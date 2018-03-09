「生態不是我的個人資產」：花費36年拍攝，台灣導演劉燕明無償捐出700捲影片

從1984年開始拍攝紀錄片，台灣生態導演劉燕明的拍攝生涯已超過30年，累積了20部生態紀錄片作品、700捲以上的台灣生態影像，現在他決定將畢生心血，全部捐給林務局。

農委會林務局今天召開「劉燕明導演畢生自然生態影像捐贈簽約儀式」記者會，劉燕明與林務局簽約，將36年來拍攝的影像資料，全數無償捐贈給林務局。

今年67歲的劉燕明，是台灣第一個用16厘米攝影機拍鳥的生態攝影師，拍鳥資歷超過30年，台灣前3部生態紀錄片都是出自他手。

1984年，劉燕明蹲在淡水河棲地拍關渡候鳥，累積了3萬多呎膠卷，推出台灣第一部生態紀錄片《淡水河水鳥歲時記》，之後又陸續拍了《台灣獼猴》、《藍鵲飛過》、《台灣野鳥百年紀》3部生態紀錄片，可說是台灣生態紀錄片的始祖。

《中國時報》報導，為什麼這麼愛拍鳥？劉燕明開玩笑說，「鳥不會問我，有沒有公文？你是哪個單位？」劉燕明表示，原本想拍一部紀錄「台北的一天」影片，但只要在台北街頭架起攝影機，馬上有人上前關切，層層阻撓下。他於是棄人改拍動物，「因為動物不會問我要拍什麼。」

劉燕明從菜鳥拍到老鳥，生態作家劉克襄曾陪他赴關渡拍鳥，劉克襄說，「跟一次就知道有多苦」，因為拍鳥講究的是「等」，不怕時間磨、可以獨自一個人「蹲」上一整天。

《中央社》報導，牙醫出身的楊憲宏回憶，劉燕明當時為了拍攝，三餐不繼，只吃餅乾，牙幾乎壞光了（後來獲得台泥的贊助，才有餘錢換上一副假牙）。而劉燕明在報導台泥產業對生態造成的衝擊過程中，與辜成允、辜振甫不打不相識，辜成允看了他對台泥的批評，不服氣的反問，「不然你說我能做什麼？」因而開啟資助劉燕明拍紀錄片之緣。

1991年，劉燕明以《台灣獼猴》一片拿下美國蒙大拿州「國際野生動物電影展」的最佳攝影獎，1992年，又以《藍鵲飛過》榮獲該影展的最佳藝術概念獎。1995年，劉燕明以《台北樹蛙》拿下第「亞太影展」攝影獎，近期則以《熊鷹英雄》拿下2014年美國休士頓影展金牌獎，成就受國際肯定。

「我就是喜歡拍動物」為了拍攝熊鷹，他可以藏身在樹上近百天

《台灣英文新聞》報導，林務局表示，劉燕明導演一生奉獻於自然生態拍攝，以超凡意志力，在山林間孤獨守候。為了讓讓動物們放下對他的戒心，不但須跋山涉水，拍攝期更時常數天無法移動，一天只吃一頓泡麵，他的好友楊憲宏更描述他「無法刷牙，牙齒都壞光了」，但他甘之如飴，也從不邀功。

為了拍攝台灣最大猛禽「熊鷹」的幼鳥、母鳥育雛、以及幼鳥離巢等珍貴畫面，劉燕明在莊福文教基金會長期資助下，跋山涉水進入了無人煙的深山，尋找鷹巢，耗時14年，才完成台灣首部「熊鷹」紀錄片，片名為《希望之徵》。

《中國時報》報導，為了要順利拍攝敏感的熊鷹，劉燕明在高達21公尺的大樹上搭建樹屋，躬著身子行動，吃喝拉撒都在樹上，最長一次待了29天。前後超過100天的樹屋生活，終於成功把50公尺外鷹巢裡餵養幼鳥，以及小熊鷹羽翼漸豐，最後離巢飛翔的珍貴畫面，完整記錄下來。

之所以會這麼拼命，劉燕明表示，是為了傳遞對生命的尊重。

「熊鷹」的主角，是台灣最大型猛禽「赫氏角鷹」。赫氏角鷹有著美麗的羽毛，台灣原住民排灣族與魯凱族相信，人死後會變成百步蛇，百步蛇年老後又會羽化成熊鷹，因而成為其崇拜的象徵。熊鷹的羽毛，也成為部落頭目的頭飾裝飾。

不過，近年來熊鷹雀因濫捕而瀕臨絕種。劉燕明希望透過《熊鷹英雄》的播放，讓國內民眾更了解與注意到這種珍稀的鳥類。

而劉燕明與屏東科技大學鳥類研究專家孫元勳合作，共同完成另一部熊鷹紀錄片《熊鷹英雄》，和已故導演齊柏林的紀錄片《看見台灣》，雙雙在2014年第47屆休士頓國際影展中，獲電視紀錄片類金獎肯定。該片也獲得了國家地理頻道的播出，中文旁白則由演員陳柏霖配音。

《中央社》報導，劉燕明致詞時說，他最感謝的是台灣的動物，他三十年來靠動物吃飯，動物們沒和他要過半毛錢，更不會跟他要求肖像權，「牠們是我最好的朋友，我要謝謝牠們。」

拍了30多年，儀式中致詞卻只說3分鐘，劉燕明傳達他沈迷於大自然，以及他用盡心力、不知下一餐在哪也要完成台灣野生動物拍攝之情。會後他告訴媒體，「我就是喜歡拍動物」。

無償捐出700捲影像，劉燕明：生態不是我個人的資產

劉燕明至今已累積20部生態紀錄片作品，鳥類是最大宗。他常開著破舊的吉普車，全台跑透透、上山下海去拍鳥，大雪山林道、玉山、合歡山都是他出沒的「熱點」，至少建立6、700捲鳥類資料庫，還買了一個冰箱專門「冷藏」膠卷底片。

連冷氣也沒裝的他，每個月快2000元的電費，幾乎都用在必須以攝氏零下20度冷凍的膠卷上頭，加上數位化及影片整理的開銷，他實在付不起， 因此提早捐贈膠卷，當中7成影片都是最初拍成、未經整理的，之後也會協助彙整。

Photo credit: 林務局提供

「這些東西畢竟也不是我個人的資產」，劉燕明表示，讓這700捲影像還到社會上，讓社會更清楚台灣的生態，同時也完成小時候的夢想。也希望希望林務局好好的推廣，讓台灣人知道台灣有非常美麗的野生動物。

他說，台灣保育雖然做得不錯，但是台灣的教育是失敗的，像他35歲以前根本就不知道台灣有野生動物，原本想去非洲。他還說，拍了30幾年，他看台灣的野生動物拍攝依舊遠不如國外，民眾看的還是「國家地理頻道」等國際頻道節目拍攝的國外野生動物，從過去的三台到現在的主流媒體，根本沒在做野生動物節目，所以台灣市場一直很小。

他表示，自己吃苦走來，不鼓勵年輕人走這條路，但他沒有要退休，會持續拍下去。

林務局則表示，接下來會委託專業團隊，將劉燕明導演多年記錄的膠捲底片數位化，分類整理典藏，後續再剪輯影片多元應用，力求達到最好的宣導效益，擴大全民保護野生動物的環境意識，提升保育成果。

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核稿編輯：楊之瑜