生吃蛞蝓終生癱瘓！讓人驚呆的「廣東住血線蟲」是什麼？

最近網路上流傳一則獵奇新聞，內容是說2010年雪梨有一名19歲橄欖球球員，在派對上與人打賭吞下了活生生的蛞蝓（slug），沒想到因此被寄生在蛞蝓體內的「廣東住血線蟲」（Rat Lungworm）感染，罹患了嗜酸性腦膜炎（eosinophilic meningo-encephalitis），在床上整整昏迷了420天才再度清醒，如今雖然恢復意識，但已經四肢癱瘓，從此失去生活自理的能力。過去台灣也曾發生過類似的事件，30年前金蘭醬油家族因為聽信生吃非洲大蝸牛生可以進補，結果吃下肚之後造成一家五口感染寄生蟲喪命。

這些新聞報導出現後，許多臺灣網友都驚呆了。「蝸牛肉」是法式料理中的名菜，夜市小吃中深受饕客喜愛的「炒螺肉」，除了常見螺類之外，也使用了「非洲大蝸牛」作為食材，我們可能都曾把蝸牛吃下肚。難道寄生蟲也感染了腦部在我們體內發育成蟲了嗎？

造成這次橄欖球員腦膜炎感染的兇手，就是寄宿在蛞蝓體內的一種寄生蟲，名字叫做「廣東住血線蟲」（Rat Lungworm），這隻寄生蟲跟台灣有著很深遠的淵源。事實上，全世界第一個感染「廣東住血線蟲」的報告病例就發生在1945年的台灣，在台南縣一名15歲日本男孩的腦脊髓液中首先發現了這隻寄生蟲，早年在屏東、高雄一帶就曾經造成流行。近十年臺灣偶爾也有零星的病例報告，其中以生食螺類造成的感染最為常見，此外生機飲食者食用到沾有蝸牛分泌物（黏液）的蔬果，或是孩童誤食螺類的感染事件也有發生。

廣東住血線蟲是什麼？感染的話會有哪些症狀？

感染「廣東住血線蟲」後並不一定會立刻發病，發病的潛伏期約2-3天，最長甚至可達47天。如果感染後經過了一段時間才發病，可能會因為難以查出病因而延誤了治療時機。人類通常是在偶然的情況下感染，例如：食用到未完全煮熟的螺類，或是生食的蔬果上殘留有蝸牛的分泌物，沒有清洗乾淨就吃下肚而感染。如果僅吃入少量寄生蟲，也可能沒有明顯的症狀，或症狀比較輕微而自行痊癒，但食入寄生蟲數量較多的情況下，也有可能危及生命。

「廣東住血線蟲」會侵入腦部、脊髓或神經根造成各種神經學症狀，也可能造成嗜伊紅性腦膜炎或腦膜腦炎，常見的症狀包括急性劇烈頭痛、發燒、噁心、嘔吐、頸部疼痛、僵硬，也有可能侵犯眼球，造成視力受損、眼球疼痛、眼瞼痙攣、角膜周圍充血、角膜炎等症狀。

預防廣東住血線蟲感染：蝸牛及螺類要完全煮熟才能吃

其實蝸牛及螺肉料理不是不能吃，但要把握以下幾個重要原則，才可以安全無虞的吃下肚：

不要生吃蝸牛、福壽螺。

烹調軟體及甲殼類動物（如蝸牛、蛞蝓、淡水明蝦及蟹）時，應煮沸3-5分鐘以上再食用。

生食蔬菜必須徹底洗淨，於流行地區避免生食蔬菜。

冰凍於-15℃的溫度24小時以上可以殺死幼蟲。

Photo Credit：MedPartner美的好朋友

除了食用時的注意事項外，也要特別教育孩童不要接觸蝸牛、螺類及蛞蝓等生物，因為可能寄宿有寄生蟲幼蟲，增加孩童感染的風險。

參考資料

本文經MedPartner美的好朋友授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

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