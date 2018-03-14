如果生在現代可能是網路酸民：亂世梟雄曹操不為人知的生活情趣

講到曹操，大家會想到什麼呢？過去因為《三國演義》流行的關係，曹操在民間大都不脫「奸人」的形象，給人一種奸詐狡猾、心機深沉的感覺。近年來隨著遊戲、漫畫等大眾文化的流行，身為「正史」的《三國志》開始逐漸受到一般大眾的重視後，曹操的形象也開始得到翻案，變得比較正面。

大眾文化雖然替曹操洗刷了長期以來所背負的奸詐形象，取而代之的卻都是集中突顯曹操「雄才大略」的「霸氣」。這讓曹操的形象變成好像日日夜夜都在謀劃統一天下，就跟現代那些汲汲營營於擴張事業版圖的工作狂CEO一樣。根據史書的記載，這確實是曹操在面對公事時的態度。

但如果我們更細心一點去看，其實史書反應了曹操在私生活上，有一個完全不同於「奸詐」跟「霸氣」的面向。這個面向過去比較少被人注意到，卻是一個有趣的切入點，可以讓我們更加立體的去了解曹操這個人。這篇文章希望著重在這個部分，透過史料試著去猜想曹操的私生活是什麼樣子。

曹操在歷史上的「奸詐」形象雖然是透過《三國演義》才廣為流傳，但其實造成這種形象的材料來源很早。這些材料大致上有兩個來源，分別是《曹瞞傳》跟《世說新語》。其中《世說新語》因為成書於南朝劉宋時間較晚，加上性質被歸類為筆記小說（個人認為更接近現代的八卦雜誌），通常不會被當成正式的史料。但《曹瞞傳》成書於稍晚於曹操時代的吳國，而且在裴松之替《三國志》作注時引用為補充的材料，所以《曹瞞傳》的內容一般也被視為是《三國志》正史的一部分。

Photo Credit: 骏 朱 Public Domain 曹操在大眾文化中的形象充滿霸氣，但在私生活裡可能不是如此。

沒形象的曹操

雖然身為曹操的粉絲，我個人認為《曹瞞傳》負面詮釋曹操的立場非常鮮明，但也無法斷言《曹瞞傳》的內容必然是虛構或錯誤的。《曹瞞傳》裡對曹操的評價大致有兩個方向，分別是「佻易無威重」跟「酷虐變詐」。前者說的講好聽是曹操做人隨和沒有架子，講難聽就是說曹操「沒形象」；後者則是曹操歷史上奸人形象的來源。不過今天重點既然放在私生活，就先不討論曹操到底奸不奸詐這個歷史評價的千古論戰。

《曹瞞傳》裡具體的講到曹操在生活中如何的不計形象：

太祖爲人佻易無威重，好音樂，倡優在側，恆以日達夕。被服輕綃，身自佩小鞶囊，以盛手巾細物，時或冠帢帽以見賔客。每與人談論，戲弄言誦，盡無所隱，及歡恱大笑，至以頭沒柸案中，餚膳皆沾污巾幘，其輕易如此。

除了愛聽音樂，跟演藝人員整天鬼混之外，曹操非常喜歡說笑諷刺。如果生在現代，曹操有可能也是那種喜歡在網路上譏刺嘲諷別人的網路酸民。而且當曹操講完幹話時，會開心的笑得前翻後仰，「頭都埋進桌上的餐具裡，沾的衣服都是食物。」

這段記載如果是真實的，那私底下的曹操形象，還真是跟現在大眾娛樂中充滿威嚴、穩重的印象完全不同。除了這些二手的記載，曹操自己是怎麼談自己的生活呢？

從《魏武帝集》中搜集的曹操作品來看，可能也是為了要教育子孫，留下來的內容大多是強調自己在物質上需求上相當節儉。像是曹操在〈內誡令〉中說自己每件衣服都要穿到十年才捨得丟掉；禁止在家裡擺放薰香類的東西；還有曹操說他用銀器是因為身體有疾病的需要，並不是因為喜歡銀器。

中視《軍師聯盟》劇照 《軍師聯盟》中，于和偉飾演的曹操形象，同樣是詮釋曹操霸氣的形象。

曹操「睡夢中殺人」之謎

《世說新語》裡有個故事，講的是曹操說自己會睡夢中殺人，還故意殺了一個人來證明這件事，希望用這種手段來杜絕刺客謀殺自己。這個故事是真是假不知道，但曹操自己寫的一篇文章或許可以作為一個旁證，讓我們自己想想曹操有沒有搞什麼睡夢中殺人的騙人把戲。在〈追稱丁幼陽令〉裡曹操在回憶他跟一位好朋友「丁沖」的友誼：

