日本食品分銷的不明文規定——三分一規則

兒子的家人最愛吃點心麵，日本超市有時有別注版、限量版、地區特色味道之類，我都買一兩包回家給他晚上送啤酒時吃。昨晚他打開了一包咖喱餃子味的點心麵，一邊吃一邊說：「好吃～好香～」然後看看包裝背後，再說：「難怪，特別脆～」我碎碎念：「還不是一樣，怎會這包特別脆……」

他再問：「這包是在那裡買的？」我說：「Y田啊。比數字店貴但好像他們才有這個別注味道，所以買了。」他嘴裡滿是點心麵，口齒不清的說：「我不介意啊，你以後都去Y田買吧。最新鮮，最好吃。」知慳識儉如我即時反駁：「你真的不知米貴，數字店賣得便宜很多！Y田賣$12，數字店才$9。同一包裝，同一味道啊！」

已把整包點心麵幹掉的家人，把沾滿味粉的手指在大腿上拍拍，娓娓道來：「便宜有便宜的原因吧，你沒聽過三分一規則嗎？（日文：３分の１ルール／さいぶんのいちるーる）」我搖頭，沒聽過。他繼續解釋：「我剛才看看包裝背後，就是看這包點心麵的賞味期限（しょうみきげん）。就知道這不是三分一規則之下的犧牲品了。」

好了，看到這裡，什麼三分一跟賞味期限跟價格又有什麼關係呢？其實只要知道什麼是「三分一規則」，一切就明白了。

三分一規則（日文：３分の１ルール／さいぶんのいちるーる），是一條日本食品分銷業界的不明文規定。商業上約定俗成的習慣，日文稱之為「商慣習／しょうかんしゅう」。由食品製造日期開始、賞味期限為止，這段期間劃成三份。舉例說：

製造日期：1／1／2018

賞味期限：1／10／2018

由1／1至1／10，共有九個月的時間。把這九個月分成三份，三個月一份。由1／1至1／4，是頭三分一；由1／4至1／7是中間一份；而1／7至1／10就是最後一份了。

日本的食品製造商把頭三分一視為交貨死線，日文是「納入期限／のうにゅうきげん」。製造商必須在1／4之前把食品賣出、交貨到零售商手上。那中間的三個月，1／4至1／7，就是零售商販賣食品的時間了，日文是「販売期限／はんばいきげん」。客人買了食品回家之後，不一定立即享用，所以也預留三分一時間給客人，即是1／7至1／10。

可是正如師奶如我，到超級市場買牛奶時，都傾向拿放在入裡面的貨品而不是外面的，因為放在裡面的比較新鮮、慢過期。所以零售商假定過了販賣期限還未賣出的食品，就很難賣出，他們有幾個做法，最簡單就是大賤賣；數量太多就索性回送到供應商，甚至是直接廢棄。同樣道理，如果食品出產後過了交貨死線還在製造商手上，廢棄也是選擇之一。

只是過了納入期限、販賣期限，明明還未到賞味期限，為何要廢棄呢？不是很可惜嗎？食品製造商、零售商也開始越來越覺得這三分一規則不妥：為什麼日本特別嚴格？這些納入期限、販賣期限根本沒有合理根據，而且也浪費大量食物和資源。

在日本政府經濟產業省主導下，2011年5月「製･配･販連携協議会」（約略中譯為：製造、批發、零售協作理事會）正式成立。截至2016年12月為止，理事會成員共五十三家食品製造商、批發商和零售商，其中有些成員更是國際有名的，例如味之素、日清食品、大塚製藥、大正製藥、Kewpie、麒麟啤酒等。理事會宣言以消除供應鏈製造的浪費為目標，進而創造新的價值觀，提升行業競爭力，為國民貢獻豐盛生活。*

理事會於2013年提出緩和三分一規則的措施，例如把賣到美國的食品交貨日期延長至到賞味期限的一半；法國、義大利則延長至三分之二；英國則最長，延長至四分之三。

這樣就解釋了為何同一牌子、同一味道的零食，在不同商店價格上有出入。價錢貴的，因為它是根據三分一規則從日本入貨，價格較貴但距離賞味期限較遠；價錢相宜的，或許是根據2013年後的緩和措施，日本供應商以較便宜價格賣給零售商，雖然還未到賞味期限但鮮度比前者稍遜。

所以以後大家到商店見到價格相宜的日本零食時，記得望一望包裝背後的日期。快到期的就盡快吃。否則買了之後閒置在家，到開封時吃已經不夠脆甚至已過期，一樣浪費。

*註：

製･配･販連携協議会成立宣言原文如下：「我々、消費財流通事業者は、製・配・販の協働により、サプライチェーン全体の 無駄を無くすとともに、新たな価値を創造する仕組みを構築することで、 自らの競争力を高め、豊かな国民生活に貢献する。」

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責任編輯：周雪君

核稿編輯：歐嘉俊