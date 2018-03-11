去國軍「賺外快」正夯？「週末戰士」除了可抵教召，還有什麼好康

我國國軍部隊正式進入「打零工」時代？過去國防部試辦的「後備戰士」已經正式開跑了，包括陸軍裝甲、砲兵等基層部隊，都開始自力招募「後備戰士」，並列入基層招募績效評比。不過國防部否認，表示沒有業績壓力。

近期國軍招募員上網留言，放送「有步兵官科或裝甲官科退伍的兄弟姐妹或朋友，假日想賺外快的嗎？」的訊息，簽約的後備戰士，每月的星期六、日回部隊兩天，按階級不同一天約可賺千餘元，在假日幫部隊執勤。

有網友披露，他所屬的營區今年沒續簽意願準備退伍的志願役，都被逼表態意願加入後備戰士，反正到時候要去不去都隨意，單純報名提供營連長作業績，不然上頭會給壓力。

臉書粉絲頁「解讀國軍軍事新聞」也披露，陸軍裝甲與砲兵部隊，近期四出招募「後備戰士」，網頁出示這些「後備戰士」招募文，不少營級部隊為績效，還自力加發「獎金」。該粉絲頁質疑，「後備戰士招募」也成為基層的業務壓力了嗎？

《聯合報》報導，根據國防部提供資料顯示，截至106年6月底陸軍機步部隊的編現比仍不及6成 ；陸軍外島步兵部隊、陸軍特戰部隊、陸軍砲兵部隊、陸軍裝騎部隊、陸軍戰車部隊、陸軍防空部隊、陸軍反甲部隊及空軍防空飛彈指揮部等，其編現比亦均低於8成，部隊缺員狀況嚴重，需要兵員補充。

《蘋果日報》報導，國防部對此否認沒有業績壓力，強調後備戰士主要參考美國國民兵「週末戰士」制度，英國、法國及日本等國家也有類似作法。

國防部說，後備戰士招募對象主要為志願役屆退或甫退人員，具備軍事專長與戰鬥技能，透過每月入營2天、1次演訓7日，全年返營至少29天（每年一次戰演訓返營7天，可抵教召一次），即可成為立即可用的戰力，具有節約國防預算、提升部隊戰力、多重服役選擇的效益，因此在今年持續推動，並擴大招募員額。



國防部指出，今年「後備戰士」招募區分常備部隊及後備部隊。常備部隊招募，以操作戰、甲、砲車、艦艇、飛機及無人機之作戰兵力為主；後備部隊招募，以基層領導幹部為對象。後備戰士在營期間具有現役軍人身分，其權利與義務都相同，薪資待遇依在營天數比照現役人員，並依所佔職缺及階級換算日薪支給。

立委江啟臣2014年曾研議修法，要求國防部透過招募優質軍事生存遊戲玩家，比照國外國民兵模式，這些人平時在民間企業上班，每個月利用周末入營接受訓練，希望在北、中、南各組後備實驗營。不過，這些後備戰力也被網友戲稱為「大叔兵團」。

台灣目前兵役縮短為僅僅四個月軍事訓練，而美國軍隊約54%兵源是各州國民兵。美國現行的週末戰士制度，就是國民兵，經過基礎訓練後，利用假日回去服役，戰力等同於現役部隊。

實際查詢後備指揮部的「後備戰士」網頁說明可以看到：

2018年「後備戰士」招募單位如下：

軍種 招募單位 招募專長 招募員額 陸軍司令部 6 9 100 海軍司令部 10 27 94 空軍司令部 9 14 42 後備指揮部 3 22 84 憲兵指揮部 4 4 24 資通電軍指揮部 1 3 15 總計 33個 79種 359員

「後備戰士」之期間以年為單位，每期簽訂1至3年，採「每月入營2日、1次演訓7日」之作法定期返營，但因部隊任務及軍事專業需要時，且經個人同意得增加在營日數，全年至少在營29日。

「後備戰士」在營時間為：

每月入營2日： 每日配合部隊作息8小時（不含用餐及午休），隔夜以不住宿為原則，但遠程者得申請留宿，留宿時應配合部隊管理。因事請假則延後至第3週。

1次演訓7日： 每年配合部隊演訓入營7日，在營時間為入營日08時至離營日17時，期間均應留宿及配合部隊管理。

「後備戰士」每年1次配合演訓入營7日係下達「教育召集令」，故可列計教育召集1次，但每月入營2日係依「臨時召集令」入營，故不列計教育召集次數。

而「後備戰士」薪資待遇是發給「日薪」，依志願役現役軍人給與基準，以當月全月待遇總額（含本俸、專業加給、志願役加給及主管職務加給）除以該月全月之日數計支。

「後備戰士」每日入營薪資表如下（各階7級為例）：

階 級 本俸七級 每日薪資 入營天數 薪資合計 上 尉 2,067 29 59,943 中 尉 1,819 29 52,751 少 尉 1,721 29 49,909 三等長 1,790 29 51,910 上 士 1,726 29 50,054 中 士 1,605 29 46,545 下士 1,441 29 41,789 上兵 1,284元 29日 37,236元

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核稿編輯：楊之瑜