81歲「政壇不倒翁」，貝魯斯科尼的桃色壞富豪魅力

文：張孟仁（輔仁大學義大利語文學系系主任兼外交學程召集人）

義大利3月5日的國會大選結束，儘管貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）不如選前預測般在選後成為中右派的之首，輸給了他自認應該會贏4％至5％的北方聯盟（LN），但其拿下眾議院106席（總共630席）與參議院58席（總共321席），不得不欽佩這位高齡81歲的「資深」政治人物。素有「政壇不倒翁」之稱的「貝魯斯柯尼」擁有雄厚的財力，同時憑藉他的媒體王國，左右輿論視聽，此次在政壇上的勢力猶存，顯然他的政治生命尚未告終。

貝魯斯柯尼乃先以投資營建業白手起家，據《富比士》估計其身家高達78億美元（約2,287億元台幣），曾經排行義國首富，目前排名義大利第五，並掌握全國大部分媒體和電視網。

在義大利政治史上向來換屆如搗蒜般容易的政府，這位曾經完成執政滿五年記錄的政治人物，卻有多項官司纏身，包括與未成年少女援交及濫用職權、與黑手黨有染、逃稅詐欺等，其中2013年的逃稅案經判決處四年徒刑，透過減刑，最後只需服刑一年。不過考量老貝年事已高達77歲，又非暴力性犯罪，依義大利法律規定，可在家中拘禁或社會勞務取代服刑。

貝魯斯柯尼叱吒義大利政壇25年，當過三次總理共執政九年，成為二戰以來執政最久的總理。如此佔據新聞版面的一位人物，如何影響義大利近代的政壇與政治版圖，頗值得吾人深思。

Photo Credit: Reuters/達志影像

政壇收賄一缸黑，時勢造英雄老貝登大位

義大利從戰後1947-1981年間一直由天主教民主黨（DC）一黨獨大穩定執政，迄至1981年才第一次出現天主教民主黨、民主社會黨（PSDI）、社會黨（PSI）、自由黨（PLI）和共和黨（PRI）組成的五黨大聯合內閣（Pentapartito），由共和黨魁斯帕多利尼（Giovanni Spadolini）出任總理。

1983年由社會黨主席克拉克西（Bettino Craxi）出任總理，後續則由克拉西與天主教民主黨兩個重要政治人物：安德萊奧蒂（Giulio Andreotti）和福拉尼（Arnaldo Forlani）簽訂協約，輪流執政。這段時間義大利開始出現政治利益互相包庇與分贓的傳統，政黨貪污卻相互掩護，藉收取企業回扣，提供公共工程。

1992年2月，義大利腐敗的賄賂醜聞爆發，肇因米蘭一間養老院院長收取一名清潔包商馬聶（Luca Magni）將近700萬里拉（約合台幣12萬）的回扣，被檢察官迪皮耶特羅（Antonio Di Pietro）當場逮捕，整件事情爆發出來，義大利舉國上下陷入政治危機，此項空前的政治事件被稱為「淨手運動」（Mani Pulite）。

「淨手運動」導致整個義大利政局的大洗牌，幾乎每個政黨的醜聞都被掀開與調查，所有檯面上政治人物與各派系領袖都身陷危機，超過12,000人受到調查，約5,000名商人和政治人物被捕，義大利進入政治真空狀態。1992年4月大選，傳統政黨由於醜聞事件，走向式微。天主教民主黨首次跌至30％以下，左翼民主黨也不盡理想，選舉中唯一成長的是以反貪污和改善官僚為訴求的北方聯盟，獲得8.65％的選票躍升為第四大黨，同時在北方的得票率僅次於天主教民主黨。

「五黨」執政被迫瓦解，許多政黨領袖鋃鐺入獄，老牌政黨開始重組，揭開義大利從第一共和過渡到第二共和的序幕。

1993年義大利進行選制改革的公投，國會選舉改成混合制，轉為75％單一選區與25％的比例代表制。為因應新選舉法後的國會大選，媒體大亨貝魯斯柯尼趁著政治真空期，吸收部份社會黨員成立義大利力量黨（FI），並重組右派聯盟，拉入北方聯盟和法西斯政黨所轉型的國民同盟（AN）組成自由聯盟（Polo della Libertà）來對抗左派的橄欖樹聯盟（L’Ulivo），貝魯斯柯尼將自己的政黨定位為防堵共產黨遺毒的右派灘頭堡。

