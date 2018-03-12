雙北推出「吃到飽月票」只要1280元，怎麼買比較划算？

（中央社）

台北市、新北市今天宣布，4月16日起推出「交通定期票」，只要新台幣1280元，30日內可無限次搭乘捷運、雙北公車，以及YouBike前30分鐘免費。

事實上，吃到飽月票政策一波三折，柯文哲前年首度自爆「月票」構想，票價2500元遭外界質疑太貴，去年中旬又傳出降為1680，不過，柯僅表達還在精算中。

台北市府去年10月初即與新北市府達成共識，今年將推出30天定期票，原本最初規劃票價1500元至2000元之間，但又遭民眾抨擊太貴，隨後又調整票價方案，另有學者建議800元。

台北市長柯文哲、新北市長朱立倫今天共同搭乘捷運到捷運大安森林公園站，宣布定期票將於4月16日發行，價格為1280元。

定期票於3月13日開放購買，民眾可持現有悠遊卡普通卡、悠遊聯名卡或悠遊Debit卡（票卡效期需60天以上）到台北捷運車站臨櫃購買，或在車站自動售票加值機操作設定；4月16日持悠遊卡經捷運閘門或公車驗票刷卡機開通使用。

到底怎樣買比較划算呢？

初步試算，動物園站至淡水站持悠遊卡搭乘打8折計算，來回為104元，上班日22天，則要2288元。若改使用交通定期票，可省1008元。

若是以通勤族（上班或學生）來說，1280元分攤一個月22個工作天，一天大約為58元，也就是說，如果通勤族一天來回在在大眾運輸（捷運加公車）會花費「超過」58元，那「交通定期票」的確比較划算。 若是把週末假日也算進去，1280元平均分攤整個月30天，那麼一天約為42元，也就是單程捷運或是公車超過20元，那「交通定期票」就比較划算。更多詳情請洽台北大眾捷運股份有限公司24小時客服專線：02-218-12345或各捷運車站服務台。

台北市交通局長陳學台致詞表示，雙北為共同生活圈，雖然住在外圍的費用較便宜，但通勤昂貴，盼藉由交通定期票推出，可減少民眾負擔，同時吸引開車與機車族轉乘大眾運輸交通工具。

朱立倫致詞表示，目前平均約200萬人次搭乘捷運、210萬人次搭乘公車，盼人數能增加，也對減少空氣污染有幫助；柯文哲致詞表示，近年來台北市車輛不斷增加，但道路沒增加，台北市交通狀況沒有變差已很厲害，而要解決交通問題，還是要民眾多搭乘公共運輸。

柯文哲進一步指出，北市公共運輸建設很好，105年起他每月搭公車上班，去年開始下載可查公車到站每天，但還是無法感動市民，經過研究及估算，推1280元月票，盼提高公運使用量。

柯文哲表示，這次的定期票方案雙北市政府來回溝通2年，補助的金額也討論很久；目前總共約補助9.4億，按照乘量劃分北市5.6億、新北3.8億。柯文哲還開玩笑對朱立倫說，目前台北市多一點，「不過你們放心好了，你們慢慢會增加，因為你們的人口比我們多，未來幾年新北市補貼會開始上升。」

而朱立倫則指出，目前每月搭捷運達1280元以上的民眾只有24%，「那表示有很多人覺得成本太高，所以不願意搭，最重要是希望吸引現在沒有在搭捷運，騎摩托車或著是開車的人來搭捷運」；此外，朱立倫也希望，新北市目前的大眾運輸搭乘率約3成3、3成4，未來希望能夠達到4成以上

交通大學運輸與物流管理學系副教授黃台生接受中央社訪問時表示，1280元屬於中等價位，也是妥協結果，不過，交通屬於衍伸性需求，當民眾有上班、上學等交通需要時才會搭車，一個月通勤費高於定期票價格時，民眾才會購買。

黃台生認為，要增加民眾大眾運輸搭乘率，壓低定期票價格不是唯一辦法，雖有效果，但不大。他舉例，政府可鼓勵民眾假日多出外走走，並提供專車讓民眾搭乘，意即配合民眾運輸需求提供交通工具。

針對雙北交通定期票，台北市府、新北市府一年將各補貼5.6億與3.8億元。台北市交通局運輸管理科長王湮筑受訪表示，預算初步以現行運量估計，實際補貼金額要等交通票上路後才能確定，從補貼金額看，雖看似對新北市較有利，但對台北市而言，則有外部效益，減少塞車與空污。

王湮筑說，30日交通定期票推出後，會一直滾動式檢討，票價、新的票種等等都有討論空間。

不過，住在淡水的張先生騎機車到台北市區，每月油錢約千元，雖認為定期票價格有足夠吸引力，但騎車的交通費更低廉，還是會選擇騎車。而住在台北市的劉先生，每天騎車到內科通勤，表示無論定期票價格為何，騎車比搭捷運方便，不會購入。

此外，為延續高市府冬季空品不良公共運輸免費搭乘措施，交通局與高捷公司再度攜手合作，3月1日起到7月31日期間也推出「捷運加公車吃到飽月票」方案，旅客繳費設定月票後可享30天期間捷運不限車站、不限里程搭乘、加上市區公車不限次數搭乘，月票優惠價1,600元、學生月票優惠價1,400元。

除吃到飽方案外，高捷公司目前發行的捷運指定兩車站定期票，同樣享有市區公車不限次數搭乘的好康。（更多詳情請點此）

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核稿編輯：楊之瑜