唐鳳的數位外交再突破，赴梵蒂岡暢談「台灣民主」

（中央社）

政務委員唐鳳10日應邀出席教廷主辦的一場人工智慧研討會，這也是梵蒂岡首次與學界、業界合辦黑客松，唐鳳出場介紹數位科技對台灣民主的幫助。她演講時手持的iPad，背面還貼上大大的中華民國與梵蒂岡國旗，相當搶眼。

正值中梵傳出即將簽訂主教任命協議的敏感時刻，被問到此行是否也有鞏固邦誼使命，唐鳳笑稱，會議主題本就是她的專業領域，她主要是來貢獻所學，並跟國際專家交換意見。駐教廷大使李世明則在一旁說：「各種互動都有助提升雙邊關係，這就是很好的外交了。」

去年底唐鳳以視訊奇招在聯合國會議發聲，這次參加教廷會議的因緣也很特殊，是一位科技背景的義大利國會議員推薦。唐鳳說，其實這位議員是她的「網友」，雙方先前只有通email和skype聊過。

這場會議是由教廷宗座科學院（Pontifical Academy of Sciences）及聯合國永續發展方案網絡（UNSDSN）共同主辦舉辦的人工智慧研討會。 主題是討論應用人工智慧時所需的倫理價值，主講者來自全球十多個國家，包括美國、德國、義大利、以色列、巴西等。

擔任引言人的社科院院長索隆多主教（ Bishop Marcelo Sanchez Sorondo），前陣子訪問中國後，曾盛讚中國沒有貧民窟也沒人吸毒，引發國際輿論爭議。

對於與索隆多的互動，唐鳳說，索隆多對她很友善客氣，對她談論的內容也很有興趣，「宗座科學院」當場就邀請她未來再來參加會議，她也已經答應了。

唐鳳表示，她未在會中談論或批評中國，因為她的主軸是介紹台灣民主化，所以她開頭就從總統蔡英文的台灣價值談起，至於威權或極權體制作為另一種截然不同的政治模型，大家可以自己去對比和解讀。

唐鳳以「未來民主的故事」為主題，在梵諦岡投影秀出總統蔡英文「President Tsai」照片，及台灣價值 「Values of Taiwan」字眼的文字。

唐鳳在會議上一開場便談及總統蔡英文的台灣價值，接續回顧台灣民主發展歷程，包含太陽花運動、零時政府發展過程、審議式民主、人工智慧數位科技。

唐鳳轉述，會中許多專家憂心科技發達反會使民主開倒車，也對Google、Facebook等大公司表達疑慮，認為這些企業在數位世界掌握過多權力，卻很少被監督。

唐鳳表示，相對於上述悲觀論點，主持人說她帶來很多數位促進民主的正面案例，例如台灣主管單位與Uber司機談判，就是運用vTaiwan的數位平台；另外像台灣設立的「社會創新實驗中心」，則是透過社會企業與跨部會成員的定期視訊會議，幫助政府快速回應民間需求。

她演講時手持的iPad，背面還貼上大大的中華民國與梵蒂岡國旗，相當搶眼。

圖右為唐鳳，圖左為唐鳳辦公室專門委員黃子維｜Photo Credit: 唐鳳辦公室

什麼是「黑客松」？

「黑客松（Hackathon）」是由英文駭客（黑客）與馬拉松兩字組成，指針對特定主題或專案，在短期內聚集電腦軟體人員，透過近乎不眠不休的腦力激盪，開發出具有創意的作品。

梵蒂岡是首次與學界、業界合辦黑客松，因此頗受國際媒體注意。整個活動自8日起至11日止，為期4天，吸引來自全球120位頂尖學生參加，其中不乏來自哈佛、MIT等國際名校。

首屆的「梵蒂岡黑客松」，台灣沒有缺席。廖怡穎是主辦團隊成員，台大化工系畢業的她，目前就讀麻省理工（MIT）史隆管理學院；另一位蘇芸生是參賽者，她畢業於台大圖資系，目前在英國倫敦就讀。

這次的黑客松主題，鎖定在教宗方濟各最關切的三大議題：包括社會融合、跨信仰對話、移民難民。教廷希望透過這群年輕學子，以設計網站或手機應用程式等數位方式，提出創新的解決之道。

唐鳳表示，台灣有很豐富的黑客松舉辦經驗，5日更啟動了第一屆「總統盃社會創新黑客松」，這是台灣首度把黑客松提升到最高層級，因此他在會中也邀請國際友人，有機會可以來參加台灣的黑客松。

會中還有義大利青年熱情要求與唐鳳合照，原來日前義大利電視台的數位新聞特輯，剛好有一集專門介紹唐鳳，那位義大利學生很驚喜地說，沒想到有機會見到本人。

驚喜巧遇不只一樁，駐教廷大使李世明表示，他參觀會議時，一位非裔青年突然過來以中文問候，一問之下才知，對方曾經在台灣的師大學習中文，當場聊起台灣生活，而李世明這位亞洲面孔，則細數著自己去過哪些非洲國家，場面十分有趣。

Photo Credit: 唐鳳辦公室

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