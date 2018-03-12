百老匯的《貓》槓上《少女的祈禱》，台北市首例要求垃圾車開「靜音」

睽違八年，百老匯最長壽經典音樂劇之一《貓》即將再度訪台，其中本月15日至18日於台大體育館演出，主辦單位向台北市環保局申請調降周邊垃圾車響鈴音量，環保局評估後，首開先例於大安區龍門里、大學里部分夜間垃圾車收運點暫停播放響鈴音樂。

音樂劇《貓》與《歌劇魅影》、《悲慘世界》、《西貢小姐》並稱為四大音樂劇經典之一，拿過1981年奧立佛獎的最佳音樂劇，東尼獎七大獎項以及葛萊美獎，獲獎無數。從1981年首演到2002年落幕，共演出21年，總計在紐約演出了7485場，倫敦演出8949場。由於要求重新上演的聲音不斷，直到兩年前美國百老匯才再推出復排版《貓》。

音樂劇《貓》與其他的音樂劇最大的不同之處在於它沒有完整劇情，也幾乎沒有台詞，但卻有著每隻貓獨立的個性與片段。這次最知名的卡司是在《歌劇魅影》中演出「魅影」超過兩千場的男主角布萊德利托（Brad Little），利托一直是亞洲去最受歡迎的百老匯音樂劇演員之一，今年他不戴面具，首度接演音樂劇《貓》中的貓族領袖老戒律伯。

這次音樂劇《貓》將從3月1日起在台中國家歌劇院大劇院演出，一直到3月4日。3月8日起在台南文化中心演藝廳演出，直到3月11日。3月15日起在台大綜合體育館，一直演出到3月18日。

不過，也因宮崎駿配樂大師久石讓2017年來台舉辦演奏會，演奏中2度有「垃圾車音樂」—《少女的祈禱》干擾，導致演奏一度中斷，遭批太不專業、藝文演出在台灣沒有受到尊重。

為了避免類似事件再發生，音樂劇《貓》演出地點同樣在台大綜合體育館，主辦單位（寬宏藝術公司）日前向北市府環保局申請「暫停播放垃圾車音樂」獲准，成為北市因表演而暫停播放垃圾車音樂的首例。

環保局強調，展演前已針對受影響的居民加強宣導作業，包括透過當地里長通知、發送宣導單等，提早告知當地民眾。

Photo Credit: 台北市環保局

不過大學里里長吳沛璇不滿表示，這並非長久之計，環局已與主辦單位完成協調，既成定局，這次只能協助辦理，下次就未必得配合，畢竟已造成里民困擾，「有些民眾早就記起了收垃圾的時間，但是有些民眾沒有那麼容易記住，就需要垃圾車音樂來提醒。」

吳沛璇強調，一個里別附近有場館能舉辦國際音樂劇，雖可提升藝文氣息，固然值得高興，但台大是否能先提升硬體設備，而非先答應主辦單位出借場地，再由主辦方出面協調環局，盼演出期間關掉垃圾車響鈴音樂，貿然要求居民配合，「否則難道消防車、救護車的聲響也要一併關掉？」

北市環保局副局長盧世昌則指出，「國際著名的表演團體到我們這邊表演，當然希望提供最好的展演環境，台大體育館跟展演單位，也要再評估檢討，因為目前台北市展演場地少。」

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核稿編輯：楊之瑜