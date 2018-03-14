中東權力真空醞釀新衝突：以色列介入敘利亞內戰，意在伊朗？

今（2018）年2月10日，以色列空軍一架F16戰機越界追擊伊朗的無人機，並在敘利亞境內執行襲擊伊朗的無人機發射裝置任務時，被敘利亞航空火砲擊落，墜毀在以色列境內，機上的以色列空軍飛行員一重傷一輕傷。這起事件使得中東局勢又再一次吸引全球的目光，外界紛紛擔心在「伊斯蘭國」（ISIS）逐漸被弭平之際，中東是否又將陷入另一波新的衝突。

幾個世紀來造成中東局勢紛擾不休的原因，主要有宗教衝突、民族主義、石油等，究其實「權力平衡」才是操弄這些因素背後的幽靈。就以色列與伊朗此次看似擦槍走火的衝突來看，很明顯是中東權力嚴重失衡的結果，也就是說伊拉克海珊（Saddam Hussein）政權跨台，加上敘利亞持續多年的內戰，已經使這個地區成為列強權力競逐的場域。

Photo Credit:關鍵評論網 游承穎

變調的友誼：以伊關係惡化，海珊垮台後的中東真空

回顧歷史，1948年以色列建國後，伊朗是穆斯林世界中第二個承認以色列的國家，雙方一直維持親密互動。以色列遭到周圍阿拉伯國家封鎖的年代，以色列和伊朗簽署石油供給協議，從1959到1971年的12年間，以色列從伊朗進口將近90％的原油，甚至在以阿戰爭期間，伊朗也從未停止對以色列的石油供應；而以色列則為伊朗培訓軍事人並進行情報合作，當時學界甚至將兩國關係界定為「戰略聯盟」。直到伊朗伊斯蘭革命後，兩國雙邊關係急轉直下，伊朗從此拒絕承認以色列的國家存在。

第二次波灣戰爭之後，美國在伊拉克境內的駐軍人數曾經高達16萬人，然而自從美軍於2011年撤出伊拉克之後，出現了一如當時前美國國防部長蓋茲（Robert M. Gates）所警告的「權力真空」，該地區的派系鬥爭與武裝衝突從未停歇。

隨後發生的敘利亞內戰使得該地區的局勢雪上加霜。「伊斯蘭國」趁著伊拉克與敘利亞的權利真空坐大，盤據伊拉克及敘利亞北部地區多年，製造了多起恐怖攻擊威脅全球安全。而什葉派穆斯林居多的伊朗，對於伊拉克、敘利亞境內的民兵以及黎巴嫩真主黨（Hezbollah）都有極大的影響力，也因為這場戰爭勢力範圍迅速延伸。

伊朗快速崛起，「要將以色列從地圖上抹去」

中東地緣政治版圖最大的變化，就是這20年來伊朗的快速崛起，特別是近年來聯合同樣以什葉派為主的伊拉克，其勢力不斷延伸；向西北支持什葉派分枝阿拉維教派的敘利亞阿薩德（Bashar Hafez al-Assad）政權和黎巴嫩真主黨；向西南支持葉門境內的胡塞武裝組織（Hussein Arms），造成一股中東新崛起的政治軍事力量，被稱為「什葉派新月地帶」或稱「什葉派走廊」。

為了與遜尼派瓦哈比宗（Wahhabism）的沙烏地阿拉伯爭奪中東霸權，伊朗對奉行瓦哈比宗極端主義的「伊斯蘭國」進行嚴厲的打擊，獲得國際上普遍的支持。同樣的原因，伊朗對以色列的敵視也逐步增溫，何梅尼（Ayatollah Ruhoullah Khomeni）時代就以支持巴勒斯坦兄弟消滅以色列為職志。2005年當選的激進派總統馬哈茂德（Mahmoud Ahmadi－Nejad）一席「要將以色列從地圖上抹去」的言論更是引起全世界的震驚。

在這種雙方都視對方為自己嚴重安全威脅的情況下，以色列除了在2015年極力阻止伊核協議，宣稱「會用一切方法防止伊朗取得核武」，這兩年更是加大對敘利亞境內伊朗軍事設施的攻擊力度。以色列尤其懼怕伊朗利用目前敘利亞的混亂局勢，增加伊朗在敘利亞的軍事存在，特別是伊朗資助黎巴嫩真主黨直接介入敘利亞內戰，並試圖控制戈蘭高地，建立伊朗直通地中海的陸上通道，讓以色列猶如芒刺在背。

敵視到對抗，以伊關係惡化讓中東前景難樂觀

姑不論美、俄、中等強權在此一地區不同程度的介入，中東地區的力量顯然已經發生變化。特別是伊朗在去（2017）年9月下旬展示其最新研發的彈道導彈，其射程達2,000公里，可覆蓋以色列全境。以色列也全面回擊，去年一整年以色列空軍越界轟炸伊朗在敘利亞的軍事設施超過60次，甚至發射導彈擊毀伊朗的軍事基地，但從未發生以色列戰機被擊落的事件。

這次以色列戰機擊落事件，顯示以色列和伊朗很可能已經從彼此敵視升級到直接對抗，中東恐將陷入更嚴重的衝突及對抗。

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除此之外，土耳其近日對敘利亞北部軍事同盟民主力量（Syrian Democratic Forces，SDF）所屬成員庫德族人民保衛軍（Kurdish militia group，YPG）展開軍事行動，加上美國宣布將在敘利亞境內建立三萬人的邊境安全部隊，中東的前景恐怕讓人樂觀不起來。

倒是以色列迅速與沙烏地阿拉伯改善關係，乃中東權力平衡的自然現象。至於伊朗在中東的勢力擴張導致國家的沉重負擔，終於在去年年底爆發大規模的群眾示威活動，民眾抗議政府罔顧民眾生計卻花大錢支持黎巴嫩、敘利亞、葉門與巴勒斯坦武裝運動；另也有評論指出以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是因為過度強調伊朗威脅論，方能在大選中一再獲勝，則是中東均勢的另外一章。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航