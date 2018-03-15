《印度神話故事》：跳火坑維護丈夫名譽，「沙蒂」成寡婦殉夫習俗

文：黃晨淳

愛神伽摩，有五支銳不可當的花箭。為證實這五支花箭的神奇力量，他首先向梵天和十位大神射出愛神之箭。結果梵天被情慾征服而神魂顛倒，迷戀上了自己的女兒商特耶。

正法王達摩遠遠地看到梵天和十位大神的情形，便默禱大神濕婆，使濕婆出現在梵天面前，斥責道：「梵天，你是吠陀的顯示者，你這樣做卻是違背吠陀的。吠陀說：任何人任何時候都不能用充滿情慾的目光去看母親、姊妹、女兒和兄弟的妻子。」

由於濕婆的及時勸阻，梵天和他的兒子們戰勝了自己的情慾。但梵天卻感到萬分羞愧，於是他將自己反常的行為歸罪於愛神，並且詛咒愛神終將被濕婆的第三隻眼射出的怒火燒成灰燼。愛神聽了梵天的詛咒，十分恐慌，辯解地提醒梵天說，正是梵天讓他待在一切生靈的心中，掌管著包括梵天、毗濕奴、因陀羅等一切生靈的感情。梵天聽愛神如此說，知道自己做得過火了。但詛咒一經說出，無法收回。於是梵天補充說，雖然詛咒是不可改變的，但在濕婆結婚之後，愛神便會復生。

可是濕婆本是一個禁慾者，如何使他結婚呢？愛神苦思許久，仍然想不出辦法，只好求助於梵天。梵天對濕婆的斥責仍耿耿於懷，整天想著如何向濕婆報復，便要求愛神去引誘大神濕婆。愛神提出要春神做助手，於是梵天派了春神和愛神一起去擾亂濕婆的心。

愛神使出渾身解數，濕婆仍然無動於衷。梵天只好請求毗濕奴的幫忙。於是毗濕奴就要梵天去膜拜世界之母，說只有這樣他才能達到目的。

聽了毗濕奴的話，梵天就通過苦修使世界之母濕娃女神歡喜，然後請求她投胎為陀剎的女兒。不久，女神降生了，四周一片歡騰，陀剎為她取名「沙蒂」。

沙蒂和普通人一樣經過童年的戲耍，漸漸長成一個亭亭玉立的少女。梵天、毗濕奴和陀剎便各自帶著妻子一起來到凱拉薩山上。眾天神見到三界之主濕婆大神，急忙向他行禮，唱頌歌。大神濕婆十分高興，問眾神來到凱拉薩山上做什麼。

梵天對濕婆說：「大神啊！沒有你的幫助，我無法完成創造；如果你不消滅惡魔，我怎能有機會創造！啊！世尊，我和毗濕奴都結婚了，你現在也請結婚吧！這是我們大家的請求。」

濕婆回答說：「我是一個苦行者，我只在瑜伽修行中感到樂趣。對一個苦修者來說，享樂是沒意思的。不過，我不想讓你們失望。問題是，在你們看來，是否有這樣一位女人，她能夠忍受我的力量，並且按照我的意願成為一個女苦行者呢？」

聽了濕婆的話，梵天就講述了陀剎之女沙蒂的誓願和戒行，說沙蒂是合適的人選。大神濕婆接受請求，接納了她。在場的眾神一片歡騰，紛紛祝賀。於是沙蒂成為濕婆的妻子，來到凱拉薩雪峰，在那裡度過了25年。然後，他們又到了喜馬拉雅山中一處十分美麗而幽靜的地方。

有一天，許多仙人聚集在缽羅耶伽，他們要舉行一次很大的祭祀。梵天帶著妻子，濕婆帶著沙蒂和僕從都來參加祭祀。眾神和仙人們都把大神濕婆當做自己的主人，向他行禮、唱頌歌，然後才坐到自己的位置上去。這時，剎陀也威風凜凜地來到祭祀場中，眾神懾於他的威名，都恭敬地站起來迎接，唯獨操縱世間萬物、至高無上的世尊濕婆安坐在自己的位置上，沒理睬陀剎。陀剎看到大神濕婆不把自己放在眼裡，被激怒了。

為了羞辱濕婆，陀剎也在迦那劫羅聖地舉行一個很大的祭祀。他邀請了所有的大仙、天神、毗濕奴和梵天，唯獨不邀請濕婆。陀剎殷勤地款待所有被邀請來的貴賓，請他們住在明亮豪華的宮殿中。陀剎雖然很疼愛自己的女兒沙蒂，但因為她是濕婆的妻子，所以也沒有邀請她。

眾天神和仙人們都沒有注意到濕婆未被邀請參加祭祀，只有最崇拜濕婆的達提支發現了這一點。他惶惑地說：「所有的天神、仙人們，聽我說，世尊濕婆為什麼沒有光臨這祭祀？只有濕婆蒞臨的祭祀才是聖潔的呀！我們應該馬上去請濕婆來，否則這祭祀將無法完成。」

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陀剎聽了這番話十分惱怒，他傲慢地說：「大神毗濕奴在這裡，梵天在這裡，因陀羅和眾天神都在這裡，那樓陀羅（濕婆）對我們還有什麼意義？」

