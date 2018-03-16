南風怕鬼，鬼怕新竹風──「九降風」的各種食趣

作者：李元璋

新竹之所以為「風城」，自有其獨特的人文地理因素在。

北為湖口台地、飛鳳山脈，東鄰雪山山脈、大霸尖山，南接香山丘陵，整個新竹沖積平原由東南向西北的台灣海峽敞開，不論是東北或西南季風，一旦進入別稱畚箕嘴的風口，極易產生氣旋作用，風勢受地形收束而增強。

新竹至福建平潭不足一百五十公里，正位在台灣海峽最狹窄處。每年秋季的東北季風吹過，便受峽道收束影響而倍增風勢，鄉人特稱為「九降風」。此名最早見於康熙年間的《台灣府志．風土志》：「九月則北風初烈，或至連月，俗稱為九降風。」

秋冬吹掠竹塹的九降風，風力每秒達二十公尺，威力不遜於輕度颱風。新竹因此流傳著許多風的諺語，如：「風頭如刀，面如割。」或者「北風是一包藥，南風是一包蟲。」最有趣的當是這句：「南風怕鬼，鬼怕新竹風。」

三百多年來，九降風帶給塹城不少自然災害、農漁損失，卻也成就新竹這塊觀音守護之地，一波又一波的天華物寶。

米粉：強風吹拂出溫潤

插圖繪製：洪明河 曬米粉

九降風吹進新竹大南勢，成就了溫潤清香的米粉。

大南勢，因為在崙子之南而得名，是王世傑等人拓墾南庄二十四個聚落之一。此地成為米粉勝地，有其風水與風俗因素。

好風好水，位於市郊，即成地利優勢。大南勢正當九十九彎的客雅（隙仔）溪彎處，地勢平坦開闊，日照充足，夏天有南風吹拂，秋冬有九降風長驅直入，終年皆有海口風形成的強勁風勢。

來自泉州惠安的郭、曾、陳、何等姓移民，承繼百年家傳的米粉祖業，一眼便看出此地與原鄉風水相似，就此落地生根。以郭家祖厝汾陽堂（唐代郭子儀官封汾陽王）為圓心，延續泉州的傳統與作法。日據時代郭樹再返回原鄉學習、引進炊粉技術，炊粉因先經過蒸熟的工序，口感更加細膩彈牙。光復後炊粉開始風行台灣，風城人習慣簡稱一碗清香蒸騰的切仔炊粉為「炊粉」，不再是「米粉湯」或「湯米粉」了。搭配在地的美好食材如貢丸，或炒鴨肉米粉，簡直是美味升級。炊粉改變了新竹米粉業的生態，開啟另一個米粉寮的百年基業。

米粉的製作工序繁複。先是將米浸泡一夜使其軟化，再以石磨磨成米漿，盛袋、過濾，接著將米漿壓製、捏成適合蒸煮的小粉糰。因應新竹米粉分為水粉與炊粉兩種，小粉糰在此依其使命分道揚鑣。水粉預備糰入大灶煮，炊粉預備糰入蒸籠蒸，待三、四分熟後貴妃出浴，放入舂臼中攪拌均勻（順便按摩），入米粉車擠壓成細條（強迫瘦身）。

小苗條們再度回浴，至水粉、炊粉各自熟成後，裁切成適宜長度，一份份平躺在長九尺半、寬二尺半的大竹篾上，出門到溪埔去吹風納涼。（浴乎沂，風乎舞雩。這本是曾點的生活志趣哩！）

想讓小米粉愉快地風乎溪埔，除了地利，還得講究天時。

一年之中，東北季風於十到十二月最強，西南季風以六到八月為盛。特別是秋冬時節，季風挾帶大量水氣吹來，迎風面的基隆、宜蘭首當其衝，霪雨不斷。新竹地處雪山山脈的「雨影」地帶，阻絕了豐沛水氣，翻山而來的九降風更加凜冽乾燥，成為最適合曝曬米粉的「霜風」。

「三分日曬，七分風乾。」季節的轉換、季風的強度、降雨和溫溼變化，在在影響米粉成品的品質，於是日夜守候、細心呵護，米粉寮人幾乎個個都是善觀風色的風象員。

每當風向、風勢轉變，必須迅速因應、頂著大竹篾調整座向與角度，「移風」之聲四起。「有時一天要移四、五次風，頭都腫起來了！」更怕「烏腳西南」，每當五、六月的西北雨驟然襲來，米粉寮人無不頭頂著竹篾「望風而逃」，其間辛苦可想而知。