昔吾同縣有丁幼陽者，其人衣冠良士，又學問材器，吾愛之。後以憂恚得狂病，即差愈，往來故當共宿止。吾常遣歸，謂之曰：「昔狂病，儻發作持兵刃，我畏汝。」俱共大笑，輒遣不與共宿。

曹操回憶以前有個同鄉好友丁沖，因為自己很喜歡他的才幹，喜歡到兩個人晚上會一起睡覺。但因為丁沖曾經得過精神疾病，雖然後來好一點，但曹操就不敢跟他一起睡了。曹操說：「如果你哪天半夜忽然精神病發作，拿刀砍我怎麼辦，我會怕怕。」接著兩個人哈哈大笑，曹操就送他回家不一起睡。

從這篇曹操自己寫的自述，可以看到曹操在睡覺時應該沒什麼防備。而且這篇是「令」，是一篇公開的正式文告，如果曹操真的希望大家覺得他會睡夢中殺人，幹嘛公開自己睡覺其實怕被人砍這件事？

這件事還有一個案外案。丁沖除了跟曹操交情很好，據說也是跟曹操獻策掌握漢獻帝「奉天子以令不臣」的主要謀士之一，但《三國志》卻沒有替丁沖立傳。在《晉書・陳壽傳》裡，記載陳壽曾經跑去找丁沖的後代索賄：「可覓千斛米見與，當為尊公作佳傳。」但因為丁沖的後代不理陳壽，陳壽就故意不幫丁沖寫傳記。不過也有另一種可能是問題出在曹丕，因為丁沖的兩個兒子是支持曹植的主要謀士，最後因為政爭因素被曹丕處死。所以也有可能是因為曹魏內部的政治因素讓丁沖的記載被忽略。

曹操的手作小確幸

除了這些記載，曹操還有一個很少人知道的嗜好，那就是他很喜歡「手作東西」。曹操擅長手作的東西有文獻記載的一個是「鑄刀」還有一個是「釀酒」。在〈軍策令〉中，曹操自己提到剛起兵時，跑去跟刀匠一起鑄起兵要用的刀械。

就像現代那些嘲笑年輕人沈溺「小確幸」的長輩一樣，當時有個人笑他說：「當慕其大者，乃與工師共作刀耶？」起兵應該重視大方向、大戰略，跑去做鑄刀這種小事幹嘛？曹操回答：「能小復能大，何害？」曹操說，能做好小事自然也能做好大事，有什麼關係呢？

到了後來，鑄刀似乎成為了曹操的生活樂趣，而不只是作戰的需要。在〈百辟刀令〉裡，曹操說他去年（不知道是哪一年）鑄了五把刀，今年剛剛完成。值得一提的是曹操決定把這五把刀都送給自己的兒子，第一把是送給任職「五官將」的曹丕。這很合理，畢竟在〈立太子令〉中曹操明說他讓曹丕當五官中郎將就是確定立他為繼承人的意思。

但剩下的四把贈送的順位卻是依照「吾諸子中有不好武而好文學，將以次與之。」從這裡可以看出來，曹操或許是一個機車的老爸，明明是喜歡文學的兒子，我偏要送你刀子；本來就喜歡練武的我就偏偏不送你。這也可能是為了鼓勵喜歡文學的兒子練點武功，畢竟當時天下也還沒統一。雖然沒有文獻記載，但可以猜測愛好文學的曹植應該也收到了一把，不知道曹植拿到刀子時有沒有一臉囧樣？

中視《軍師聯盟》劇照 親自鑄造寶刀是曹操的手作小確幸。

除了鑄刀，曹操另一個得意的技能是釀酒，而且得意到特別寫了一篇奏摺跟漢獻帝炫耀。在〈奏上九醞酒法〉中曹操說：

臣縣故令南陽郭芝，有九醞春酒。法用麵三十斤，流水五石，臘月二日清曲，正月凍解，用好稻米，漉去曲滓，便釀法飲。曰辟諸蟲，雖久多完，三日一釀，滿九斛米止。臣得法釀之，常善，其上清滓亦可飲。若以九醞苦難飲，增為十釀，差甘易飲，不病。今謹上獻。

曹操說他家鄉以前的縣令郭芝，會釀一種「九醞春酒」，這種酒也有驅蟲的效果。曹操打聽到這種做法，又改良把「九醞」增加為「十釀」，「現在不只可以驅蟲，味道還很好喝。實在是居家旅行，必備良藥。」跟皇帝你一起分享（奏摺禮貌上是用「上獻」）這種好喝的米酒釀法。

除了釀酒，曹操對魚類研究也頗有心得。在名為〈四時食製〉的文章中，曹操列出了各種魚類的名稱，他們的活動地區。這些魚哪些能吃，哪些不能吃，身體哪個部位可以做成什麼東西，都一一列舉出來。如果不是曹操特別偏好魚類研究或是特別愛吃魚，這也有可能是曹操自己紀錄的魚類手作心得。

