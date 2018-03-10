台灣體操選手控告「優秀教練」長期性侵：「每一次過程我都像死了一般」

昨（9）日，一名自稱前體操選手的匿名貼文者在FB《爆料公社》貼文，表示自己曾遭受高雄市光華國小梁姓體操教練長期性侵。高雄市教育局證實收到陳情，高雄市性平會及高檢署都已介入調查，目前已知有兩名被害人出面指認。

昨日，一名自稱前體操選手的匿名貼文者在FB《爆料公社》貼文，表示自己曾遭受高雄市光華國小梁姓專任體操教練長期性侵。貼文者表示，她來自隔代教養的家庭，家人都在外地工作，幼稚園時，教練將她帶進體操界，「當時，我幾乎把他當作自己的父親一般的尊重。」

小時候，教練會像家人一樣與她摟摟抱抱。「我常常看到他叫學姊幫他按摩......後來他也會叫我幫他按摩，當時我真的覺得幫自己的爸爸按摩，是一種孝順的表現。」

但貼文者控訴，她升上國中、開始發育後，教練藉著到外地比賽過夜時，第一次在汽車旅館對她性侵。貼文者不敢跟任何人說，而後教練變本加厲，對她長期性侵。貼文者寫道，「一次又一次的進入我的身體，每一次過程我都像死了一般，直到結束後，我才覺得自己又活過來。」

文中也暗示，這名教練是慣犯，學校曾遭受性侵的體操選手不只她一人，她回憶自己國小時，「每一次去外地比賽時，都是在八、九點，教練都打電話來寢室，叫學姊去找他，理由不外是心理建設，或是幫教練按摩，又或是教練要幫學姊放鬆。」「我當時不懂，我只知道學姊都很不想去，都會拖到教練打第二次、第三次電話來，帶點生氣的語氣時，他們才會出去。......而當她回來的時候眼睛看起像是哭過。」

貼文者表示，之所以現在願意站出來，是因為看到美國體操界響應「#MeToo」運動。2016年，美國國家體操代表隊隊醫納沙（Larry Nassar），被控涉嫌性侵多名運動員長達20年，被判40～175年徒刑。

貼文者說，「我看到我的偶像出面指控隊醫性侵時，的那種堅毅的眼神，我淚流不止，我知道，跟我同樣受苦的人，還活在痛苦的深淵。」她因此決定公開受暴經過，貼文清楚的指出教練所在的學校及名字，並貼出今年2月，前往高雄市警局報案的三聯單。

（中央社）高雄市教育局今日指出，被指多年前疑涉性侵體操學生的教練，市府已啟動《性別平等教育法》進行調查，並依決議請教練請假到調查結束，目前高雄地檢署已啟動調查。

教育局科長陳怡婷受訪指出，陳情人是在今年初在教育局長信箱內留言陳情，指國小體操教練多年前涉及對體操學生性侵，發生時間約在1996年至2006年之間，教育局隨即提供陳情人法律、心理諮商支援，並循行政調查與司法調查併行，鼓勵配合司法調查。

教育局說，教練1991年3月到國小服務至今，適用《專任運動教練輔導與管理辦法》，因這名教練適用法條未有「暫予停聘」的規定，所以教育局依據「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」第25條，已由性平會議決議請教練請假到調查結束。

目前全案進行政調查與司法調查程序，教育局呼籲，若有疑似情事受害人出面，將給完全的保護與支持，並完備調查處理程序；司法調查部分，已在2月5日由高雄地方法院檢察署指揮偵辦中。

《三立新聞網》報導，高雄地檢署襄閱主任檢察官葛光輝指出，檢方是在今年2月間接獲被害女子告發，在2月5日第一位被害人指控時，雄檢馬上以專案指揮方式立案，由楊碧瑛主任檢察官、鄭靜筠檢察官及婦幼隊、家防中心、教育局成專案小組，開會討論並開始調查，目前已有兩名被害人出面指證。

《蘋果日報》報導，遭到指控的教練，在體操界頗具盛名，求學期間就曾在大專運動會體操賽囊括多面金牌。現在，該名教練除了在光華國小任教以外，還在一所大學院校兼課，甚至曾獲2013年優秀教練獎。

《ETtoday》報導，對此，體操協會理事長朱壽騫表示，「絕不允許發生，調查屬實將馬上收回教練職務。」至於後續如何防範性侵，朱壽騫僅表示，「現在教練講習課，都會一再要求告誡教練，要像家人對親生兒女般對待，絕不能有性侵害等犯罪行為，協會絕對不會姑息。」

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核稿編輯：羊正鈺

