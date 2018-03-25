東北菜兵法全攻略（中）：讓人「吃飽不想夫、撑死老爺子」的各種燉菜

在本篇會先談滿漢全席，就是因為東北菜就是在以滿族等北方少數民族的飲食為基礎，融和了到關東開墾的山東人的魯菜而形成的風味。而其中組成東北菜還有三個主幹，那就是大醬、燉菜與酸菜。這裡我以燉菜談起，因為我第一次吃東北菜就是16歲時父親帶我去東北玩的時候，在東北農村一個打過遼瀋戰役的前解放軍的村長家所吃的豆角土豆燉排骨。

豆角土豆燉排骨雖說有排骨，主角卻不是排骨，而是在燉煮過程中吸收了豬骨與各種香料融合後鮮美湯汁的豆角與土豆。豆角燉排骨最理想用的豆角是主要生長在黑龍江與吉林為主的中國東北地區，其莢內油分多的油豆角。油豆角的蛋白質與氨基酸含量，都比其它種類像是台語被稱為醜豆，或是其它敏豆與豇豆的的菜豆要來得高。而且東北的油豆角的皮厚而豆大，特別適合用在東北燉菜裡。

此外，大多數東北燉菜中都有的土豆（馬鈴薯），都必須以一種行話叫「錛」的方式斬塊。錛是以菜刀的後根切入，然後將之掰開，使其斷面成不規則形狀，並且破壞纖維，讓土豆更能夠充分地吸收湯汁。錛好之後的土豆還必須先泡水，因為馬鈴薯接觸空氣太久的話，裡面的酪氨酸（tyrosine）接觸到空氣後會與同樣存在於馬鈴薯中的酪氨酸酶（tyrosinase）引發氧化，產生與人類被太陽曬傷時皮膚沉澱的黑色素，產生褐變反應而變黑。而再泡水的水中再加醋的話則有增強去除澱粉黏性的效果。

東北到底有幾大燉菜眾說紛云，但除了豆角土豆燉排骨之外，大抵還有亂燉、豬肉燉粉條、牛肉燉土豆、鯰魚燉茄子、小雞燉蘑菇、酸菜燉白肉血腸、土豆燉大鵝、粉條燉豆腐、白菜燉豆腐、粉條燉白菜和得莫利燉魚等幾個最常見的。

其中常說的東北四大燉有好幾種說法，一說是豬肉燉粉條、鯰魚燉茄子、小雞燉蘑菇、排骨燉豆角等四種，還有順口溜說道：「豬肉燉粉條，饞死野狼嚎；小雞燉蘑菇，吃飽不想夫；鯰魚燉茄子，撑死老爺子；排骨燉豆角，天下没處找。」另外還有豬肉燉粉條、粉條燉豆腐、白菜燉豆腐、粉條燉白菜；豬肉燉粉條、酸菜燉肉、小雞燉蘑菇、鯰魚燉茄子等不同說法。

不過不管是哪種說法，豬肉燉粉條都是名列其中，乃東北第一燉。豬肉燉粉條基本上就是紅燒五花肉在燒到最後階段的時候，再加上事先泡軟的粉條同燉的一道菜。粉條在東北多半用土豆（馬鈴薯）粉條，用紅薯（地瓜）粉條也可以。附著了燉五花肉鮮美湯汁，再加上滑溜口感的粉條讓口腔同時享受到觸覺和味覺的加乘效果。

我們在〈殺豬菜、烏拉滿族火鍋與酸菜白肉鍋之兵法〉一文中有討論過東北的殺豬菜。而豬肉燉粉條這道菜也與殺年豬有關。在殺豬的時候，總要燉上一大鍋肉，然後再加上很多粉條以增加飽足感。東北盛產馬鈴薯與地瓜，因此在農村粉條做得是又多又便宜，家家戶戶在馬鈴薯和地瓜收穫的季節，都會做很多粉條，除了賣掉的之外，其它則留下來自己吃，在燉肉的鍋中放進很多粉條，沒想到燉五花肉與粉條是一拍即合、相輔相成。

東北俗話：「姑爺進門、小雞斷魂」或是「姑爺領進門，小雞嚇掉魂」的說法，說的則是小雞燉蘑菇這道菜。會有這種說法是因為在東北，新婚的女兒攜丈夫回門時，娘家基本都是以小雞燉蘑菇招待。因此，新姑爺進了丈母娘家的大門，小雞就知道自己的末日到了，就要被與蘑菇燉在一起給新姑爺吃了，這時小雞自知小命不保，就嚇得魂都沒了。

