《印度神話故事》：功德圓滿的婆羅門國王〈地獄遊記〉

文：黃晨淳

隨著歲月的演進，人們開始認為天國是對善行的報償，而不是接納大多數死者的地方（例如：那些不幸沒有子嗣為之舉行祭祀的死者，不能進入天國。）。於是，到祖先住地去的想法慢慢演變成這樣的觀念：閻摩的王國不是天堂而是地獄。

現在閻摩是南方陰間的統治者。所有的靈魂都要在迦梨奇他的寶座前接受審判，在那裡他的判官旃陀羅笈多宣讀一本大簿子，上面記載著死者一生的功過。閻摩根據這個登記簿審判，他可能把亡靈打入某一層地獄，或送到天堂，或遣返人間托生。

閻摩還保存著另一本登記簿——記錄著每個人規定壽命的大生死簿。當生死簿上註明某個人該死時，閻摩就派遣他的差役前去捉拿。他偶爾也會親自出馬，他的綠色皮膚在血紅袍子的襯托下更顯幽暗，在他那猙獰的面孔上一雙銅色的眼睛凝視不動。他騎著一頭水牛，手持一根沉重的釘頭錘和一根套索，他用這根套索套住他的獵物的脖子拽回他的住地。在他的住地中有多少地獄，眾說不一；有的說成千上萬，有的說28層，還有的說只有七層。那裡的種種酷刑被描繪的日益複雜，閻摩本身也變成了一個恐怖的形象。

而地獄裡便是根據亡者的罪行施以各種刑罰，例如：殘忍的人用油煎；虐待動物的人被送到某個地方，讓妖怪把他們撕成碎塊，但又永遠不讓他們死去；殺害婆羅門的人被打入底下是熔爐、上面是油鍋的地方；暴虐的國王被碾石碾碎；打死蚊子的人被處以不准入睡的刑罰；冷淡客人的人被變成蠕蟲，扔進一層地獄，讓牠們互相蠶食；在種姓外通婚的人被迫與熾熱的人形擁抱；煽動宗教糾紛的統治者和大臣則被扔進一條充滿最可怕的骯髒之物的河中，在那裡他們被煮熟後餵水中的動物。

至於佛教的地獄傳說，便是融合了大乘與印度教萬神殿。佛教的地獄在梅盧山的下面。下層包括一百三十六層地獄，每層用於某種特定類型的罪人。辱罵佛陀和佛法的被打入最底層的阿鼻地獄。靈魂至少要經過五百年地獄年，地獄的一天等於世上的50年。梅盧山周圍的一層則包括了畜生界、餓鬼界（因饑渴而死的生靈）、阿修羅界和人類界。

另外，人們也堅信靈魂的轉生（即輪迴的觀念）。他們認為，壞人會向南進入閻摩的地獄，或者生為蠕蟲、蛀蟲或咬人的蛇，而好人或者會被送往祖先的住地，沿著穿過東南的一條小路直達月亮，或者他們被送往西北，在神的指引下走向太陽。

前者這些人先穿過煙霧，再穿過黑夜，然後到達祖先的住地，最後來到月亮上。在那裡他們變成神的食物，但是他們從神那裡被散布到空間，接著又從空氣中相繼入雲，進入雨，於是復歸大地，在地上變成食物，他們生出男人和女人生命的本源，這樣便再次出現於人世。

後者那些獲准走向太陽的善良亡者是終生信仰宗教的人——換言之，就是達到與宇宙精神同一並因此解脫輪迴的人。他們進入來世的旅程有以下幾個階段：火葬柴堆之火淨化了他們，他們隨即變成火燄；死後他們進入白晝，進入神界，進入閃電。接著，他們在最高靈魂的指引下進入梵界。梵乃宇宙的神聖精神，無始無終，不朽不衰。進入梵界後便不再返回，他們在這裡獲得了不朽的極樂。

至今印度人仍普遍相信：靈魂是根據「業」（由前世的行為所造成的命運）而轉世或再生。下面這個〈地獄遊記〉便是闡述這樣的觀念。

印度教地獄那落迦。｜Photo Credit: Chore Bagan Art Studio@Wiki Public Domain

這是一個名為妙智的人所講述的故事：

七世前的我轉世為一個平民，生前因為阻擋一頭母牛喝水的罪孽，死後進了恐怖的地獄。地獄到處是飛騰的火燄，還有許多長著尖利鐵嘴的大鳥，地上到處是血污，罪人的亡靈鬼體發出的呻吟聲和哀嚎聲使人毛骨悚然。我在那裡熬了一百多年，忽然有一天，一陣使人爽快的涼風吹來。那風吹拂著我們痛苦的肉體，使我和其他罪人的身上不再感到那麼疼痛，我們都覺得像在天堂裡一般舒適。我們很奇怪地四下張望，看見在地獄裡出現了一個品德高尚的人。

