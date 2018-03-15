周慕姿《關係黑洞》：不能讓孩子長大成人的父母們

文：周慕姿

不能讓孩子長大成人的父母們

阿崴很討厭回家，最討厭的就是過年。過年代表的是：必須待在家裡跟爸媽大眼瞪小眼，而自己長期住外面，作息、生活習慣都與爸媽大不相同，長時間的年假，使得這些「不同」浮上檯面，增加自己與父母的摩擦。

再加上，回到「父母的家」，讓阿崴感覺，已經三十歲的自己，好像又變回小孩，回到那個得唯父母命是從的年紀：事事要按父母的規定走；父母要靠許多詢問確認「你現在過得好／不好」，而過得好與否的標準，是父母訂定的。如果發現你不符合那些標準，「碎碎念」的招式就出現了。

阿崴討厭極了碎碎念，於是，他回家，就讓自己待在房間裡，能不跟父母互動就不跟父母互動，以免讓他們有機會念自己。

但是當阿崴出來上廁所，看著爸媽坐在客廳看電視的背影時，又忍不住覺得感傷，他不是沒有罪惡感的，他何嘗不想跟爸媽聊天、講一些五四三，或是講一些自己的煩惱......畢竟家是自己的避風港，不是嗎？

但他一想到，如果他跟爸媽說自己的煩惱，可能會被說教，或是，反而讓他們更擔心，就覺得：還是不要了吧。

阿崴的爸媽，對於兒子的態度，不是沒感覺的。

過年，是阿崴爸媽最期待的時刻，那代表長期在外工作、很少回家的兒子會返家，全家人終於可以團圓，共享天倫之樂。

面對很久沒見的兒子，總覺得有些陌生，想要增進點感情，總忍不住多問了些問題；但是看到他冷漠的回應，明明覺得很傷心，卻變成用指責的口氣，指責他的生活「沒有規矩」：晚睡、吃東西不正常、懶散......。而且，兒子已經三十了，人家常說「三十而立」，應該早點成家結婚，自己在這個年紀，都已經有孩子、生下阿崴了。但每次跟兒子提到結婚，或是想介紹對象給他相親，他都氣得跳腳，或是說爸媽很煩。

爸媽的忍不住挑剔，忍不住碎念，「這些叮嚀也是為你好啊！ 」

但兒子顯然不領情，親子間的距離好像也越來越遠。

阿崴的爸媽，心裡有些手足無措：「小時候我要求他做什麼，他只要按照我的方式做就好；所以我只要一個命令，他就一個動作。可是現在我說的話，他只覺得煩，或是生氣，難道爸媽對他只是負擔？

是拖累？ 他根本不在乎我們？ 」

於是又一次的衝突中，阿崴爸媽指著阿崴的鼻子罵：「你怎麼這麼不孝？ 這樣忤逆爸媽？ 」

阿崴覺得自己受不了了，爸媽根本只會指責自己，不想了解他心裡的感受，於是衝出家門......

當父母對於自己不夠有自信，便認為自己必須要證明自己對孩子是「有用」 的， 以此感覺到自己的價值。而， 當孩子長大， 再也不像以前這麼遵從、相信父母時，父母可能感覺自己「失去對孩子的掌控」，而有些父母，可能就如阿崴的父母一般，覺得很不安，甚至可能會覺得，自己將被孩子拋下......。他們可能因此而更「講究」對孩子的要求、規定、訓話......，在這些不停的「教導」下，原本有強烈不安全感的父母，可能因為獲得掌控感而覺得安全，但這種方法，卻傷害了自己與孩子之間的關係，也讓孩子「無法好好地長大」。

這些狀況，正是缺乏安全感的父母們，最容易與孩子互動的形式。

缺乏安全感：那些討愛的父母們

像琵恩或阿崴這樣的例子，在我們的日常生活中，並不少見。如琵恩一般，這些孩子可能從小就被父母訓練：必須忽略自己的需求，來滿足父母想要被愛、被照顧的需要。這種「沒有自己，以父母的需求為需求」的習慣，使得這些孩子即使已經長大成人，仍然必須回應如孩子般的父母，他們需要孩子做出各種行為來證明自己的愛、證明父母正在被愛，證明孩子並不會丟下他們。

