要在當時出奔？個人認為，政宗在斬殺事件後，對義姬的監視顯然加強了，義姬始乘政宗出征韓國才可出逃。

Photo Credit: 小室達 @ public domain 伊達政宗像

故從上述的的史料分析，海音寺潮五郎的推論實屬合理，他說「出陣之後，母親與小次郎將有何行動，政宗固然擔心，故絕不能讓此危機發生。」也就是說，政宗為了避免前往小田原的途中，家中又出現內亂，必須把「禍心」剷除；也就是「要防止最上義光等外力搞亂家內」（平重道．《伊達治家記錄解注》）。



因此，毒殺事件或許是「政宗之自導自演自編之獨腳戲」，甚至只是後世仙台藩為了解釋小次郎之死，編出如此故事，為藩祖政宗護短，也是十分可能的。無論如何，以政宗後來的一連串行為來看，政宗對家中的反政宗勢力，必將一一剷除。一如史家小和田哲男所說「織田信長、齋藤義龍把有異心之弟殺害，成功換取家督之位的鞏固，相反，一如長尾晴景之類失敗，實被其弟（謙信）取代。」



後來在仙台時代，先後把從前支持小次郎的村田宗殖（稙宗九男）、國分盛重（輝宗弟）藉口減封或勒令隱居。可見政宗對伊達家歷來受家中分裂所帶來的痛苦感到非常痛恨，表明必須徹底消滅的立場。



但是，政宗與義姬之間又是怎樣的關係呢？其實兩母子的關係直至義姬出走為止，都好像很不錯，即使政宗參與豐臣秀吉侵略朝鮮時，政宗與義姬仍然有緊密的書信往來。所以，當時即使小次郎已死，但兩母子之間仍然沒有因此而老死不相往來，義姬出走的原因是否與小次郎之死有關，至今仍然是未解之謎。

不過，當時兄長最上義光也不在山形，說義光誘使義姬出走也說不過去。後來，政宗年老後，向身邊的近侍回憶道，自己對母親是有怨恨的，也提到自己與母親之間有隔閡，但可惜沒有細說原因。

本文由戰國史專欄授權轉載，原文發表於此

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