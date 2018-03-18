【圖輯】會致癌？有輻射？各種微波爐謠言一次破解

人活著就是要吃東西！對於繁忙的現代人而言，無論是從便利商店購買香噴噴的微波食品，或者是加熱昨晚沒吃完的剩菜剩飯，微波爐似乎是生活當中必不可少的家電之一。

而圍繞著微波爐的謠言也如同月經文一樣，每隔一段時間總是死灰復燃，一次又一次的出現在各大農場網站及LINE的群組當中，甚至你偶而會在臉書上看到，有人揚言要用微波爐加熱罐裝可樂（真實事件），此時連一些平時跟你不熟的朋友都會跳出來阻止你，或許是一種聯繫感情的好方法喔。（誤）

為了幫助讀者正確的使用微波爐，同時阻止親朋好友錯誤的使用微波爐，我們採集了權威機構的數據，製作本期資訊圖表，替大家解答一些常見的微波爐謠言。

一、微波爐的加熱原理

首先必須先明白微波爐的加熱原理。

Photo Credit: 關注台灣社會信息圖表

透過磁控管打出微波（頻率2.45 GHz，波長12 mm），在爐內形成一個旋轉的電場，讓帶正電與負電的極性分子（例如水分子）以每秒24.5億次的頻率隨著電場轉動，讓分子與分子摩擦生熱。一旦微波停止，電場消失，水分子也就安靜下來，剩下摩擦產生的熱能。

二、所以，微波爐的輻射致癌嗎？

答：不會。微波輻射與會致癌的輻射是截然不同的東西。

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微波爐產生的輻射屬於非電離輻射，是電磁波的一種，介於無線電波與紅外線之間，所處的頻率跟常用的Wi-Fi一模一樣，都是2.45GHz。

微波對分子的影響主要是震動摩擦產生熱效應，微波的頻率不足以破壞分子鏈，也不會破壞原子結構（所以才被歸類到微波），在極端情況下（封閉金屬小空間內釋放大功率微波）的主要傷害是燙傷。

至於大家最害怕，最容易被偷換概念的那種輻射其實是電離輻射，像是伽馬射線，X射線等，能量與穿透性都高出微波非常多，波長都是奈米級別。

進入到人體後會傷害細胞（導致大量自由基產生），甚至會打斷化學鍊，電離原子，破壞DNA結構，使得DNA無法正常複製，這是引發癌症的基本過程。

電離輻射主要來源於天然或人造的放射性同位素，或者透過加速器對撞產生純電離輻射，並非便宜的微波爐僅靠900W電力就能產生。

我們再舉一個更淺顯的例子。

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很多人聽到電磁波與輻射就害怕，實際上太陽每天都在用電磁波轟擊地球，人體本身也會產生紅外線電磁波，甚至你吃香蕉也會吃進放射性同位素（鉀-40），然而大家還是活得好好的。

因為電磁破與輻射只是物理現象的統稱，當中存在著種類與劑量的不同，只要認清楚不同電磁波與輻射的特性，就不必太過驚慌。

三、使用微波爐的時候，離多遠才安全？

答：勞動部勞動及職業安全衛生研究所建議為50公分，至於學理上的安全距離則為5公分。

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根據中華民國國家標準CNS-3765-90規定一個微波爐的整個產品壽命中，在距離微波爐表面50mm內的最大洩漏處（通常是爐門封條），微波洩漏量不得超過50W/m²。這個數值已經遠低於已知會產生危害的標準。（尤其距離來到50公分時，微波能量更只有5公分處的1％。）

而網路上很多人喜歡引用美國FDA的標準（21 CFR 1030.10），其實台灣跟美國的標準一模一樣。

四、食物用微波爐加熱會流失營養嗎？

答：所有加熱食物的行為都會導致營養流失，相比之下微波爐並沒有特別嚴重，在某些情況下甚至能保留較多營養。

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微波與其他烹調方式相比沒有太大的差異，所有烹煮食物的方式，都會導致營養流失。營養流失的關鍵在於溫度、加熱時間與食品成分。

而且，由於微波爐的加熱溫度常保持在100度左右，與其他典型烹調方式，溫度動輒達到180度相比，破壞性與產生致癌物的可能性更低。反而，微波爐需要擔心的是，由於加熱不足導致殺菌效果不佳，因此在許多微波爐的使用建議中，都不建議加熱放了太多天的剩菜剩飯。

在一些研究當中，微波爐由於加熱速度快（直接穿透物體加熱分子），保留的營養反而比其他烹調方式更多。

以康乃爾大學的波菜實驗為例，經過微波爐烹調後的波菜，幾乎保留了所有水溶性維生素（葉酸、維生素B與C），相比之下，水煮方式則流失了77％的水溶性維生素。

微波僅是加熱食物中的水分子，而食物本身並沒有產生變化，也不會產生致癌物。以培根為例，透過微波烹調的培根，比正常烹調方式，產生較少的致癌性亞硝胺。

但這不代表微波爐很安全，如同其他烹調方式，食物微波過久同樣會導致食物燒焦，尤其是含有油脂的食物升溫快，沸點高，容易出現水尚未加熱，油脂已經加熱到爆開的情況。

五、微波加熱會讓食物致癌嗎？

答：不會….但也會（？）

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一些網路謠言認為，微波會導致食物產生致癌物質，這其實違反化學原理，微波並不會打斷化學鏈，也不會使元素衰變成放射性同位素。（特定的放射性同位素，在衰變過程中釋放出電離輻射，這些輻射才會破壞細胞與DNA，才有可能引發癌症。）