早期新竹民間流傳著關於米粉業者的諺語：「嫁翁不嫁米粉寮，米粉做好就割草，扁擔擔起目屎流。」女兒絕不嫁入米粉家族，因為「嫁南勢，做到死；嫁客雅庄，不死也黃酸。」

所幸今日的米粉業者殫精竭慮，早已因應時代的量產需求（或妻兒的眼淚），研發出不少代工機器，新竹的米粉產業開始走上品牌與量產之路。

米粉溫潤爽口，洋溢著稻米的特殊清香，乾吃、湯吃皆宜，更是各類風味食品的好搭檔。作工細膩繁重，尤須以最大人工來配合天時、地利、風力等大自然的條件與限制，以此作為新竹城當之無愧的無上風物，誰曰不宜？

烏魚子：辛勞養就的烏金

九降風吹拂新竹海濱，成就了人稱「烏金」的烏魚子。

農曆九月霜降之後，東北季風吹掠新竹海邊的舊港、西濱、新月沙灘一帶，烏魚子進入盛產期。辛勤的漁民清晨即下海捕撈養殖的烏魚，午後將大批的魚獲交給家中婦女就地處理。婦女們熟練地使用紅柄剪刀的每個部位（刀尖、刀剪、刀背及把手），陸續完成取卵、清血和整型，變成一塊塊金黃色的魚卵。

新竹的烏魚子品冠全台，除了當地少雨、緯度高於南部而適合海水養殖之外，更善用九降風的自然風乾法，夜間的低溫足以保證整型後的魚卵品質不變，使烏魚子的外觀、色澤、飽滿度皆屬上乘，入口全無土腥味，反倒充滿海洋獨特的香氣。

有時完美的食材，僅需簡單的料理手法，即能引出完足的風味。

烏魚子最簡單的作法，是先撕除表面薄膜、以牙籤戳孔，再浸泡米酒（高粱更好，約浸泡四分之一量體），中、熱油煎至表面變色即可。另備蘋果、白蘿蔔、大蒜或青蒜葉等切片佐食為佳。

烏魚子切片失之厚薄皆影響口感，一片大小恰合就一口酒者最善。宜琢磨，毋暴殄天物也。另以烏魚子醬拌炒青菜、飯、麵，或作火鍋沾料、涼拌小菜，風味絕倫。

「三年養育，六大製程，七日曝曬，九降風乾。」樂天達觀的漁民以簡單數字概括其中辛勞。琥珀色的烏魚子，形色皆酷似廟裡祈願的筊杯。我想每年九降風起，是在呼應人間單純虔誠的心吧。

柿餅：旱坑成全了甘甜

插圖繪製：洪明河 柿餅

九降風吹進新埔旱坑里，成就了芳美甘甜的柿餅。

此地以空氣清新、日照充足、少雨少霧且有乾燥的九降風吹拂，柿餅產業高占全國九成，造就此客庄的百年傳統產業。每年九月中旬曬製石柿，十一至十二月曬牛心柿，十二至一月則曬蜜柿。柿農心中自有一本老黃曆，絲毫敷衍馬虎不得。

清洗選果、去萼削皮、炭烤日曬、捻壓整型及烘焙殺菌，經歷層層工序，柿餅約需七至九天得以完成。天然的柿子在製程中不斷流失水分，水果酵素充分發揮作用。柿子愈乾，甜度愈高。最終糖分滲出，於表面呈現一層白色粉末結晶，望之有如霜降，稱作「柿霜」。柿霜性涼，可入藥，止咳、化痰、潤肺。

蜜柿個頭較小，甜度卻高，側看有如毛筆的筆尖頭，故又稱「筆柿」。我喜歡買些筆柿自用送人，一則甜，二則好口采。多吃筆柿可不就「筆事（試）如意」嗎？

黃昏時在新埔河東堂前散步冥思，三合院古厝與萬千柿餅，共組成一片橘紅色的喜樂清平世界。柿餅、柿染真同膨風茶（東方美人茶）一般，是客家人愛惜物力、敬天得時的地華特產。

書籍介紹

《風城味兒：除了貢丸、米粉，新竹還有許多其他》，遠流出版

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作者：李元璋

新竹古名「竹塹」、人稱「風城」。這是一部聚焦於新竹的飲食文集，在別具復古情懷的字裡行間，流洩出文人的風雅情思、美食家的幽默諧趣。

大啖新竹的美食味兒：書中觸及的飲食包括遠近馳名的貢丸、米粉、肉圓、炸粿、刈包、柿餅，以及煙腸、烏魚子、牛肉麵、鴨香飯、竹塹餅、美祿柑、黑貓包與糯米湯餃等。或上溯淵源來處與食材製程，或詳說料理方式與在地特色，更一一描繪其色相、香氣、口感與餘韻……

旁徵博引、比擬譬喻，往來眼前與史料，甚至出入現實與想像。下筆如舉箸，隨意自在間，直指飲食的真諦，盡得料理的精髓。在在勾引讀者的味蕾肚腹，一新饕客的舌尖記憶，教人忍不住掩卷喊餓。

Photo Credit：遠流出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航