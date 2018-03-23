歐洲人到底吃不吃馬肉？

作者：要聽媽媽的話

飲食就是一種文化的展現，食物之所以迷人，因為這是最沒有隔閡、最無痛卻最直接能感受到文化的一個途徑。「你吃牛嗎？」這句話在台灣人的聚會飯桌上是常常聽到的一句話，再自然不過的一句問候，談的不是「口感」，是一種「情感」。

今天談的不是台灣人的情感，因為我想聊聊馬。

你嚐過馬肉嗎？

馬肉被視為一種乾淨的肉類來源，又是人類最喜食用的紅肉之一。不僅如此，馬肉脂肪量低、不油、不礙胃、膽固醇低，集四大好處於一身的馬肉竟然沒有被人類廣泛的食用？連犀牛看到人類都應該「轉身離開，有話說不出來」，難道黑神駒逃的過人類的手掌心？

野馬肉與人類的第一次接觸

馬肉其實是人類最早開始食用的一種肉類，紀錄是在舊石器時代，那時候吃的是野馬(應該就是做一個狩獵的動作)。其實歐洲大陸大多數都有食用馬肉的習慣，法國、荷蘭、義大利、德國等等。位在亞洲的日本，也是把馬肉視為高級的食材，取了好聽的名字──櫻花肉。

馬肉禁忌之謎

在中世紀早期，羅馬教皇下令所有的基督徒禁止食用馬肉。而馬同時也是人類的工作夥伴、戰友，食用馬肉在某些文化中也被視為一種忌諱。在後來的後來，就變成了玩伴。

尤其在英國，馬被視為戰鬥時的重要戰備物資，食用並非最好的用途。後來隨著文化演進，馬在英國成為高貴的夥伴。「馬」變成了人類的「寵物」，更是富人身份的一種展現，馬也慢慢的從食用市場中淡出。

但是食用馬肉的習慣在法國、比利時、義大利還是存在的。筆者在義大利嘗試過馬肉，其實味道滿像阿嬤的滷肉，是瘦肉的那種。

是不是想到了什麼？

2013年，歐洲發生了肉品混摻事件，標榜牛肉的產品中被發現含有馬肉的成分，還有跟牛肉長的一點都不像的豬肉。這種牛肉丸沒有牛肉的事情，在世界各地造成了熱議，而知名品牌也對外做了說明並隨著調整菜單。

從觀察外電對此議題的用字「tainted」就可以知道，不是單純解釋為何混在一起，民眾想看到的不是一個解釋、說明的企業，而是一個怎麼處理、負責的企業。

最後，相信不少人都有聽過這樣的都市傳說：市售的牛肉乾，其實不少是用馬肉去製作的。你說你沒吃過馬肉？或許你的嘴可能有另一種答案。是真是假，留給你自己去追尋吧！

參考來源

本文經飴-關於食的黑與白授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航