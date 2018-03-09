流浪狗精神：《1987：黎明到來的那一天》崔桓、車長葉蔚琳

沒想過最深刻的一句對白，是「我當自己是一隻流浪狗」

Photo Credit: 《1987：黎明到來的那一天》/ IMDb

世事總有巧合的時候，適逢葉蔚琳被九巴「秋後算帳」之事沸沸揚揚，看了一夜報導；另外，又在上映場數愈來愈少之際，終於看了《1987：黎明到來的那一天》，電影中有一句看似不起眼的對白，觸動了一些感受，久久未能平伏，總覺得，不管是故事還是現實世界，那些勇於抵抗威權逼迫的人，即使每個人的性情不同、面對的處境不同，都懷著相似的鬥志和精神。

還記得去年，被邱吉爾生前那句鬥志高昂的話觸動：「我們都是蟲，但是我相信自己是一隻螢火蟲。」

看過《1987：黎明到來的那一天》之後，則很喜歡漢城檢察官崔桓那句：「才沒有甚麼主子，我當自己是一隻流浪狗！」

一般情況說這句話，好像有種喪家之犬的失落感，但是，故事裏的崔檢察官絕非藉此示弱。說這句話的時候，反共小組的「領頭」朴處源處長，親自帶隊包圍崔桓，他們不希望以私刑虐殺大學生的事件曝光，恐嚇崔檢察官別再要求驗屍，否則政府之內誰也保他不住，後果自負。

他們在後巷互相對峙之際，以為「又是」一輪互相恫嚇，說些大義凜然的話，豈料，崔桓大聲說「才沒有甚麼主子，我當自己是一隻流浪狗」，這是面對威嚇之下，給予自己堅強的理由，其意有所指：

為了守住職責應有本份，誰人都不會是主子，只向自己的辦事原則交代，誰敢上前阻止就咬誰，可冒死相搏，鐵了心迎來犧牲。期間，更機靈借表妹嫁了給外國記者施壓（光州事件後，政府面對國際輿論更感壓力），讓自己能夠按程序安排驗屍。

面對壓迫，誰人不恐懼？——給予自己一個堅強的理由

Photo Credit: 《1987：黎明到來的那一天》/ IMDb

如果說邱吉爾有著「螢火蟲的精神」，即使感覺再卑微，也要奮力發光發亮。那麼，電影裏的崔桓，便有著「流浪狗精神」，沒有任何威權能打倒恰如其分的原則，冒死反抗也絕不後悔。兩者均有傲骨嶙峋的鬥志——為自己打氣，給自己一個堅強的理由。

老實說，威權面前，只有偽善又說話響亮的政客，才會高呼「無畏無懼」。實際上，在壓迫的寒冬到臨，法治得不到彰顯，人治處處，每個公民頭上猶如掛起一把刀，心裏怎可能沒有絲毫恐懼？

只要把社會上每一位角色孤立來看，不管是檢察官崔桓、獄警韓炳龍、記者尹相參、反對黨領袖金正南、牧師金昇勳、學生妍熙、李韓烈、朴鐘哲，他們看起來萬般脆弱，威權包圍之下喘不過氣，在承受巨壓的過程之中，他們跟崔桓都有一個共通點：給予自己一個堅強的理由。

Photo Credit: 《1987：黎明到來的那一天》/ IMDb

獄警韓炳龍怎麼跟自己和外甥女說？他由組織工會，遭革職及復職，到私下支援反對黨領袖，原因就是「知道做這件事與他人福祉攸關，無比正確」，不管是要求提升職員薪金或改變制度，擔起了便無法罷休，一旦干涉其中，就要把對的事情做到底。

尹相參呢？他以前撰寫工會運動的文章為何被激讚？就是他有一種如實反映真相的筆調，不會添加太多主觀色彩，只是把不同角度的板塊連結起來，呈現在大眾面前；而「呈現事件真相」就是給予自己堅強的理由，緊守記者崗位，不管在廁所等待醫生口供多久，不管採訪期間被打傷，不管追縱核心人物遇上何種困難，他都要將有利呈現真相的東西拿到手（崔桓直覺到他的執著，留下了死因報告）。

妍熙呢？她原本有著不理世事，享受生活和自保的年輕人，可是，當威權壓迫過甚，波及身邊所愛，包括韓炳龍、李韓烈，她給予自己堅強的理由，就是「不可讓所愛白白犧牲」，亦從身邊人的遭遇，了解社會其他人的遭遇。

現實世界的葉蔚琳，也找到她一個堅強的理由

Photo Credit: 《1987：黎明到來的那一天》/ IMDb

由此種種，整部電影猶如編織一座「民主運動金字塔」，這個金字塔內有社會上各式各樣的人，最終每一層的人都守住基本的價值底線，默默在抵抗顯性與隱性的兩大敵人，顯性自然是指總統金斗煥、反共小織朴處源等人的威權打壓；隱性則是每一位角色跟內心的恐懼鬥爭。

每一個都不是在前線高喊正義、自詡英雄的人，可是，只要每個公民都沒有封閉自我，找到屬於自己的「一個堅強的理由」，就像一隻隻無須向主子交代的「流浪狗」，漸漸形成抵抗強權的社會效應，當中一層一層、一點一滴，終於成就了塔尖上「南韓六月民主運動」的壯舉。

回想葉蔚琳一度被九巴革除車長職務，期間她與九巴交涉的錄音流出，我們能從中聽到當時的氣氛異常緊張，不久前葉蔚琳等人更到警處報案，指九巴解僱遞上支票時帶有恐嚇成分。事件至今，我們知道葉蔚琳一再拒絕簽收7萬多元的支票，之前好一段日子，冒著龐大壓力代表不少車長爭取更合理月薪，早已宣言有犧牲的心理準備。她在事件之前，恪守工作崗位，九巴公司提出解僱的理由，全發生在工運期間的事，她在事件之後，會理智妥協，會信任九巴安排，會懂分寸進退，會守基本原則。

這段日子，我們從現實世界的葉蔚琳身上，看到崔桓、韓炳龍的精神，面對車長同事的整體福祉，面對公司不合理的權力對待，她哭過，也抵受過不同的壓力與恐懼，但最終，她找到給予自己堅強的理由：

「做正義的事情，絕不後悔，死而無憾；正義必然長存，真理永遠得到支持。」

或許，不論我們在怎樣的時代、面對怎樣的人、遭遇怎樣的處境，只要清楚知道在做正確的事，只要坦誠面對內心的恐懼，運用各種方法應變，堅持下去，相信我們終於會找到、並給予自己一個堅強的理由。

核稿編輯：周雪君