【鍾喬專欄】革命與攝影：重探切．格瓦拉的遺照與靈光

時間是約莫30年前，地點在菲律賓內格羅斯島，那裡是蔗工聚集的著名島嶼。1990年左右，菲共尚未走上分裂的道途，武裝革命仍在山區活動。有一部新人民軍武裝抗爭紀錄片名為《風蕭蕭》（Wrestling in the Wind），讓我頭一回在紀錄片前睁開「左眼」，看見菲律賓境內左翼武裝抗爭的運動。

就在那個午陽超乎日常忍受的日子，我們啟程，準備從一個城市前往島嶼遠方的另一個城市。那時，一個稱作Theatre Obrero「工人劇團」的團長Bundo正安排我們的座車。行程約莫11小時，風塵飛揚真是一點也不誇張，我們前往的那個城市，有一座著名的大學和一位進步的左傾校長。

「校長收容三千名境內難民至學校的大操場中⋯⋯我們去和難民的孩子做戲劇工作坊。」Bundo說道。「甚麼是境內難民呢？」我好奇問著，漸漸地我從交談中理解，當時的柯拉蓉總統採行美軍在越戰時，英文稱作Total War的地毯式轟炸戰鬥，在新人民軍出沒的山區大舉轟炸，目的是趕出左翼武裝部隊。這當然同時製造了成千上萬的境內難民，從山區往城市流亡。Bundo和許多民眾戲劇工作者相同，在酷熱且物資缺乏的工作環境中，通常以政治幽默來消融彼此緊張的相遇。

「有一天，撒旦打電話給上帝⋯⋯」Bundo總習慣拉開他細長的嘴角，像是很不費周章地就開始了他熟悉的這則笑話。「說他地獄這方來了三個搗蛋鬼，搞得周遭水火不容，像在鬧革命。我想請命於上帝，可否將三人送到你天堂那邊，接受感化，或可改變動盪不安的局面。」聽到這樣的笑話，特別在天主教解放神學盛行的內格羅斯島，自然會心地聆聽著。「結果呢，上帝一口就應允了，還得意地說他們是馬克思、列寧、毛澤東沒錯吧！」Bundo接著說：「這三人去了天堂後，很快三個月過去了，一切靜悄悄，撒旦沒接到任何上帝的電話。耐不住的撒旦於是焦急地撥了通電話給上帝。沒想上帝拿起話筒只說了一句話：『請不要再叫我上帝，我現在是無神論者了！』」。我們哈哈一笑，繼續在風塵僕僕中奔波。

Photo Credit: Wikipedia 菲律賓 內格羅斯島（Negros）

現在回想這則政治笑話，在左翼退潮卻又隱隱冒芽的年頭。我翻閱著格瓦拉的一本畫傳。被吸引的同時，開始去臆想：「若這去到天堂而顛覆上帝的，還有一人，該推切．格瓦拉莫屬了！」格瓦拉是攝影迷，在攝影剛剛風行拉丁美洲的1960年代，他已擁有五部不同款的隨身相機。我們看他拍的諸多照片，總是在身體感與現場相當謀合的瞬間，留下不可被任意遺失的紀錄。

就以最後在玻利維亞革命時期為例，那些游擊戰士或在山區疲憊行走，或坐下歇息，或他自己坐在樹枝上的身影，雖顯得不甚清晰，卻有一種靈魂漸因被剝奪而去的倉促與流離。曾經，他抱著腿上兩位孩子，坐在一根樹幹上留影，孩子是農民羅哈斯的寶貝，也是他最早給游擊隊帶來玉米戰糧，誰知最後出賣格瓦拉和游擊隊的，竟也是他。

這是影像留給格瓦拉的第一個悖論：得以置信的愛的擁抱，和難以置信的背叛。在這之後，熱愛攝影的格瓦拉，為了取得氣喘藥物，從游擊戰鬥現場轉回游擊基地時，卻發現基地已經被政府軍破獲。深藏的文件、器材、藥物被洗劫一空之外，他留存的攝影膠捲也遭「抄奪」。而且，成為軍政府證實他的確在山區戰鬥的證據。

逼迫我們凝視的——難道是影像留給一位熱愛攝影的革命英雄，有如咒語般的「禮物」嗎？

Photo Credit：鍾喬攝影 翻拍《切格瓦拉畫傳》（2005）書封，聯經出版。

英國評論家約翰．伯格說得最為傳神：「勝利是暫時的、片面的、需要做出妥協的，而失敗和死亡則是徹底的、永恆的。」他還說：「格瓦拉年紀輕輕時候就死掉了，卻因此代表了年輕人的理想主義。」這樣的話語，導引我們進入躺下宛如受難耶穌的格瓦拉，而其死亡事蹟無論如何是神奇的。

格瓦拉於前一日被行刑者在腹部擊了九槍而斃命，當中情局與玻利維亞軍政府討論著是要以割下他的頭，或切下他的雙手作為格瓦拉已死的證據，正舉棋不定時，他卻在停屍台上微微睜開眼睛：讓我們看見他似乎以悲憫的眼神，看著這不義的世界，並凝視著殺戮的屠夫劊子手們！

讓我們將時間稍稍往前推，在他罹難前被逮捕時，一身邋遢、失魂落魄地經過對他指指點點的農民，恰是他原本想透過革命而解放的對象。這時，影像中的身體在時空邊緣走著，也以一種鄰近死亡的滅絕，面對著殘酷的世界。因此，當看守的士兵問他在想麼時，他回答：「我在想，革命是不朽的。」當他做出這樣的答覆時，死亡的身體與活著的身體，都面臨一種緊張的對峙狀態。

這樣的狀態，使格瓦拉在世人的面前活了過來，宛若復活的耶穌，在窮人面前重新昭示一個從未到來的新世界。這世界，恰是格瓦拉所昭示的共產烏托邦。他躺著，已然停止呼吸，影像中的他卻睜眼復活過來。這種影像所帶動的臨場感受力，讓他的手肘像要撐起他身體的重量，讓他繼續對這世界說些甚麼！又或朗誦幾行他最親炙的詩人聶魯達的詩，像是在說著：

Freddy Alborta 於1967年10月10日，記錄格瓦拉的死狀。

Photo Credit: Freddy Alborta / Wikipedia

影像是無聲的，但影像所帶來的身體性，卻烙刻著生動的詩行。在殉難者的身體上讓靈魂染上靈光。攝影師弗雷迪．阿爾波特（Freddy Alborta）記錄了他的死狀，他後來回憶：「我當時沒想到會把他的形象拍成基督樣的救世場面，我只拍了當時的氣氛。不過在格瓦拉的遺體周圍，確實有一種神聖與聖潔的氣場。」

這段話給後世的人透露了超乎現實的訊息，雖然「靈光」這樣的形容，不免是很不唯物論的。但本文主要想探討的是現場的張力，如何透過身體性的不斷延續，從而得以將生命的神情帶入死亡的終止裡。這是影像帶動我們進入一個生命，即便已然沉默，然而抉擇與信念，卻仍不斷牽動我們，朝向其一生經歷社會主義事業的荊棘與坎坷，甚而為此付出生命的旅程中。

回想當時，在日照的甘蔗田間，車輪滾滾奔馳。我們一路前行，抵達那個難民城市的同時，彷彿從晨曦間的巷弄中，看見坐在雜貨攤板凳上抽著雪茄菸的切．格瓦拉。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航