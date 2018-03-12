《鎌倉物語》：人妖神魔共存世界中，一則奇幻瑰麗的愛情童話

《鎌倉物語》（DESTINY: The Tale of Kamakura），由擅視覺特效（Visual Effects, VFX）導演山崎貴自編自導，繼充滿溫情懷舊昭和風味的《ALWAYS幸福的三丁目》系列後，山崎再度改編西岸良平的漫畫作品《妙探急轉彎》：以擁有超過七百年歷史且充滿神怪傳說的古都鎌倉為舞台背景，交織起人間與靈界、現實與奇幻的復古卡漫式愛情片。

故事軸線環繞著方才新婚的二流作家（偶爾兼職警政顧問）一色正和（堺雅人飾）以及因婚而隨一色正和遷居鐮倉的年輕妻子亞紀子（高畑充希飾）；影片開頭，便以短暫的篇幅描述亞紀子對於鎌倉初來乍到的好奇與困惑，以及一色正和以溫吞的語氣，引領少妻認識鎌倉一帶的風俗環境，透過兩人的「奇幻見聞」再次經驗現下眼前的鎌倉，於此同時亦為銀幕前的觀眾建立了一個無需懷疑、理所當然地同存「人類」、「神祇」、「幽靈」和「妖怪魔物」的平和世界。

Photo Credit：中影國際 堺雅人在《鎌倉物語》中飾演熱衷電車模型收集的鐵道迷。

因為這裡是鐮倉嘛！百鬼夜行也理所當然

不同於連載的原著是以主角兩人的偵探日記為主軸，隨著文本載體與表現形式的轉換，《鐮倉物語》電影版更加聚焦於主角夫妻倆之間的平實互動，以其差異之大卻感情甚篤的緊密關係作為電影故事軸線——年齡差距、穿著打扮、個性反差、生活經驗與成長背景等⋯⋯

年紀較長且始終著和服的一色正和暖心溫厚且誠摯懇切，而青春嬌美的亞紀子多穿著混搭洋服，打扮使她顯得天真浪漫且率直善良，人物設定鮮明地刻劃了角色個性。而電影的整體情節的發展，雖因其原著為漫畫形式，改編劇情相顯之下並無出人意表之處，但情節鋪陳發展的過程中，每樁細緻安排的突發事件，在節奏或情感堆疊上的掌握皆十分具巧思，留下許多細節引人推敲或咀嚼回味，亦是令觀眾能夠發自內心地產生共鳴。

Photo Credit：中影國際

萬物皆有靈，只要有愛就毫不駭人

消弭了人、妖、神、怪的界線之後，生與死的過渡像是（被）交付了更多選擇與可能性。130分鐘的電影片長，藉由其他角色與人物，如以幽靈形式陪伴並看照老伴的鄰居金婆婆（中村玉緒飾）或以有點搞笑的「蛙型」妖怪姿態滯留人間，眷戀並守護著妻女的編輯本田先生（堤真一飾），都像不斷地對觀眾拋出更多對於關係與情感的深刻探問。

相較於近期接續上映幾部與生死議題院線片，如以墨西哥亡靈節為背景的迪士尼動畫《可可夜總會》，或同樣改編自漫畫談論死後審判的韓片《與神同行》，《鐮倉物語》更像是一部復古精緻而奇幻瑰麗的愛情童話，角色鮮明且關係單純，情感卻毫不單薄，相較於《可可夜總會》或《與神同行》，或許少了些許煽情卻仍牽動觀眾情緒，反而更能夠觸發觀眾更多自我反思與情感投射。

Photo Credit：中影國際 為電影量身打造的電車（鎌倉江之島電鐵），不但大小跟實物相同，連吊環、座位、置物架等等的內部物品。

世外桃源／黃泉，宮崎駿印象深植人心

《鐮倉》片中的場景細緻繁複，色彩使用與配置大膽繽紛，卻不減損因時代背景設定的仿古做舊。而實境取景建立的真實感、視覺特效打造的奇幻感，成功堆疊出該片瑰麗魔幻的童話氛圍，足見導演山崎貴在美術設計等處多所著墨。

由片中兩個重要場景便可略窺一二：一是電影開演不久便出現劇情發展的關鍵伏筆——如宮崎駿《神隱少女》場景般的魔界市集，有著燈籠燭火映照的光影妖異閃動，以及攤車棚架擺設的貨品光怪陸離；二是電影結束之前才得以露臉，以特效繪製有如《天空之城》場景般的黃泉之國，雖然透過劇中角色說明黃泉之國只是隨著個人想像而未有固定型態或樣貌的未知，依舊打造出令人目不轉睛且絢爛驚豔，甚至有些瞠目結舌且驚心動魄的想像國度。

Photo Credit：中影國際

死後世界是永不退流行的母題

本片之所以在日本上映一個月即突破20億日幣票房，主要除了是日本電影金像獎桂冠加冕的導演山崎貴一手包辦編導，當紅演員陣容強大也是賣座的原因之一，電影的成功之處更來自於虛實之間夢幻可愛的層疊堆壘，也因與庶民生活經驗密切結合，逸於現實之外的幻夢奇想融入其中，便能輕易喚起奇幻影迷的強烈共鳴。

奠基於地理環境本就面海環山的鎌倉，面對生與死的分隔，以特有的江之電鐵路連結了陽間與黃泉，鋪展開陰陽兩界人、妖、神、怪既異且同的率直情感，同時乘載了銀幕兩端情感的投射與記憶的重量，成了戲院裡此起彼落的岔氣笑聲，以及戲院外經過衛生紙摧殘的紅腫眼眶。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航