那是一個國王，在一個手持木棍、相貌猙獰的閻摩使者的引導下走過道路。當時，看見他的人都感到十分的愉快和舒適。於是地獄裡的這些亡靈鬼體們合掌對國王說：

「請你在這裡多逗留一會兒吧，你給我們帶來了清涼的風，使我們十分舒適。」那國王於是停下了腳步。他看著地獄裡的各種慘狀，問閻摩使者：

「我犯了什麼錯，使你把我帶到這萬分恐怖的地獄中來？我是一個婆羅門學者，又是人民的保護者。我按照達摩保護四種姓，做一切該做的事。我從來沒有背棄過我的職責，從沒有怠慢過遊僧人、香客，我總是竭力幫助饑渴的疲憊者。我對母牛敬若神明，可是你為什麼還帶我到這可怕的地獄中來？」

那可憎的閻摩使者聽到國王如此說之後，十分尊敬地對他說：

「偉大的國王，你說的那些都是事實。但你曾經犯過一個過失，我這就講給你聽：你有一個妻子，是維達帕人，她叫碧婆莉。那時，你一心迷戀著蓋珂耶國王的女兒蘇修婆娜。在你的妻子非常適合懷孕的時候，你卻不理睬她，使她沒能及時生子。你知道身為一個國王，首先應該考慮的是他的江山社稷是否有繼承人。如果違背了這一點，即使是虔誠遵循達摩的人，由於他愧對祖先，也是要落入這地獄的。這就是你唯一的罪過，也是我帶你下地獄的原因。現在你的罪過已經解除，請你跟我去享受你的善行所帶來的幸福。」

國王說：「閻摩使者啊，你帶我去那裡吧！不過，請你如實告訴我，這些人為了什麼罪過要遭受這樣的折磨？這些可怕的大黑烏鴉不停地去啄他們的眼睛，而他們的眼睛又不停地長出來。他們得忍受這些反覆不停的割鋸、熱沙炒和油煎的痛苦，那鐵嘴烏鴉啄得這些人發出如此令人膽寒的嚎聲。現在請你從頭到尾告訴我，什麼樣的罪過入什麼地獄、受什麼樣的折磨。」

閻摩使者說：「國王陛下，我這就簡單地為你敘說一下。每一個人都因為自己前世的行為而得其果報，或入地獄，或升入天堂。只有經過果報，才能洗清罪過，才能得到解脫。有罪的人，要在地獄裡受饑餓、痛苦和恐懼的折磨。行善行的、虔誠信達摩的人，得歡樂、進天堂。有罪的人，在地獄裡要經過許多年的磨難，然後轉世投胎成患有各種疾病的人，或轉世成蟲子或獸，然後再次拋棄肉體，進入地獄。如此反覆多次，生死多次，在因果報應完全了結之前，一直得遭受地獄裡的折磨。」

「不同的罪孽就要遭受不同的折磨。凡是用卑劣的眼神看別人的妻子或對別人的錢財打壞主意的人，就在這地獄裡被這些厲害的大鳥啄食眼睛。他們的眼神越是邪惡，就越要多受折磨。」

「凡是向別人進讒言，或給別人出壞主意，勸說別人違背經典，或者哪怕是向敵人說謊者，都將被這鐵嘴鳥啄食舌頭。譴責吠陀、誹謗婆羅門、天神和師父者，也被啄食舌頭，罪孽越深重，待在地獄裡的時間越長，受的苦越多。」

「凡是在親朋好友間，挑撥離間或使祭祀者與施主、父子和夫妻產生隔閡者，就要受鋸刑；凡是使人憤怒或有意破壞他人的愉快心情者，凡是搶走他們手中的扇子以及使家人遭受極大痛苦者，他們就得在地獄裡受熱沙炒身的折磨；凡是作偽證者、誹謗他人者，就被鋒利的刀子割掉舌頭；凡是酗酒後怠慢、欺辱父母或師父長輩者，就被頭朝下塞進盛滿濃血、糞便的甕中；凡是商旅中拋棄貧窮者獨自進食的人，在這裡將以吐沫和痰為食。各種罪孽在這裡都會受到應得的懲罰。」

