Google面試小記：申請職位容易，怎樣才會得到青睞？

作為不務正業的博士生，時刻找機會鍛鍊自己是天職。小弟剛剛完成了兩輪Google的電話面試，想紀錄一下申請流程和注意事項。

先講句廢話：要申請職位很容易，用Google帳號登入careers.google.com，提交申請表就可以了。但人海茫茫，怎樣才會得到青睞呢？這才是真正的難題。

首先，你最好有豐厚的、相關的經驗。以筆者申請的軟體崗位為例，簡歷上除了要提到相關學位，實作的專案也舉足輕重。專案是展示技能和熱情的機會；畢竟，不是每個人都會把自己的想法付諸於行動和代碼。沒有 「自己」 的專案？不緊要，課堂上和比賽時完成的也可以。總而言之，避免平鋪直敘專案的用途和技術棧（technology stack），而嘗試描述專案的影響——例如替誰節省了多少時間、有多少人（可以）同時使用等等。

如果沒有電腦科學學位，也不緊要。Google的軟體工程師（Software Engineer）來自不同學術背景；例如以下影片裡現身說法的兩位，原本學的是電子工程和機械工程。（詳見最後的Q&A。）

提交申請表後，要找內部推薦。很不幸地，海投簡歷很渺茫，因為亂投的人和優秀的人都很多，基數很大而競爭激烈；這時候找到公司員工的支持就最好了。至少在美國，僱員內部推薦為公司尋找人才並不是禁忌；競爭壓力比較少，不會太害怕被人取代。同時，HR 也很高興考慮內部推薦的人選，因為這節省了篩選簡歷的功夫。

怎樣找內部推薦呢？作為沒有人脈的外國學生，校友是第一選擇。同時，非美籍員工們也許會樂意助同胞一把之力。到LinkedIn上鎖定人選後，就發信息「搭訕」吧。現時LinkedIn要求用戶付費，方可跟不屬於現有人脈裡的用戶交談；這是筆投資，請自己衡量。

當然，即使有內部推薦「神助」，自身的硬功夫依然少不得。作為準軟體工程師，你要熟悉基本的演算法和數據結構，並能夠在限時內完成相關題目。Google的準實習生要經過兩輪電話面試（全職申請者是五次！），每次大約四十五分鐘。可用的編程語言包括Python、C/C++、Java以及Javascript。面試官會先稍微空泛地描述題目，而考生的責任就是要一邊適當地發問、弄清楚前設和限制，一邊在Googley文件寫下代碼。例如說，筆者得到的題目之一，就涉及 「公平分配Google矽谷辦公室的某福利」 的方法。

空泛的題目也許令人抓狂，但這是觀察考生溝通和團隊合作行為的途徑。筆者的考官明確提出，他想搞清楚 「我是否想跟這位候選人共事」。有資格成為Google工程師們同事的人，除編程很厲害以外，還懂得以自信但客氣的姿態交流想法，並流暢地表達自己的見解或困惑。軟硬技能兼備的考生，才是公司尋覓的perfect match。

（不要問我題目是什麼，因為所有考生都簽了保密協議，不能透露細節。）

最後，筆者將有用資料整理如下供參考。祝有心人們好運！

本文獲授權轉載，原文見Everest. 議事之峰。

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責任編輯︰鄭家榆

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