或是，也許有些孩子如阿崴一般，即使已經長大，父母仍無法尊重其生活習慣與方式，而以對待小孩的方式對待已經長大成人的孩子，對於孩子與自己不同的價值觀、生活模式深惡痛絕，認為自己一定要「糾正」孩子「不良」的習慣，或是對孩子的選擇沒信心，總是質疑、否定孩子的選擇。

當自身缺乏安全感時，我們很難對自己有信心，很難相信對方能夠愛著這樣的自己。我們對於自己可能不夠好、不被愛這件事，既焦慮又不安，因此，我們需要一個人，表現出對我們無條件的愛與回應，讓我們確定自己是被愛的。

如果我們在自己的父母身上，找不到這種無條件的愛，「孩子」就成為可能滿足我們這種需求的對象。

而，如果我們缺乏安全感，帶著這樣的不安，我們總會擔心孩子長大成人後，拋下我們，有了自己的世界；因為，對缺乏安全感的我們而言，當孩子獨立自主、有了我們無法進入或理解的世界，就代表著：我們可能會被拋棄、被丟下。

這些感受，讓我們極為不安；於是，更想要做些什麼，把孩子緊緊地拴在身邊。

這些父母因為缺乏安全感，無法讓小孩好好當小孩，反而需要孩子擔任父母來照顧任性的自己；或是，無法接受小孩已經成為大人的事實，企圖繼續把對方當小孩、繼續控制對方——我將他們稱為：討愛的父母們。

相關書摘 ▶周慕姿《關係黑洞》：為什麼另一半總是對外面的人比較好？

書籍介紹

本文摘錄自《關係黑洞：面對侵蝕關係的不安全感，我們該如何救贖自己？》，商周出版

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作者：周慕姿

如果《情緒勒索》是教你逃脫一段窒息的關係，

這本書將告訴你如何不讓珍惜的關係走向盡頭

——第一本全面探討「安全感」的關係修復指南——

當為情緒勒索所困的人開始被看見，誰來看見那些為了不安所苦的靈魂？「不安全感」不僅是釀成「情緒勒索」背後的始作俑者，極大的不安全感，更會有如黑洞一般，將關係中的愛與信任吞噬殆盡！

明明想要向對方示好，卻換來對方的避不見面；明明是出於擔心才多打了幾通電話，卻被認為是緊迫盯人；明明是為了孩子的安全才規定門禁，卻造成孩子更大的抗拒；明明是想追求更完美的表現，卻讓自己越來越失去自信……。我們總在試圖填補安全感的漏洞，卻忘了這樣會把在乎的人越推越遠，為什麼我們越在乎，就越不安，然後在彼此的不安全感中遍體鱗傷？為什麼付出了愛，卻讓原本愛你的人慢慢收回了愛？當一段珍惜的關係變成了你追我跑，如何不讓真心的付出反而變成遺憾？

《情緒勒索》暢銷作者周慕姿心理師，從經年累月遇見的一樁樁心碎故事，釐清了釀成現代人彼此之間「關係黑洞」的始作俑者，其實就是出自於——「不安全感」。不安的父母，對時常流連在外的孩子發怒，只是希望孩子留在身邊；不安的男女，隨時確認另一半的行蹤，只是怕珍視的愛情遭到背叛；不安的自我，不斷質疑與批判自己，只是怕達不到他人的期望……。

然而，當我們學會解開彼此的心結，滌除造成不安全感的禍源，便有機會掙脫關係黑洞的泥淖，不再讓真心的付出變成損毀彼此的利刃，讓自己更值得愛，也更懂得如何去愛。

一本關於修復關係、重建幸福最溫暖的提醒！

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航