「有罪的亡靈鬼體在地獄裡經過多年的磨難後，就會轉世；凡是接受了不義之財的婆羅門，投生在驢腹中；凡是背著師父勾引師父的妻子，就投胎變成狗；辱罵父母者變成水牛；羞辱父母者變成驢；侮辱弟媳者變成鴿子；使弟媳痛苦者變成龜；侵占他人錢財者，從地獄解脫出來後變成蛆；嫉妒他人者轉世變成羅剎；失信於人者變成魚；與有婦之夫幽會者變成可怕的狼；與兄弟之妻通姦者變成野豬；破壞祭祀、婚禮、施捨等儀式者變成蟲子；凡是沒有敬過天神、祖先和婆羅門而自己先進食者，在經過煉獄之後，變成烏鴉；殺害手無寸鐵者變成驢；殺死婦女兒童者變成蛆；偷人銀器者變鴿子；偷鐵器變烏鴉；偷絲綢變成熊……」

「凡是有罪的人，在地獄裡受過折磨之後，就轉世變成下賤、可惡的、令人噁心的蟲子和畜生。相反，凡是行善的有德之人，死後都上天堂，享受前世所沒有的幸福之後再轉世。」

閻摩使者對國王如此說過之後，又對國王說：「我已經給你講述了善有善報、惡有惡報的各個方式，你也看過了這個地獄，現在請你到別處看看吧。」

於是國王請閻摩使者在前面領路，準備離開那可怕的地獄。地獄裡的人見國王要走，一個個痛苦地高聲喊叫起來：「啊，偉大仁慈的國王陛下，請您再逗留片刻吧！您在這裡，使我們的心感到十分的愉快；從您身邊吹來的風使我們備受燒灼的身上感到清涼。啊，可敬的人間君主，可憐可憐我們吧。」

聽到這一番呼喊，國王不解地問閻摩使者：

「我在這裡為什麼會使他們如此舒適和清涼呢？我在人間做了什麼樣的善事，竟會給這些人帶來如此的好處？」

閻摩使者告訴國王：「啊，國王陛下，你總是在敬過天神、祖神和遊僧等人之後，才用他們剩下的東西來填飽自己的肚子，因此從你身邊吹過的風可以免除這些鬼魂的痛苦；你按照規矩舉行祭典，因此，閻摩那些給人帶來痛苦的烈火、刀劍、烏鴉和鐵嘴鳥之類的，看見你之後都變得柔弱起來。」

國王說：「我想一個人如果能夠免除別人的痛苦，那他是幸福的。這種幸福，在天堂和凡間中是得不到的。如果我待在這裡能減輕這些罪人的痛苦，那我將毫不猶豫地留下來。」

「不，國王，還是請你離開這裡，去享受你該得到的果報吧！這地方是有罪者遭受磨難的地方。」閻摩使者勸阻道。

國王不為所動，他說：「只要這些人在受折磨，我就不能離開這裡。因為我留在這裡，他們所有的人都會感到舒適。即便是一個敵人，如果他來向你請求庇護，而你卻拒絕憐憫他、幫助他，那也是應該受到譴責的。如果一個人不同情痛苦者，不保護痛苦的人，那他的祭祀、施捨和苦修都不會給他帶來幸福。雖然我待在這些人的身邊，要忍受地獄的煉火和痛苦的饑渴，但一想到我能保護他們，我就覺得比在天堂還要幸福。閻摩使者啊，請你走吧！去報告閻摩王，不要再耽擱。」

就在這時，因陀羅和達摩王（正法王）出現在國王面前。閻摩使者說：「國王啊，因陀羅和達摩王是為了引你上天堂，特地來到你面前。你一定得離開這裡。」

達摩王說：「國王，你是我虔誠的崇信者，因此我要領你入天堂。請你不要再耽擱，快快坐上這飛車。」

國王不肯，他說：「啊！偉大的達摩王，成千上萬的人在這可怕的地獄受苦受難，我不能拋棄他們不管。」

天神之王因陀羅說：「這些罪人在這地獄裡受煎熬，是因為他們前世惡行的果報。你不需管他們，你該上天堂去享受你的果報。」

國王遲疑了一下，然後問達摩王說：「請你告訴我，我究竟有多少功德？」

達摩王回答道：「你的功德有如大海中的水滴，夜空中的繁星，雨季的雨點，恒河中的沙粒，數也數不清。現在，你對地獄中的眾罪人所表示的同情與憐憫使你的功德更增添了千百倍。」

「達摩王啊，我願意用我全部的功德使這些倍受折磨的人從地獄裡得到解脫！」國王低喊道。

「如你所願。」因陀羅說。

這時，國王的頭頂上落下一片花雨，一駕飛車將國王載上了天堂。地獄裡的亡靈從痛苦中得到解脫，都轉世投胎了。

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書籍介紹

本文摘錄自《印度神話故事》，好讀出版

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作者：黃晨淳

以神秘豐富、紛繁詭譎著稱於世的印度神話

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