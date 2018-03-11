新任退輔會主委：別用殲滅富有的人來代表我們幫助貧窮

（中央社）

軍人年改引發獨厚退將疑慮，退輔會主委邱國正表示，在同一單位待久了俸率一定高，職位高有一定保障很合理，他不贊成軍人年改設天花板，「不能以殲滅富有的人代表我們幫助貧窮」。

原本去年5月已退役的邱國正，2月23日臨危受命接任國軍退除役官兵輔導委員會主任委員一職，首要任務就是擔任退伍軍人與政府間的溝通橋梁，尋找最妥適的軍改方案。

根據年改會規劃版本，軍人俸給制的起支俸率為服役滿20年給與起支俸率50%，之後每多服役一年增加的俸率，中將以下為2.5%，上將為2%，上將最高可達90%；有立委認為這會造成高階將官獲利，日前副總統陳建仁日前與立委溝通時，會中不少人主張將級的年改天花板應調降。

新任國軍退除役官兵輔導委員會主任委員邱國正接受專訪時表示，在一個單位待久，俸率一定高，以中校為例，最高可以服役24年，若服滿24年和服役20年就退伍相比，俸率就有差了；這其中的原因要探討清楚，讓大家覺得合理，就可以排解獨厚高官的疑慮。

外界關注天花板應訂多少，邱國正說，「我不贊成天花板，不應該有這種限制」，美國前總統林肯曾說，「不能以殲滅富有的人代表我們幫助貧窮」，他會在這方面努力溝通觀念。

邱國正認為，高官有一定保障很合理，不應設定不能超過多少，目前的方案已設定所得替代率最高90%，他沒什麼意見，但不要被砍了還被人家說是肥貓，被講成好像獨厚高官一樣，大家「心裡面會難過」。

至於改革後各階軍士官退俸差多少？邱國正說，現役有現役的版本，和已經退伍的版本有點差別，位階高的或年資淺的，被減少的退俸可能從幾千元到1萬多元都有，上校服役21年的扣得多，28年的扣得不多，位階高的1萬多、2萬元都有。

邱國正「新想法」：軍人年改照顧中低階

現行軍人有「限階限年」規定，時間到了沒有升階，就必須退役，以致平均退役年齡僅45.6歲，也因此，中低階退役軍人囿於服役年資較短，年金領的也較少。民進黨立委仍認為高階將領的年金太優渥，應照顧中低階軍人，這部分的方案仍待討論。

對於中低階軍人服役年限較短問題，邱國正說，立法院已三讀通過「陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正案」，從上校到少尉常備役期各延長2年，每一階都會多2年機會，士官和將官則維持不變，這也是軍人年改的配套措施。

為推動軍人年改，邱國正表示，他已經拜會10幾位立法委員，立委都認為照顧中低階人員要彰顯出來，他認為這是好的，也朝這方向規劃。

至於如何增加中低階退役軍人年金，邱國正說，他有一個幫他們爭取更好權益的方案，其實他到任第一天就有想法，但還沒和大家討論，身為公部門團隊一員，他不能貿然提出來。邱國正說，不管幾歲退伍，年金要讓退役軍人基本生活和家庭照顧沒有任何疑慮。

新方案的經費從哪裡來？邱國正說，他不打算增加國庫經費，方法會「合理、合法、可行」，不會賣地或是以提高退輔會轄下農場門票價錢的方式支應。

邱國正強調，相關方案「開會能夠適切表達，我一定會表達」，他不能出奇招讓團隊措手不及，事前會和大家溝通，也希望提出來之後一定是對中低階軍人有利，但又不影響國庫和其他部會。

邱國正力拚3月底送立院

邱國正表示，他與前陸軍中將副司令吳斯懷熟識，上任後已拜會中華民國退伍軍人協會，還到帳篷內與退役人員碰面。有時假日也會找大家來談談，這並不是為了私下達成協議，而是想了解退伍軍人的想法。他說，他沒有算過與退伍軍人團體溝通過幾次，「溝通是沒有止盡的」。

行政院長賴清德9日表示，行政、立法兩院對於軍人年改退役後月領新台幣3萬8990元的「樓地板」共識較高，軍人年改仍維持在7月1日與公教年改同步實施。

邱國正指出，會循序漸進溝通，若溝通良好，3月底前有機會提出軍改版本。他先求現狀不要再惡化，誰也不希望繆德生上校這樣不幸的事情再發生，也不要有激烈的抗爭或出現挑動的言辭造成對立。

至於吳斯懷等人願意與他溝通嗎？邱國正說，「願意」，他去年5月退役後還是頻繁參加各種活動，如果大家看到他退役後的生活照，每次參加活動，站在他身邊的人「一定都跟軍人有關」，所以，大家長期跟他相處，都知道他是不會隨便打包票的人，也都還願意與他溝通。

同為退役軍人，邱國正對於八百壯士更能感同身受，他說，這些人不是為了「反」年改，而是長期累積出來的一種怨懟，對軍人遭受汙名化，心裡不舒服，最後藉由年改這個點爆發出來。

邱國正說，他與退役軍人接觸，「他們強調不是反年金改革，對於『反』字很懊惱」，八百壯士的訴求是年金改革不要溯及既往，要善待現役人員，但也不要忘了照顧退役人員。

邱國正說，退役軍人要的是「大家把他們當成一般平民，該有的尊重要有，而不是想到了就抓出來數落一番」。

他說，例如有需要軍人幫忙救災時，很多人會把軍人救災當成理所當然，軍人很單純，就是有工作就做，很多話都不會說。邱國正希望社會上多尊重退役軍人。

至於與立委的溝通方面，邱國正說，他已經拜會10幾名立委，並沒有聽到對退伍軍人激烈的批判，立委對於軍人工作性質的特殊性，以及軍人年改應該與公教年改站在不同基準這些方面，都很有共識，他會持續拜訪朝野立委，同時以不同的方式，隨時隨地與各界溝通。

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核稿編輯：楊之瑜