這道用東北話來說「賊拉香」（東北話的賊指的不是偷東西的賊，而是很或是特別的意思，比如賊好賊香賊多。而拉或拉拉則是強化前面形容詞意思的助詞，比如賊拉拉地好吃，就是非非非常、特別特別好吃的意思）的菜，食材除了雞之外，用的菇也是特別地講究。

小雞燉蘑菇中的蘑菇用的可得是學名蜜環菌（Armillaria mellea）的榛蘑才香而地道。蜜環菌中的「蜜」指的是其菌體長呈現蜜黃色，而「環」是指菌柄上具有菌環，在中國東北分布有五種蜜環菌，都被統稱為榛蘑。野生榛蘑不但是北特有的山珍之一，也是極少數不能人工培育的食用菌之一。榛蘑在7～8月會生長在針闊葉樹的幹基部、代根、倒木及埋在土中的枝條上。主要分布於黑龍江山區、林區與淺山區的榛柴崗上。因為口感滑嫩爽口而味道鮮美，因為除了被稱為山珍之外，也被稱為東北第四寶。

東北人喜歡吃燉菜，就如同簡單而粗爌的東北人性格。不管是什麼材料，只要能吃就可以丟進鍋裡燉。而在火的催化之下，鍋中的各種食材也漸漸地消弭了彼此之間的界限，而「亂燉」更是燉菜之中材料最多元而豐富的。東北亂燉又名豐收菜，素有「大雜燴」之意，即將豆角、土豆、茄子、青椒、番茄、木耳等多種蔬菜，與肉類一同燉至熟而成。

亂燉這道菜就是兩個字：「豪放」，其實並沒有固定的食材搭配，廚房裡有什麼，或是想吃什麼就加通通加在一起燉。我自己如果做亂燉，除了一定會把豬五花、豬小排、豆角、土豆、紅蘿蔔、蕃茄全都切塊加在一起燉之外，多加一些切塊的玉米最是開心。到底要先拿起細縫中滲入了燉煮後融合了各種食材美味的鮮美湯汁的玉米，還是那吸收了湯枝精華而肥糯鮮亮的五花肉，常常會是亂燉上桌時必須經歷的一段天人交戰。

鯰魚燉茄子則是吉林省的名菜。由於每年夏季盛產茄子的時候，正好也是捕撈捕鲶魚的季節。當季鮮活的鯰魚與當季的茄子葷素搭配同燉，燉到湯色乳白清醇，就成了一道風味名菜了。

我不吃茄子，所以對鯰魚燉茄子這道菜興趣缺缺，更何況這道菜怎麼能和大名鼎鼎的酸菜燉白肉血腸相提並論呢！關於這道菜與酸菜與血腸的個別介紹，則請見〈殺豬菜、烏拉滿族火鍋與酸菜白肉鍋之兵法〉一文。

土豆燉大鵝用的鵝以生長期至少達到160～180天的鵝口感為佳。而由於用燒的木頭加上東北傳統的大鐵鍋來做這道菜更能燉出大鵝的香味，因此很流行以鐵鍋燉這種烹調方式，稱之為鐵鍋燉大鵝。而其它東北常見的鐵鍋燉菜還有鐵鍋燉魚、鐵鍋燉排骨和鐵鍋燉羊肉。台北能吃到好吃土豆燉大鵝的東北餐廳，也只有長春路的東北軒了。

得莫利燉魚是一道源自黑龍江省的菜，而且是非常年輕的一道菜，1980年代才誕生於哈爾濱郊區方正縣伊漢通鄉（伊漢通是滿語「老牛島」的音譯）的得莫利村。得莫利村是個漁村，得莫利的滿語是渡口的意思，俄語的意思則是回家。這個漁村北靠松花江，這裡的村民主要靠打魚來維持生計。

1980年代，村裡的一對老夫婦在路邊上開了間小飯店，招待路上歇腳吃飯的過路人。他們把當地的活鯉魚（或鯰魚，鯽魚，嘎牙子魚）和豆腐、寬粉條子燉在一起，味道鮮美，又不失東北菜的豪放，結果一傳十、十傳百，生意是越來越好。而這道菜的做法也傳了出去，成了一道東北名菜。

本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

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