兩段讓曹操刻骨銘心的婚姻

最後來談一下曹操的愛情故事。講到曹操的愛情，一般人都會因為唐、宋文人還有《三國演義》裡亂寫的情節，去瞎湊曹操跟小橋（這不是錯字，史書裡用的就是這個「橋」）的關係。但實際上曹操自己就有兩段深刻的愛情。第一段是曹操的元配丁夫人，第二段則是後來成為「武宣卞皇后」的卞夫人。

《赤壁二：決戰天下》劇照，中環國際娛樂事業股份有限公司發行 因為後代文人亂寫的關係，大眾文化喜歡把曹操跟小橋湊在一起。

在《三國志》正文裡，只有寫到丁夫人跟曹操離婚，但沒有寫發生了什麼事。而裴松之在注解中引用了曹魏時代「魚豢」寫的〈魏略〉，詳細的描述了曹操離婚的細節：

太祖始有丁夫人，又劉夫人生子脩及清河長公主。劉早終，丁養子脩。子脩亡於穰，丁常言：「將我兒殺之，都不復念！」遂哭泣無節。太祖忿之，遣歸家，欲其意折。

丁夫人雖然是曹操的元配，可是沒有生孩子，而是把另一位早逝的劉夫人留下的曹操長子「曹昂」視如己出。但曹操在收降軍閥張繡時，發生了一生中最嚴重的一次外遇。這個讓曹操犯下大錯的女士是張繡的伯母。正史裡沒有提到這位女士的姓名，《三國演義》裡，則虛構這位女士姓鄒，所以後代為了稱呼方便都叫這位女士「鄒氏」。因為曹操納這位女士為妻，讓張繡心生不滿，於是在夜裡發動兵變攻擊曹操。曹操雖然逃過一劫，但猛將典韋跟長子曹昂都為了掩護曹操逃走而戰死。

在這件事發生後，丁夫人非常痛恨曹操外遇搞到連親生兒子都害死了。於是常常哭著對曹操大喊：「是你殺了我兒子！」雖然史書沒有提及，但在曹昂戰死後的那幾年，也是曹操準備迎戰袁紹，面對生涯最大危機的日子。可以想像曹操白天面對袁紹方面的進攻壓力，晚上回到家又要面對一個受傷母親的嚴厲指控。在這樣的心理負擔下，曹操決定讓丁夫人回娘家住，希望能讓他冷靜一點。

《蒼天航路》木棉花發行 日本動畫《蒼天航路》中的丁夫人形象。

從外遇害死兒子這件事情來看，曹操稱不上是個好男人。但他面對丁夫人所採取的態度，在中國的歷代君主中應該還算是有良心。古今皇帝面對自己不喜歡的老婆，往往是關入深宮，甚至是下獄凌虐或是處死。曹操讓跟自己感情決裂的丁夫人回娘家，在古代算是很有風度的做法。而且從後續發展，可以看出曹操其實還是愛著丁夫人：

後太祖就見之，夫人方織，外人傳云「公至」，夫人踞機如故。太祖到，撫其背曰：「顧我共載歸乎！」夫人不顧，又不應。太祖卻行，立於戶外，復云：「得無尚可邪！」遂不應，太祖曰：「真訣矣。」遂與絕，欲其家嫁之，其家不敢。

過了一陣子，曹操想要復合，就親自到丁夫人家去找她。當時丁夫人正在織布，外面的人通報「曹操來了。」丁夫人繼續織布沒有反應。曹操到了丁夫人面前，摸著她的背柔聲說：「跟我一起坐車回去好嗎？」丁夫人不說話，連看也不看曹操一眼。曹操走到屋外，又問一句：「我們之間真的沒有可能了嗎？」丁夫人還是不理他。曹操難過的說：「我們真的分手了。」

曹操在分手後，還跟丁夫人娘家表達，如果有好男人願意娶她，丁夫人要再嫁也可以。但是丁夫人的娘家大概是感受到曹操還是很愛她，不敢讓丁夫人另外出嫁（就算娘家敢嫁，大概也沒人敢娶）。雖說曹操不是個好老公，但是從願意讓前妻再嫁這一點來看，曹操的風度仍是超越中國歷代男性的父權觀念甚多。

中視《軍師聯盟》劇照 武宣卞皇后

而談到在與丁夫人分手後，另一個讓曹操重視的女人，就是曹丕、曹植的母親，後來成為「武宣卞皇后」的卞夫人。《三國志・魏書・后妃傳》記載卞夫人本來為「倡家」。「倡」字在古代指歌女，但也通同「娼」。所以卞夫人可能是歌女出身，也可能是性工作者，總之是從社會底層出身。但卞夫人靠著對曹操有情有義，跟高超的品德，在丁夫人與曹操決裂後成為了曹操心目中最「有母儀之德」的王后人選。

