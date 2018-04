用「I think so」表達肯定？小心背後的涵義引起誤會

有一回Chris和外籍同事開會,討論一個案子,一直對不到焦,後來同事問他「Do you understand what I mean?」(你知不知道我講什麼?)

Chris回答:「I think so.」這樣回答應該就是「我想我懂了。」但外籍同事居然很生氣地再問:「Is that a yes or a no? 」是知道還不知道?

這樣情況,也許不是外籍同事在找碴,而是我們常常誤用了「I think so」這句話。很多人以為I think so = Yes,其實不一定。它字面意思雖然是「我也這麼認為」,但聽在老外耳裡,特別是年輕人用它的時候,經常暗含「但事實是否如此,就另當別論」。

看一段對話:

Mom: Did you do your homework? (你做功課了嗎?)

Kid: I think so. (應該做了吧!)

這小孩到底做功課了沒?多半是沒做,講了一句I think so來敷衍了事。

參考一下Urban dictionary上對「I think so」的解釋,非常傳神:

A way of saying that you don't know but want to make it look like you might know. Similar to saying "I'm pretty sure," but could also mean "I'm not totally sure.

I think so是「明明不知道,卻又裝著自己好像知道的一種說法。類似說『我蠻確定的』,但可能是『不是百分之百確定』。」

在溝通時,如果彼此想要直接、明確,就不用「I think so」,除非你想創造模稜兩可的空間。

再來看看一個會讓人會錯意的英文。

面試時有人問你:「目前在哪裡工作?」要回答「我目前沒有工作」,很多人會直說:

I don't have work now. (X)

這句話的意思並不是待業中的那種沒有工作,而是手頭上沒事,可能有份工作,但現在很閒,沒事可做。

要表示自己已經離開上一份工作,有一個片語是「out of work」,out of是離開,out of work就是離開工作:

I’ve been out of work for the past six months. (我離上一份工作六個月了。)

想要多一點修辭,讓人知道我們有就業意願,還有一個片語:between jobs. 意味處於兩個工作之間,想繼續工作。

例如:

I'm between jobs right now. I am looking around to see what suits me better。(我目前待業中,還在找適合自己的工作。)

本文經世界公民文化中心授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航