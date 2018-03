西藏抗暴紀念日：不只為了西藏，也為李明哲、二二八受難者等人權鬥士

今天,3月10日是西藏抗暴紀念日59週年,在台藏人福利協會等團體今天下午在台北市舉行「310西藏抗暴日59週年遊行活動」,提出「達賴喇嘛要回家」等訴求,期許西藏能成為一個自由的國度。

華人慣稱的「西藏」,在很多支持西藏獨立口中,傾向使用「圖博」(Tibet)這個詞代替,並將藏人改稱「圖博人」。因為西藏如同「南蠻」、「北夷」一類的詞,是中原王朝看待周邊部族的角度,而「圖博」這個詞才是當地人認可作為「國家」的名稱。

1959年,是圖博人抗暴的起點,當時中共政府官員邀請14世達賴喇嘛前往圖博軍區觀賞表演,但要求不得攜帶護衛。一時,「中共要毒殺達賴喇嘛」、「中共要綁架達賴喇嘛」的謠言甚囂塵上,3月10日,數萬圖博人集結達賴喇嘛所居住的羅布林卡宮,阻止他前往赴約,並引發「漢人、中共滾出西藏」的抗議聲浪,最終演變成大規模起義。

1959年3月17日,達賴喇嘛與家人、600名隨軍避走南方。3月20日,「拉薩戰役」開打,共軍進攻拉薩,據悉造成逾8萬圖博人死亡。此後,達賴喇嘛與約8萬圖博人出逃拉薩、流亡印度,並在時任印度總理尼赫魯的許可下,於達蘭薩拉(Dharamsala)建立流亡政府,致力於圖博獨立運動。

因此,圖博人訂每年的3月10日為「圖博抗暴紀念日」或「圖博人民起義日」,並在每年的3月10日前後,在世界各地發起紀念活動。

「為圖博而騎」:這活動不只為了西藏,也為所有遭受人權迫害的人

西藏台灣人權連線(以下稱「藏台連線」)就在2月7日開始進行每年的「為圖博而騎」活動。《民報》報導,「為圖博而騎」是由藏台連線事長札西慈仁在2011年開始發的騎腳踏車的活動,一開始只是希望藉由騎腳踏車的方式,在各個定點發傳單、短講,說明圖博的人權現況。2016年開始,藏台連線正式籌備成立,「為圖博而騎」的活動變為藏台連線每年在310圖博抗暴日前的暖身運動。

札西慈仁表示,他身為流亡圖博人,在台灣喊「西藏要自由」,不會有事。但如果是圖博人在圖博喊出這樣的訴求,就有性命危險。

他也強調「為圖博而騎」活動不只為了西藏,也為所有遭受人權迫害的人,包括遭到中共判處「顛覆國家政權罪」的台灣人李明哲和過去白色恐怖、二二八事件的受難者,因為「人權不分你我,也不分國籍。」這個活動與其說是「Cycling for a Free Tibet」,札西慈仁更希望是「Cycling for a Better World」。

3月7日,今年最後一場「為圖博自由而騎」活動,藏台連線也請到了時代力量立委林昶佐、民進黨立委尤美女共同召開記者會,宣布今年「310圖博抗暴日」的遊行路線。《民報》報導,當時,札西慈仁表示,「要消滅一個民族,首先要先瓦解它的文化;要瓦解它的文化,首先先消滅乘載它的語言」札西慈仁表示,圖博人抗暴至今59年,達賴喇嘛也無法回到圖博,連境外的圖博人也無法回去。

札西慈仁說,自己是出生在印度的第二代流亡圖博人,從來沒有去過或看過自己的國家,而今年的遊行主題為「達賴喇嘛要回家」指的並不只是空間上的圖博,更希望能夠回到一個真正享有宗教自由、文化自由、語言及思想自由的圖博。

立委尤美女:希望圖博人可以回到真正自由的家

(中央社)而今日,在台藏人福利協會、西藏台灣人權連線、台灣勞工陣線等支持圖博人的民間團體今天發起「310圖博抗暴日59週年」遊行活動,在台圖博人以及聲援群眾在現場高喊「中國軍隊離開西藏」、「達賴喇嘛要回家」、「圖博人要回家」等訴求。