武宣卞皇后，琅邪開陽人，文帝母也。本倡家，年二十，太祖於譙納後爲妾。後隨太祖至洛。及董卓爲亂，太祖微服東出避難。袁術傳太祖凶問，時太祖左右至洛者皆欲歸，后止之曰：「曹君吉凶未可知，今日還家，明日若在，何靣目復相見也？正使禍至，共死何苦！」遂從后言。太祖聞而善之。建安初，丁夫人廢，遂以后爲繼室。諸子無母者，太祖皆令后養之。

卞夫人在二十歲的時候被曹操在老家納為小妾帶到洛陽。而卞夫人從小妾翻身的關鍵，是在董卓進洛陽時發生的一件事。當時曹操為了到關東發起「討董卓聯軍」，化妝後逃出洛陽。在曹操逃走之後，袁術當時在洛陽到處亂說曹操已經被董卓殺害。聽到這個消息，留在洛陽曹操府邸裡的人都想逃亡回曹操的老家。卞夫人就在這時挺身而出，說曹操現在是生是死還不知道，如果他明天回這個家卻看不到我們，那以後有什麼臉再見他。就算真的大禍臨頭，跟曹操一起死有什麼不好？後來曹操在聽到這些話之後，就對卞夫人另眼相看。

不過相對於丁夫人，歷史記載裡比較少提到曹操跟卞夫人的愛情細節，而是提到許多卞夫人的德行。像是替曹操撫養其他早逝夫人的兒子，還有卞夫人的度量。像是在丁夫人過去因為是大老婆，又撫養長子曹昂長大，所以對卞夫人的態度很高傲。但在丁夫人跟曹操離婚後，卞夫人不只沒有狹怨報復，反而常常趁曹操不在家，送很多東西給丁夫人；或是請丁夫人回曹操家裡看看，但當丁夫人來到時，卞夫人不把自己當大老婆，而是以自己還是小老婆的禮節尊重丁夫人這位前妻。

初，丁夫人旣爲嫡，加有子脩，丁視后母子不足。后爲繼室，不念舊惡，因太祖出行，常四時使人饋遺，又私迎之，延以正坐而己下之，迎來送去，有如昔日。丁謝曰：「廢放之人，夫人何能常爾邪！」其後丁亡，后請太祖殯葬，許之，乃葬許城南。

卞夫人時常這樣做，直到丁夫人說自己已經跟曹操離婚，要卞夫人不要再這麼常邀請自己才停止。等到丁夫人過世後，卞夫人還希望曹操出錢替丁夫人辦後事。不過曹操雖然立卞夫人為王后，但直到臨死前，曹操心中最掛念的還是跟丁夫人那場失敗的婚姻。

後太祖病困，自慮不起，歎曰：「我前後行意，於心未曾有所負也。假令死而有靈，子脩若問『我母所在』，我將何辭以荅！」

在曹操臨死前，最後的遺憾不是沒有一統天下，或是感嘆赤壁大敗之類的。反而是覺得自己一生最後悔的，就是跟丁夫人離婚。曹操最怕的就是等到死後遇到曹昂的魂魄問他：「我的媽媽在哪裡？」曹操不知道該怎麼回答。或許曹操的一生，在私生活上最具有教育意義的，就是讓天下男人在外遇前要想清楚，免得像曹操一樣抱憾終身。

中視《軍師聯盟》劇照 電視劇裡曹操與卞夫人。

同場加映：諸葛亮的口臭疑雲

在整個《魏武帝集》裡最謎的一篇文章，非曹操寫給諸葛亮的〈與諸葛亮書〉莫屬了。大家或許都很好奇，曹操寫信給諸葛亮這麼有趣的事，為什麼無論是正史的《三國志》小說的《三國演義》，或是後來的大眾文化都沒有提及。

原因出在不知道是因為散佚，還是原文真的就這麼短，其中只有一句：「今奉雞舌香五斤，以表微意。」

這個雞舌香，現代叫做「丁香」，是一種香料，在古代據說是用來治口臭的口腔衛生用品。因為這個原因，在中國有一些文章冒出：「據說諸葛亮有口臭」的說法，或是推論這是希望挖角諸葛亮的意思。

按照既有的史料，我們大概永遠都不會清楚曹操幹嘛送諸葛亮雞舌香，也不知道諸葛亮收到這樣的禮物後作何感想。不過按照前面《曹瞞傳》提到曹操愛講幹話作弄人的性格，說不定曹操其實沒什麼了不起的意圖，只是想整整諸葛亮也說不定。

核稿編輯：翁世航