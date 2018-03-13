偏離教育價值的身障甄試：作為身障生進大學的管道，合適嗎？

文：邱羽逢

「身心障礙甄試」一直以來是我國身心障礙學生主要的升學管道之一，最早之前身為政府於1963年所頒定之「盲聾學生升學大專校院保送制度」；將近半世紀以來，為無數身障學生，開啟了通往高等教育的大門。今日我們應該思考，這樣的弱勢升學考試，出現什麼問題？

在今日看似進步的國家，社會對於身心障礙者依然多少存在著隔閡，甚至同情。所以身障甄試的試題，比起主流學測、指考，通常更加簡單，但考試的範圍細瑣、繁雜，且毫無鑑別度可言；筆者這裡以106學年度國文科試題為例：

下列關於現代作家與作品的組合，正確的選項是： （A）豐子愷／《吶喊》 （B）張愛玲／《橘子紅了》 （C）鍾理和／《黑面慶仔》 （D）黃春明／《兒子的大玩偶》

當社會上的絕大多數學子，正談論著這次學測的題目融合了哪些時事，寫作測驗激發了哪些思考時，還有一大部分一直以來都比一般人辛苦的孩子，正面臨著令人感到詫異的細瑣試題，也毫無準備的方向。

現今在這個以考試主導升學的台灣社會，教育資源往往都集中在某些社會認為值得培養的孩子身上，國家的教育、家長的培養、社會的共同期待，為他們創造了一套良好的教育制度，用來與國際社會接軌，或是使他們成為更好的人，他們也能夠隨心所欲的選擇自己所喜歡的科系；但身心障礙的學生，自己卻依然對於他們的高等教育之路，對於甄試題目，以及開缺系所不平均的現象感到無所適從，即便有心想認真準備，而無從下手。

到底高等教育的價值為何？

高等教育的價值，是訓練學生成為一個有高學歷的人？是成為一個有能力改變社會，改變世界的人？筆者認為，高等教育應該是使我們成為一個「有知」的人，擁有可以覺察社會，覺察世界能力的人，透過適性的教育幫助我們本身融於其中；而身障甄試，作為身心障礙學生進入大學學術殿堂的門檻，真的合適嗎？

特殊教育在我國蓬勃發展，健全的特教法規使得障礙學生在國小以及中學階段有著完美且強大的特教資源支持。而身障甄試作為與大學教育銜接的主要管道，看似每個人都能上大學，卻隱藏著與一連串在大學會引發的潛在問題，例如大專校院資源人員輔導人員的不足，且流動性極高；亦或是什麼樣的障礙學生才適合接受大學教育？長遠來看，這些衍生的教育問題，一直以來都是環環相扣的。

教育部近年來除了各大學的單獨招生做為身障生另一個升學之外，一直有修正甄試的聲浪出現，但礙於大學自主以及家長團體，一直處於擱置的狀態，我們應該思考的是，身心障礙學生在大學教育之前的前置準備，應該值得一套更好的制度、更好的試題、更適宜的個別教育支持。

這個社會，有必要再為弱勢的學生，創造一個更符合教育價值的升學制度，使身心障礙的學生也有更大的機會，站上世界舞台。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航