周慕姿《關係黑洞》：為什麼另一半總是對外面的人比較好？

文：周募姿

為什麼另一半總是對外面的人比較好？

最近在跟男友相處時，我發現一件事：他對外看起來總是好好先生，感覺很多話又脾氣很好，好像沒有什麼會讓他生氣的事情，如果別人踩到他的點，他大多也不會真的生氣，甚至很在意、擔心自己如果生氣，別人的感受會如何；但每次他跟我相處時，我覺得他很容易就對我生氣，如果我做了讓他不開心的事情，他就會跟我生很久的氣，甚至跟我冷戰。我時常覺得他對別人總是比對我好，別人比我重要......是不是，他其實根本不愛我？

不知道大家有沒有這種經驗：發現應該最在意自己感受的伴侶，卻總是「比較在意」別人的感受，很擔心別人對他的看法，因此不敢表現出自己真正的感受或看法；但對於身邊的另一半，卻總是很容易表達出憤怒，甚至非常容易生氣，也時常忽略對方的感受。

或者，你就是這樣的人。

遇到這樣的伴侶，我們或許都會有些懷疑：「難道，你並不愛我、不在乎我嗎？ 」如果拿這問題去問另一半，或許他／她會沒好氣地回答：「就是把你當自己人，所以才會把真正的自己展現給你看好嗎？ 」真的嗎？ 這是「真正的自己」嗎？

很多時候，當我們的「情緒界限」不清楚時，我們會因為在意別人對我們的看法與評價，使得我們不敢表達自己真正的感受：擔心讓對方覺得不舒服、擔心自己做了什麼造成別人的困擾......。我們對自己要求極高，不敢麻煩別人一絲一毫。

問題是，有的時候，有些人並不會以同等的態度對待我們，使得我們可能必須忍耐著界限被侵犯的不舒服，甚至忍耐著憤怒等情緒，以避免衝突場面，以免「讓別人不舒服」。

於是，我們帶著這種不舒服、憤怒、被侵犯的感覺回家，與親密他人相處。這個人可能是我們的伴侶，甚至可能是我們的家人。然後，他們可能對我們做了一些事情，那件事情讓我感覺我的「界限」被侵犯；於是，白天的那些「新仇舊恨」全部被召喚回來，就在這件與親密他人的小事中爆發。然後，我們表達出生氣的情緒；或許，對方會試著理解我們，於是，我們突然覺得好過了一些。但也有可能，對方覺得受傷，覺得「為什麼一點小事你都要對我發脾氣」，兩個人因此吵了起來，一方覺得「對方不在乎我」，另一方覺得「就是對方的錯，是他這麼做才害我發脾氣」。

實際上，在外是好好先生／小姐的另一半，回家變成另外一個人，有些時候，的確不是因為不在乎另一半或家人，而是因為，覺得這個關係是安全的，覺得這個人是在乎自己的；所以，即使我對他表現出我最任性的一面，他都會包容我，就算生氣，也不會跟我生氣太久。

他們心裡明白：「我的家人／伴侶，他／她不會因為我生氣、我任性，就拋棄我。」

因為對「這段關係」與「這個人」的信任感，使得他們更容易對這些人表達出真正的感受。

但這當中的確有個陷阱存在，使得這些好好先生／小姐，容易把沒有對別人發作的脾氣，帶回家借題發揮，趁機發作。

這並不代表他們是故意做這件事，而是因為，原本好好先生／小姐的困難，就是「建立界限、表達被侵犯界限的不舒服感受」。對外，這些不舒服的感受，沒有處理；帶回家之後，因為與親密他人很容易會出現界限不清、或踩線的行為，這也使得這些「好人」容易感受到白天那些不舒服的情緒「重現」；也就是說，類似的行為，使得白天或過去那些未處理表達的情緒被召喚出來，使得現在發生的這件事變得難以忍受......於是，他們終於爆發！

如果自己沒分清楚這點，總是「以愛為名」，覺得我就是愛你，才會「表達真實的自己」，那其實是個連自己都誤會的「陷阱」：你表達的不只是真實的自己，而有部分，是把自己沒有或不敢對別人表達的感受，發作在你以為可以發作的人身上。

這麼做，不但無助於改善對外的人際關係，還可能傷害對內的親密關係。

如果你是個好好先生／小姐，或你的伴侶／家人是這樣的人，試著鼓勵自己或他， 試著學會在別人侵犯自我界限時， 對別人表達自己的感受； 如此，不但可以改善自己的人際關係互動感受，讓自己不用這麼辛苦，也不會讓家人或伴侶總是「掃到颱風尾」。另外，如果你的親密他人會如此對你「任性」， 除了理解對方外， 適當表達你的界限與不舒服的感受， 讓對方了解你，讓對方有機會學著調整，也是很重要的一件事。

相關書摘 ▶周慕姿《關係黑洞》：缺乏安全感的父母們，讓孩子無法好好地長大

書籍介紹

本文摘錄自《關係黑洞：面對侵蝕關係的不安全感，我們該如何救贖自己？》，商周出版

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作者：周慕姿

如果《情緒勒索》是教你逃脫一段窒息的關係，

這本書將告訴你如何不讓珍惜的關係走向盡頭

——第一本全面探討「安全感」的關係修復指南——

當為情緒勒索所困的人開始被看見，誰來看見那些為了不安所苦的靈魂？「不安全感」不僅是釀成「情緒勒索」背後的始作俑者，極大的不安全感，更會有如黑洞一般，將關係中的愛與信任吞噬殆盡！

明明想要向對方示好，卻換來對方的避不見面；明明是出於擔心才多打了幾通電話，卻被認為是緊迫盯人；明明是為了孩子的安全才規定門禁，卻造成孩子更大的抗拒；明明是想追求更完美的表現，卻讓自己越來越失去自信……。我們總在試圖填補安全感的漏洞，卻忘了這樣會把在乎的人越推越遠，為什麼我們越在乎，就越不安，然後在彼此的不安全感中遍體鱗傷？為什麼付出了愛，卻讓原本愛你的人慢慢收回了愛？當一段珍惜的關係變成了你追我跑，如何不讓真心的付出反而變成遺憾？

《情緒勒索》暢銷作者周慕姿心理師，從經年累月遇見的一樁樁心碎故事，釐清了釀成現代人彼此之間「關係黑洞」的始作俑者，其實就是出自於——「不安全感」。不安的父母，對時常流連在外的孩子發怒，只是希望孩子留在身邊；不安的男女，隨時確認另一半的行蹤，只是怕珍視的愛情遭到背叛；不安的自我，不斷質疑與批判自己，只是怕達不到他人的期望……。

然而，當我們學會解開彼此的心結，滌除造成不安全感的禍源，便有機會掙脫關係黑洞的泥淖，不再讓真心的付出變成損毀彼此的利刃，讓自己更值得愛，也更懂得如何去愛。

一本關於修復關係、重建幸福最溫暖的提醒！

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航