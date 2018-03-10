不婚族、同居家庭變多，衛福部4月討論開放「單身」女性人工生殖

不滿施行人工生殖的對象必須為合法夫妻，有網友提案開放單身女性也能施行人工生殖。衛福部國健署昨（9）日表示，將於4月邀集專家開會討論。

今年2月間有網友在「公共政策網路參與平台」提案，提議「開放單身女可以合法施行『人工受孕』及『試管嬰兒』」，享有平等的生育權，至今已有超過5,000人附議，衛福部必須正視做出回應。

《聯合報》報導，國健署婦幼健康組簡技施靜儀指出，已連繫提案人釐清訴求，後續將再召開會議收集意見，與關注本議題的利害關係人進行溝通後，研商後續政策方向。

（中央社）國泰醫院婦產科生殖醫學中心主任賴宗炫告訴中央社記者，2007年以前，台灣人工生殖規定寬鬆，女性即便單身都可以透過人工生殖懷孕生子，直到2007年3月21日《人工生殖法》上路後，才開始限制人工生殖對象必須是合法夫妻。

根據現行《人工生殖法》規定，接受人工生殖的對象必須是夫妻，其中一方還得確診為不孕症，或罹患主管機關公告的重大遺傳性疾病，恐有生出異常子女的疑慮，而且夫妻須有一方具健康生殖細胞，無須接受他人捐贈精卵。

賴宗炫說，最初之所以限制夫妻，主要是為了保障合法配偶權利，避免有小三利用人工生殖「篡位」，也明定捐精、捐卵者必須匿名。

隨時代演進，歐美國家愈來愈多人崇尚同居但不結婚的「非核心家庭」，部分歐洲國家已陸續開放單身女性施行人工生殖。

「生育是基本人權。」賴宗炫強調，單身的人也有繳稅，為何只因沒結婚就無法生孩子，站在平等社會的角度而言，不論單身、同居、結婚的人都有生育的權利，法令不該歧視未婚族群。

不過，賴宗炫也表示，未來若開放單身女性施行人工生殖，政府應針對這類孩子訂定完善的社會福利、追蹤關懷、教養等配套措施，避免一時興起生了小孩，卻疏於後續照顧，衍生社會問題。

去年大法官釋憲指出，現行法令未保障同性婚姻已違憲，要求主管機關在公告後兩年內修法。

賴宗炫說，未來開放同性婚姻後，人工生殖相關法令勢必將面臨一番修正，除了有婚姻關係的女同志可依法施行人工生殖外，男同志也可能需要代理孕母協助生子，相關議題屆時將成另一大挑戰。

對此，支持同婚的「婚姻平權大平台」立法遊說專案經理鄧筑媛受訪表示，若是通過當然比現在什麼辦法都沒有好，保持正面看待。鄧筑媛也說，人工生殖法是針對異性戀配偶，而同婚將合法化，不應該有不同的對待，希望女同志納入人工生殖法的適用範圍，也應討論代理孕母的議題。

反對同婚的「下一代幸福聯盟」理事長曾獻瑩受訪則說，反對開放人工生殖納入單身女性。曾獻瑩說，人工生殖應該還是要受限於夫妻之間，因為這裡面包含負責的倫理問題。他指出，這件事情不能站在大人的角度，而應該要站在孩子的立場思考，開放是否會讓小孩的權益受損。

《上報》報導，比起開放單身女性、女同性志能人工生殖，「代理孕母」的議題相對複雜，民間團體意見不一。

包括台灣女人連線、兒福聯盟、勵馨基金會過去都曾明確公開反對，婦女新知基金會開拓部主任林秀怡就表示，代孕制度可能會對孕母產生剝削等，但歷任政府並無釋疑。

至於挺同團體，內部意見也歧異，有人認為只要確保代理孕母的自主性、配套夠就沒問題，但也有人對於孕母可能遭剝削有很大疑慮。

許秀雯則認為，開放代孕，的確面臨商業利用或女體商品化的質疑，但若社會擔心代孕被濫用、權益受侵害，就應討論配套，而非裹足不前、看不見人的異質性與需求。

台灣同志家庭權益促進會副理事長蔡尚文表示，代孕須更細緻的討論；在確保孕母的自主權下，可同意代孕入法，例如契約內容、醫療決策，甚至委託方與孕母意見不一時，必須要有機制可以保障孕母權益。

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核稿編輯：楊之瑜