1994年臨時政府垮台，大選由自由聯盟獲勝，貝魯斯柯尼當選總理初登政治舞台。此次選舉處女秀大獲全勝，成功填補了右派政治真空的空間，並從此開啟了貝氏成為右派共主的契機。

首度做滿任期、三次出任總理，老貝成政壇傳奇

義大利政府垮台換屆的速度是其他西方國家難以凌駕，第一共和時的平均壽命僅有七個多月。好景不常，1994年5月初登政壇的貝魯斯柯尼尚在摸索階段，難以駕馭北方聯盟的情況下，由於內部矛盾，北方聯盟議員倒戈，導致貝魯斯柯尼政府執政僅七個月便垮台。

1996年由普羅迪（Romano Prodi）領導的中左派聯盟取得首次勝利，貝魯斯柯尼則成為在野中右派聯盟的領導人，累積從政能量。果不其然，在2001年捲土重來取得勝利，貝魯斯柯尼再次與北方聯盟、國民同盟攜手，第二次出任總理。

五年執政滿後，直至2006年貝魯斯柯尼宣布再次角逐4月舉行的義大利總理大選。即使大選結果敗給了普羅迪領軍的中左聯盟，但由於貝氏政黨在參議院僅落後兩席，導致普羅迪的政府危機四伏。2008年1月24日，貝魯斯柯尼的政黨成功以提出不信任案投票迫使普羅迪政府垮台，而他則於2008年4月14日與其領導的中右派聯盟再次奪下江山，成功三度問鼎總理寶座。

2011年，在義大利深陷經濟危機、數百萬人失業、年輕世代看不到未來的背景下，老貝最終被迫辭職讓位給蒙蒂（Mario Monti）所組的技術官僚政府。失望之餘的老貝於2013年11月16日再次組建力量黨。不過，同年義大利參議院針對貝魯斯柯尼逃稅有罪一案進行表決，褫奪他的參議員資格，並將他逐出參議院，且往後五年不得參選公職。儘管老貝意欲捲土重來，但其領導的政黨，在他被判刑確定後，幾乎樹倒猢猻散，民意支持度一落千丈。

Photo Credit: Reuters/達志影像

政局複雜，老貝的手腕成義大利人癡迷的原因

儘管民主黨（PD）與其他中左派政黨一直搖著「挺歐」的大旗，但從2016年底總理倫齊（Matteo Renzi）的修憲公投失利，到去（2017）年6月貝魯斯柯尼的中右派在西西里地方選舉大勝，早已嗅出中左派內部要角與倫齊長期不合，無疑是痛失江山的前兆。

2018年3月5日的國會大選出爐，如同民調般的預測，中右派大勝，儘管貝氏屈居北方聯盟後，仍在參眾議院擁有不少的席次。那麼，貝魯斯柯尼究竟是如何鹹魚翻身？除了意志堅強、善於抓住機會、與時勢造英雄（經濟與難民問題）外，持平而論，五星運動（M5S）與中右派的票數衝高，有很大比例是來自於不滿歐盟緊縮撙節政策以及移民政策。

擔任總理期間，倫齊一直抨擊德國所施予的緊縮政策，聲稱危及義大利的經濟成長與就業；移民政策則是先歐盟一步，與利比亞和其他難民水路中轉國政府簽約，藉訓練水警與提供金援來遏阻難民登陸，當時的內政部長甚至不管歐盟警告，宣布13條規範強迫NGO不能進行海上救援。民主黨政府執政的這幾年雖盡量配合歐盟，但在難民政策上也試圖幫義大利人民發聲，義大利人卻還是不太滿意。

種種義大利的主動與歐盟的被動，甚至不對維謝格拉德集團（Visegrad Group，波蘭、捷克、匈牙利與斯洛伐克）拒絕接受難民人數進行懲罰，讓人民質疑中左政府的軟弱，把票轉移給五星運動與北方聯盟以利進行未來跟歐盟的談判。

換句話說，老貝有機會東山再起，正是他能成功把自己塑造成全國最值得信賴、最可靠政治人物的寫照。誠如筆者曾經詢問過數位南義的義大利朋友，為何對貝魯斯柯尼那麼的癡迷？他們總是回答說，義大利政局複雜，有誰能出老貝其右，成功整合中右派完整執政五年。

如繼續盤問為何能容忍這位前總理的桃色緋聞，他們會如此道：義大利人多情。倘若質疑貝氏貪汙，支持者會反問我：哪個政治人物不貪污？他已經是義大利超級富豪，不會貪得無厭。

延伸閱讀：

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航