「沒有大神濕婆，這祭祀便不成為祭祀，你們會因此被毀滅掉的！」達提支憤然離去。

在此同時，沙蒂已經得知父親沒有邀請自己丈夫出席祭典，她困惑不解地請求濕婆與她一道回去問個明白。但濕婆說：「啊！女神，妳的父親陀剎同我作對，對我懷有敵意，所以沒有邀請我去參加祭典。沒有受到邀請便去參加，是要受侮辱的，所以妳要我去參加陀剎的祭祀是不對的。」

聽了濕婆的解釋，沙蒂生氣地嚷道：「我要知道我那行為惡劣的父親為什麼沒有邀請你，大神，請你允許我去吧！」

通曉一切的濕婆聽沙蒂如此說，便道：「如果妳決心要去，我允許。將這神牛打扮一下，騎著牠去吧！」

沙蒂遵命打扮好神牛和自己，就去父親家了。八萬僕從遵照濕婆的旨意，陪同沙蒂一起去參加大典。

沙蒂回到家中，受到母親和姊妹們的真誠歡迎，但陀剎和他的追隨者卻對她表示輕蔑。沙蒂看到那大典中，毗濕奴、梵天、因陀羅等一切諸神都有自己的位置，唯獨沒有濕婆的，感到很生氣。她覺得受侮辱，於是面對在場的眾神高聲說：「這整個世界是因為濕婆的恩典才聖潔高貴的，所有的祭品和咒語都屬於濕婆。你們怎麼能不邀請他？沒有他，這祭祀是不會成功的。難道你們把濕婆錯當成普通的神祇，而敢於這樣輕視他？啊！父親，你不義且沒有理智，難道你不知道梵天和毗濕奴都服從濕婆嗎？」

沙蒂又轉向毗濕奴說：「毗濕奴，難道你不知道濕婆的真諦？他們說濕婆無德，濕婆多次教導過你，可是沒主見的毗濕奴啊，你還是沒有悟到真諦，看到自己的主人沒有位置，你竟先接受了自己的那一份！」

沙蒂接著說：「啊！梵天，你先前就曾經因為冒犯過濕婆，被他燒掉了一個腦袋，難道你忘記了？還有因陀羅，你忘了大神濕婆顯出樓陀羅相而燒掉了你的金剛杵？眾大仙、眾天神啊，你們怎敢這樣做？」

聽了沙蒂的這番話，諸神都害怕得默不作聲呆坐那裡。只有陀剎瞪著兩眼忿忿地說：「妳的丈夫是個不吉祥的象徵。他違背吠陀，是魔怪之主，因此我不邀請他。我輕信梵天的話，把妳給了他。啊！我的女兒，請妳不要再惱火，既然來了，就接受妳自己那一份祭品吧！」

沙蒂聽了父親的這些話，心裡很痛苦，她用譴責的目光望著自己的父親，心想：「我怎麼回濕婆那裡去呢？他要是問起來，我如何回答才好？」想到這裡，沙蒂憤怒地對父親說：「凡是誹謗他人和聽任別人誹謗的人都必定要下地獄。因為你是我的生父，所以濕婆有時又叫我作陀剎之女。現在我因這名字而感到羞辱和痛苦，我要拋棄你給的這可惡和卑賤的肉身。眾天神和仙人們啊！請你們聽我的話，你們的行為該受到譴責。你們全都變得如此愚昧無知，你們誹謗了濕婆，因此很快就會遭到懲罰！」

說完，沙蒂閉口不再言語。她平靜地坐在地上，默禱著自己的丈夫，然後縱身跳入祭火，被火燄吞噬。頓時，空中和大地上一片哀鳴和喧囂，眾神都被眼前的景象駭住了。濕婆的八萬僕從看到這情景也都抓起自己的武器，憤怒地吼叫起來。他們的吼聲震盪著天地，嚇得在場的眾神和仙人們肝膽俱裂。

這些僕從瘋狂地喊叫著、揮動著手中的刀劍，有的像瘋了似的用鋒利的尖刃砍下自己的肢體，扎毀自己的頭、臉。有的怒不可遏地衝向陀剎，想要殺死他。陀剎為了阻止他們破壞祭典，不停地向祭火獻禮。於是從祭盆中生出了許許多多的阿修羅，這些阿修羅同濕婆的僕從展開了激烈的戰鬥。因陀羅、毗濕奴等天神在一旁默默地觀望著，誰也沒有能力來結束和制止這一切。

激戰中，濕婆的八萬僕從被阿修羅擊退。他們倉皇地逃回，向濕婆稟告沙蒂如何為了維持丈夫的榮譽，自焚殉夫的全部經過。濕婆傷心欲絕，為沙蒂之死而悲痛得發瘋，他從餘燼中取出她的屍體，緊緊抱住連聲呼喚著她。他的情感如此瘋狂，七次環繞著世界跳舞，舞蹈的節奏如此強烈，整個宇宙和萬物也都遭受了痛苦。

最後，毗濕奴為了結束這瘋狂的哀悼，把仍在濕婆懷抱中的沙蒂的屍體砍成50塊，這樣才使濕婆恢復了理智。而沙蒂屍體碎片掉落的地方都變成了聖地；從此，沙蒂被認為是理想的印度教妻子，她自我犧牲的榜樣導致了「沙蒂」（寡婦自焚殉夫）的習俗。

相關書摘 ►《印度神話故事》：功德圓滿的婆羅門國王〈地獄遊記〉

書籍介紹

本文摘錄自《印度神話故事》，好讀出版

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作者：黃晨淳

以神秘豐富、紛繁詭譎著稱於世的印度神話

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