另外，很多人以為微波爐的輻射會殘留在食物上，這是對微波爐的輻射完全錯誤的理解。其實，微波爐（斷電）關閉後，微波就會完全消失，不會有任何殘留。

謠言中所描述會殘留的輻射污染，實際上是「放射性污染」，是指不穩定的放射性同位素附著在物體上。而放射性同位素在衰變的過程中，則會產生電離輻射，這類對人體有害的輻射。

而要產生放射性同位素，必須先取得鈾，鈷或者碘之類的物質，再費九牛二虎之力進行電離，才可以得到放射性同位素，或者是花費高昂的費用製造電子加速器，讓粒子用超高速互相撞擊，才能將一般元素變成放射性同位素。如果可以用2000元的微波爐製造出電離輻射， 科學家們也不需要花好幾億建造加速器。

所以微波爐不會讓食物產生致癌物質……..嗎？

其實也會。

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如同所有加熱方式一樣，食物是否會產生致癌物質，取決於烹調時間與溫度。食物加熱一定會改變食物的分子結構，產生化合物增加食物風味。

然而，當食物過度加熱導致燒焦的時候，就可能會產生致癌的物質，例如澱粉類在高溫下過度烹煮，會產生丙烯酰胺，碳水化合物與脂肪燒焦時則會產生多環芳香烴，這些致癌物質會傷害DNA，從而引發癌症。

這是熱度造成的，用瓦斯爐也可以造成這種效果。

六、微波爐對人體的傷害方式

答：可能會燒傷或間接導致燙傷

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若將人塞入密封的小空間內發射微波，因為是直接加熱，所以可能導致燒傷，在美國就曾發生一起案例，變態父母將小朋友放在微波爐內加熱，導致小孩二度燒傷。

至於洩露產生的危害，至今為止尚無案例，而且造成傷害所需要的時間通常是以5分鐘以上為衡量標準，而且必須在極近距離的位置。因此一般情況下如果微波爐產生嚴重外洩，你可能會感覺有點熱，除此之外沒有太大的傷害。

根據FDA收到的通報案例，絕大多數傷害都是由於過度加熱導致液體突沸，或者錯誤的加熱有殼雞蛋導致水蒸氣爆炸，間接讓人燙傷。

七、聽說微波爐會引發白內障，是真的嗎？

答：並非空穴來風，可能對眼睛有害。

Photo Credit: 關注台灣社會信息圖表

一些案例研究認為，微波可能是誘發白內障的原因之一。由於眼睛特殊的脆弱結構，當受到高強度的微波時，會加熱水晶體內的水分子，而眼睛的構造使熱能難以排出，進而誘發白內障。

故保險起見，美國FDA建議微波過程中請勿靠近觀看微波爐。然而在其他一些實驗中，白內障卻被摒除在微波的傷害列表中。但為了避免未知的危險，按照FDA的建議還是比較好的。

八、什麼東西不該放入微波爐加熱？

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1. 金屬：

其實並非所有金屬都不能放進微波爐，畢竟微波爐的內部就是使用金屬製作，而微波遇到金屬時產生反射行為，則是讓微波爐內形成電場的關鍵。

然而，我們很難判斷什麼金屬可以放進去，什麼不能放。如果在微波爐裡使用任何含有尖點（例如刀叉與鋁箔紙）的金屬製品，就會產生電弧現象。

除此之外，在微波爐中放置角度未經計算的金屬，則可能導致微波反射到磁控管上，把磁控管燒毀。如果不是專家的話，為了安全起見還是別放任何金屬吧！

2. 除了聚丙烯（PP）外的所有塑膠：

PP通常被做成硬質容器，具有高耐熱與化學穩定的特性。至於便利商店可微波的軟包裝食品，以他的內層材質（通常是LLDPE或PET）特性來看，其實不建議微波。

而包裝表面也沒有註明耐熱溫度（相較之下PP硬殼包裝通常有標明耐高溫-20～120度），廠商可能透過限制微波時間的方式來避免過熱，僅會將食物加熱到適口溫度。

只是一旦過度加熱，仍然會產生危害。因此建議軟塑膠包裝的食物應該避免過度加熱，或者應該將食物拿出來加熱。

3. 放太久與容易生長細菌的食物：

因為可能發生微波不足或受熱不均勻的狀況，所以可能導致殺菌不完全的情形。

4. 帶殼雞蛋：

微波雞蛋爆炸是學術期刊與新聞中常見的傷害，微波加熱會讓雞蛋內部聚集蒸氣熱能，無法排出。當蛋殼破裂時，會改變壓力平衡，引發雞蛋爆炸。這不僅造成身體的燙傷，還會給帶來一輩子的陰影。

微波爐沒有那麼恐怖

微波爐並沒有謠言中所描述得那樣恐怖，然而，謠言每過一段時間總是會捲土重來。

網路上有一篇名為「請立即丟掉你的微波爐」的文章，從2004年開始出現在網路上，其間經過許多造謠者加油添醋，而文中研究人員的國籍，也從一開始只有美國人，後來增加蘇聯人，瑞典人以及各種白人等等，全都是捏造的。

這篇文章也曾多次被主流媒體報導，至今仍然以不同的標題，存在於各大論壇，網路農場，以及LINE群組當中，影響著我們身邊的人。

筆者的一些年長朋友，就有人因為誤信這些謠言文章，真的將家中微波爐丟棄。實際上，在使用微波爐的時候，頂多會得到加熱不足，或者過度加熱的食物（用瓦斯爐料理也會得到類似的結果），除此之外並沒有其他危害，大家真的可以放心使用微波爐。

資料來源

責任編輯：林奕甫

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