在台藏人福利協會秘書長丹增南卡(Tenzin Namdak)表示,圖博人訴求宗教自由、文化自由、言論自由及保護生態的自由,這也是今天站出來的最主要目的。

立法委員Kolas Yotaka(谷辣斯.尤達卡)、尤美女也現身活動現場。Kolas Yotaka表示,去年三讀修正《入出國及移民法》,希望流亡台灣的圖博人,可以有尊嚴的在台灣居留生活;另外,立院也於去年終止了具有殖民意義的蒙藏委員會,這些都是台灣能為圖博人做的事情,也只是協助圖博人的第一步。

尤美女則表示,今年的主題是達賴喇嘛要回家,希望達賴喇嘛和圖博人都可以回家,不僅是回到「地理上」的家,更是回到有宗教自由、文化自由、語言自由的真正的家。

《風傳媒》報導,在百人遊行隊伍中,主辦單位也安排兩位遭鐵籠禁錮的人,分別代表提倡藏文教育卻反被以「煽動分裂國家罪」起訴的年輕人札西文色,以及1995年時年僅六歲,在達賴喇嘛宣布其為第11世班禪喇嘛的後三天「被」失蹤的活佛根敦.確吉尼瑪。

遊行隊伍下午2時從捷運忠孝復興站出發,終點為觀光客眾多的台北101旁信義廣場公園,希望讓各地來台旅遊的觀光客知道圖博人權議題。而在行經國父紀念館前時,由札西慈仁帶領現場圖博人進行能消除業障,並象徵勇氣、信心跟毅力的「磕長頭儀式」,藉以提醒全世界勿忘自2008年以來,西藏境內外發生的152位圖博人自焚的案件。

3月14日晚間將於自由廣場前舉行燭光紀念晚會,緬懷在2008年圖博抗暴中受中國政府打壓的罹難圖博人,也期望圖博人有天都能回到真正的圖博,且是真正能被賦予自由、人權的國度。

中印關係敏感,印度官員被禁止參加圖博流亡政府紀念活動

除了台灣,圖博流亡政府每年也都會在近期,在印度舉辦各式抗議、紀念活動,並邀請印度官員參加。今年兩場紀念活動,其中一場是3月31日在新德里印度聖雄甘地陵墓(Raj Ghat)舉辦的佛教法會,另一場是4月1日在提雅嘎拉吉體育中心舉辦的「謝謝印度」大型活動。

(中央社)但正值印度與中國關係敏感時刻,印度媒體2日報導,印度外交部新任次長顧凱傑(Vijay Gokhale)2月22日向內閣次長辛哈(PK Sinha)發出一份「迴避令」,四天後,辛哈向中央各政府部門資深官員和工作人員發出通知,表示政府官員「不被鼓勵」參加達賴喇嘛流亡週年紀年活動。

發出這份「迴避令」的印度外交部次長顧凱傑原本是印度駐北京大使,被視為印度的「中國通」,主張新德里與北京應以談判取代對抗,但似乎與美、印、日、澳最近結盟,與東南亞國家共同抗衡中國在印太地區擴張的國際局勢相左。但今年2月,顧凱傑才與中國外交副長孔鉉佑會面,並致電外交部長王毅、國務委員楊潔篪,被視為中印緊繃關係緩解的契機。

而後,圖博流亡政府也指出,原訂3月31日在聖雄甘地陵墓的佛教法會已取消,而「謝謝印度」活動移至達流亡政府所在地蘭薩拉舉行。

《轉角國際》報導,中國與印度近年來在邊界爭議上水火不容。《金融時報》報導,去年六月中,印度不滿中國,在位處中印、不丹三國間的爭議領土多克蘭修築道路,曾揮軍進入阻止工程,引發邊境衝突;去年四月,圖博人精神領袖達賴喇嘛受印度之邀,拜訪中印爭議領土阿魯納查省(Arunachal),也曾引爆北京怒火。

除此之外,隨著中國「一帶一路」政策,強勢在亞太地區擴張影響力,印度試圖與美、日、澳結盟抗中。但一名印度官員也向《金融時報》透露,「一直處在緊張關係的狀態,對兩國來說都沒有好處......我們想讓一切回到正軌,因此需要小心地處理雙邊關係。」

儘管印度官方否認「迴避令」是向北京妥協,並再次肯定「達賴喇嘛是令人尊敬的宗教領袖,並有在印度舉行宗教活動的自由」,仍引來印度輿論批評。至於中印關係是否因這次的「圖博迴避令」而升溫,還有待觀察。

