名古屋女子馬拉松2018—賽前遊覽愛知縣景點

文：安騏

相信大家都知道名古屋巿位於日本中部的愛知縣。愛知縣左有三重縣、右有靜岡縣、上有岐阜和長野縣，可說是本州的中心，交通四通八達，因此成為了通往不同目的地的人流聚集地。

愛知縣除了名古屋巿，較為知名的還有德川家康出生的岡崎巿、《陸王》取景之地豐橋巿和豐田汽車的豐田巿。其實還有不少景點值得遊玩，安騏在90日環日之中，就去了蒲郡巿吃了非常好吃的烏冬（店名：清田庵），一試難忘；然後再到竹島環島散策，參觀位於島上的八百富神社。

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今天早上，我和朋友去到我自己想去很久，上回因下大雨過門不入的LEGO Land Japan。LEGO陪伴不少我們這一代的人成長，對它有一份特殊的情感。而我本人雖然不擅長拼磚，卻很喜歡迷你的小世界，LEGO Land中的Mini Land令我流連忘返，完全不捨得離開。園中除了有Mini Land之外，還有很多適合一家大小親自活動的遊樂設施，例如樂高工廠、失落王國、潛水探險、消防學院、駕駛學校等等，不能盡錄。

去完LEGO Land之後，我們回到巿中心吃由名古屋名種Cochin雞做的親子丼。親子丼的蛋亦是用上Cochin雞蛋，蛋味非常濃郁，令人回味無窮。

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用完豐富午餐，我們便出發到蒲郡巿。蒲郡巿也有一個樂園渡假村，叫Laguna Ten Bosch。渡假村裡面有主樂園Lagunasia，裡面現正舉辦多啦A夢冒險之旅的期間限定探險遊戲。喜歡多啦A夢（小叮噹）的朋友別錯過喔！

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令我驚喜的是渡假村內的岸邊還停泊著熱血漫畫《海賊王One Piece》的《千陽號》呢！可惜今天風太大，不能開船，否則就能跟路飛一起出海探險了！

說起來，名馬的項鏈是我們的「One Piece」吧！讓我們追求夢想的過程中，成就更美更好的自己！出發！

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核稿編輯：歐嘉俊