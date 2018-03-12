習帝登基成功，投反對修憲那兩票應該就是習近平和王岐山

文：李忠憲（成大電機系教授）

中國修憲成功，2,958票贊成、2票反對，夏明老師說反對修憲那兩張票應該就是習近平和王岐山，真的非常有道理，能夠在獨裁體系成為幫兇的人，絕大部分會審度時局順勢而為，金庸筆下的韋小寶就是中國儒家哲學超完美道德要求的實踐者，幾乎百分之百的贊成票原因就在這裡。此外，即使有不同意見的人大代表，在全面數位監控的IT獨裁之下，有哪一個人大代表敢表達自己真心的想法，尤其修憲取消任期的同時，也確認成立中國國家監察委員會，這個古代東廠的機制，投反對票不是自己不要命了嗎？夏老師認為這兩張票應該是習近平和王岐山所投，我也覺得八九不離十。

明明想要修憲延長自己任期，沒有公開表態論述，不容許反對意見，沒有任何討論空間，甚至利用科技的控制手段，封鎖任何相關的可能訊息，甚至連字母「N」一度都被禁止在網路上出現，只因為這個字很可能聯想到下個任期Next這個字眼，在這樣獨裁預防一切可能反對勢力的氛圍和環境下，想想也只有習王兩人有投下反對票的勇氣。

民主是不好的制度，但是沒有一個制度比它還好，獨裁非常有效，但是一旦政策有偏差，沒有制衡的機制，造成的災難不可想像。德國轉型正義的經驗很重要的一部分在於對於政治體制的反省，即是「不要相信有任何救世主，包括政治和社會的各個領域權力分散，避免權力集中於一人」，這樣才能確保不會再次發生大災難。

明明想的不得了，害怕百分之百贊成票數，自己投下反對票，這樣到底是什麼心態？夏明老師說這個是政治厚黑學，表明賢君謙讓的一種態度。我認為是這樣，大家都非常明白知道發生了什麼事，100%和99.986%其實一點差別也沒有，這是中國儒家文化的極致表現：「假到最高點，自己也欺騙」。

梅西耶（Pascal Mercier）在講葡萄牙右翼極權統治的小說里斯本夜車（Night Train to Lisbon）中，就提到這樣的一段話：

如果我們只能依賴內心的一小部分生活，剩餘的該如何處置？

不管是政治人物或是一般人都要面對人生路上的許多選擇，我們現在所決定步上的道路，只是無數選擇路線的其中一種。西方的哲學希望思考在不同的道路上面的選擇，會有什麼樣差異的面貌，進而交叉反省，如果走上不同的道路之後，會有什麼樣的結果。但是中國的哲學並不是這樣，強調高度困難道德的道路才是唯一選擇，這種世間沒有實現可能的道路，在自我矛盾的情況之下，如此一來只能自我欺騙，勇敢的繼續走下去。

昨天其實是個影響世界的重大日子，但是卻又異常平靜，改變的一刻和想像中並不一樣，沒有什麼驚天動地的氛圍或感覺。「當獨裁成為事實，革命就成為義務」，文化革命沒有成功的中國，不知如何改變儒家奴化文化思想的命運，這件事情可能會為世界帶來難以想像的災難！

本文由李忠憲授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

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