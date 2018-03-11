迷航高雄港的小虎鯨胃裡拉出18個塑膠袋，「整個胃都塞滿了，吃不下卻很餓。」

※ 以下有小虎鯨臟器解剖照。

（中央社）高雄港內迷航的3隻小虎鯨，經成功大學海洋生物及鯨豚研究中心人員努力搶救仍不治。鯨豚團隊解剖時發現，最瘦的一隻母的小虎鯨胃內竟有18個塑膠袋。

成大海洋生物及鯨豚研究中心主任王建平說，3隻小虎鯨為1公、2母，團隊在解剖最瘦的一隻母小虎鯨時，發現牠的胃裡有黑黑的一團物體，要把不明物體拉出來時，結果越拉越心酸，因為竟是18個塑膠袋塞在胃裡，「整個胃都塞滿了，吃不下卻很餓。」

另隻母的小虎鯨最為誇張，胃內發現有包括硬挺的塑膠包裝袋，以及其他不明物體（保麗龍、30公分的海綿塊...），同時胃部嚴重潰瘍。

公的虎鯨睪丸附近有寄生蟲，肺臟有化膿，胃部有潮紅，但沒有內容物。

對於胃裡出現塑膠袋，專家指出，這種狀況在擱淺的鯨豚很常見，這次搶救行動，在搶救時測量小虎鯨心肺功能已經不好，加上緊迫，造成最後猝死，也是目前鯨豚救援面臨的種種難關之一，現也進一步進行病理解剖研究。

成大海洋生物及鯨豚研究中心3月6日指出，2月27日夜間接獲第一起通報鯨豚死亡事件起，在各單位的通力協助下完成屍體打撈並後送至中心，但陸續在3月1日起，短短3天內又接獲3起鯨豚死亡訊息，統計截至目前共打撈到1隻瑞氏海豚，6隻小虎鯨的屍體，由於異常死亡狀況出現。

3月6日救援未果滯留高雄港區的3隻小虎鯨，原本希望能夠伺機引導出海，不料7日觀察時發現小虎鯨活動力降低，加上寒流來襲氣溫驟降，在成大海洋生物及鯨豚中心主任、鯨豚專家王建平建議下，9日動員包括成大、嘉義縣救難協會、嘉義市救難協會、屏東威鯨救難協會、南區水車隊與海豚水域工作室等專業團隊，並在高雄港務公司、海洋局、林務局、中鋼公司、台船公司全力協助下，60多人頂著寒流強風，花了3個多小時，才將港區內最後3隻小虎鯨全數捕撈，並後送至成大鯨豚中心搶救。

這批小虎鯨在2月27日夜間高雄市農業局接獲第一起通報鯨豚死亡事件後，短短數日就陸續打撈到一隻瑞氏海豚、8隻小虎鯨的屍體。可惜最後3隻小虎鯨仍難逃一劫。

「成大海洋生物及鯨豚研究中心」今天也表示，「我們出動太慢了，會檢討，也歡迎加入救援志工，我們這次也是任務編組的臨時團隊，你們可以了解鯨豚救援的困境，當然也希望大家重視搶救人力及醫療設備，在搶救站需要龐大的人力維護設備及照護海豚，需要熱血志工。」

成大海洋生物及鯨豚研究中心成立於2009年，中心主任王建平教授也擔任台南市鯨豚擱淺處理小組負責人，長年投入鯨豚擱淺救援與保育研究工作，並致力海洋溼地生物調查與研究。王建平主任當時表示，「目前在亞洲只有台灣在做鯨豚搶救、醫療和保育工作，海洋生物及鯨豚研究中心的成立，意義非凡。」

2015年，擱淺在嘉義縣八掌溪出海口而死亡的抹香鯨，當時就經由成大海洋生物暨鯨豚研究中心進行腹腔解剖以研究死因，後來中心主任王建平指出，「跟我猜的一樣，胃部有一個怪手挖斗大小般的漁網跟塑膠袋。」鯨魚胃部累積大量漁網、塑膠袋，造成抹香鯨無法進食，研判環境污染是間接導致其死亡的原因。

2016年，才到四月已陸續發現23隻海龜、2隻海豚死亡事件，不乏誤食塑膠廢棄物或漁網纏繞等現象，顯示海洋環境污染及生態破壞已直接危害多數海中生物。

基隆海洋大學海龜救傷中心當時調查，以整個北部海域而言，2015年一整年約有60多隻海龜死亡，而2016年到四月為止，已有40多隻。往年平均1星期死亡1隻，該年約1、2天就死1隻，解剖這些死亡海龜，肚子裡或多或少都有一些塑膠垃圾或是漁網，但很難直接判斷就是致命元凶，而遭漁船打死或漁網纏死的，約佔有兩成。

2016年底，宜蘭一名從事海鮮進出口的陳姓業者，日前在處理台灣常捕獲的魚類「鬼頭刀」時，竟然在魚肚內發現草繩及吸管，但他說這還不誇張，最扯的還有彈殼和拖鞋。

他嘆息說，鬼頭刀是洄游魚類，無法得知它在何處吃到這些可能致死垃圾，他處理的漁貨中有約有5%都會發現垃圾，希望大家多關心海洋環保。一旦魚類吃到這些塑膠垃圾就無法消化，體形也會變得特別瘦小，嚴重影響魚類生存。

新聞來源：高雄迷航3小虎鯨不治 解剖發現胃中塞滿塑膠袋（中央社）

核稿編輯：楊之瑜