歷史上的「駱駝騎兵」跟《世紀帝國》裡一樣有優勢嗎？

文：陳子煒

一般情況下說到騎兵，大家當然會意會是騎馬士兵。不過人類在漫長的歷史當中，還騎過不少的動物，起初是把它們當作交通工具，之後因應情況而成為戰爭工具。《世紀帝國II》中的馬廐除了騎馬的部隊外，有不少民族也可徵集駱駝騎兵。到底駱駝騎兵在歷史上是如何的呢？

要說到馬以外的騎乘動物，最為普遍的應該是駱駝。駱駝素有「沙漠之舟」的美稱，它們有極佳的耐性，能夠在沙漠環境不吃不喝地活動。由於它們對沙漠環境非常適應的動物，在歷史時代已前就已被中東沙漠地區民族馴化為交通工具。至於西方將駱駝實際應用於軍事作為騎兵，最早可以追溯到公元前853年卡爾卡爾（Qarqar）之戰。

當時，新亞述帝國的沙爾馬那塞爾三世（Shalmaneser III）揮軍入侵卡爾卡爾地區（即今敘利亞一帶），當時跟隨卡爾卡爾王的阿拉伯人（即所謂的沙漠民族）就使用了駱駝騎兵作戰。

在實戰中，駱駝騎兵的速度比騎兵要低，然而耐力卻非常驚人。而且駱駝體型較大，單匹的負重要比馬匹高上很多，可以乘着兩人，空出一人專門當騎手，另一人則主要為弓箭手（遊牧民族以外的人真的很難做到騎射）。但駱駝騎兵基本只有在沙漠地型活用，在普通地型上一般騎兵有明顯優勢。而比起真的作戰，駱駝騎兵更適合於荷馱或是警察活動等高耐性活動（事實上在沙漠地區，現代化部隊仍有借助駱駝作巡邏的情況）。

那駱駝騎兵是否還有其他特點呢？相信不少人對駱駝騎兵的印象便是在《世紀帝國II》中它對其他騎兵擁有攻擊加成了。事實上，不少玩家應該都同意除了這點非常小的優點外，遊戲中的駱駝騎兵基本上是沒有什麼實際價值的「垃圾」單位。那為何駱駝騎兵會對騎兵有加成呢？

西方歷史之父古希臘的希羅多德（Herodotus）在其《歷史》中，記錄了一段波斯王居魯士大帝（二世，Cyrus II, the Great）與利底亞（於小亞細亞）作戰場面。在公元前547年辛布拉（Thymbra）之戰中，居魯士的騎兵部隊比利底亞要少。他聽聞說利底亞的馬隻對駱駝身上特有的臭味非常不適應，於是便緊急將行旅中負責荷馱的駱駝改組成駱駝騎兵，並在戰鬥中令波斯軍大敗利底亞的騎兵。但在公元前480年波斯軍第二次入侵希臘時，阿拉伯人的駱駝騎兵並沒有什麼戰績，這可能是因為希臘軍的主力為步兵。

雖然如此，但到底駱駝騎兵是否真的對騎兵有效這點也存在很多疑問。除了希羅多德的記載之外，我們基本上很少留意到類似的記載。尤其是馬匹如果平常就習慣了駱駝的話，那種味道並沒有什麼特別，只是「黔驢之技」。中東地區的歷史上，就很少有資料說明一般馬匹真的會懼於駱駝騎兵的。即便今日到訪有駱駝出沒的地區，附近的馬匹並沒有什麼異樣。故此可以說駱駝騎兵這種唯一少少的作用也不是特別有說服力。

事實上，駱駝騎兵是一種很地區性的軍事單位，主要活躍於中東、北非沙漠、和北印度的沙漠地區。雖然駱駝相對普遍，但在紀錄中，它們一般只是運輸動物（就像居魯士的例子），並非很多人以駱駝為作戰部隊。中國的文獻中雖然也常出現駱駝（崇駝），但卻鮮有清楚表明其用於戰爭上。

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