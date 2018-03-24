每個相遇都是最好的安排，只要盡力了，就是最好的愛

年輕一點的時候會覺得「完美」是一種一百分，毫無瑕疵，但後來才發現，世界沒有所謂的完美，因為每個人的標準都不一樣，所以需求也不同，你覺得喜歡的，可能剛好就是另一個所厭惡的。

完美，指的可能更是願意努力的那心意。願意為一個人或一件事去付出，即使能力有限，但心意卻是無限，因為完美不是一種成果，更是過程。

再愛一個人，也要有底線

愛一個人，可以不求回報去付出；愛一個人，可以不問結果去追求，但所有的愛都是有限度的，並不是不會枯竭的時間。無怨無悔，也不該被無止盡地揮霍。

單方面的付出久了也是會疲倦的，如果一個人不對你好，你就更要記得對自己好，因為沒有人會比你更在意自己的感受。不要等到收拾不了了才收手，不要等到浪費掉最好的自己了才回頭。

愛是兩個人一起往前走

愛情是要兩個人才能成立，但我們常常一開始戀愛後，就會不小心忘了這件事。我們會開始要求對方，你的本意並不是自私，只是希望對方可以更好。可是，永遠都要記得，愛是兩個人的事，你們是一起戀愛，所以也應該是要一起成長，這樣才會好。

愛一個人，不是要試圖去改變對方，也不是要把對方變成自己想要的樣子，而是要一起往要去的地方前進。

我們無法選擇會遇上誰，但卻可以決定離開或留下

有時候我們會忍不住抱怨：「為什麼自己總是遇到不好的人？」明明自己如此盡心、明明自己如此努力，但卻沒有好的回報與結果。我們會怪罪命運、責備別人，因為這樣才會有個合理的解釋。

可是，事實或許只是：「為什麼自己總是會愛上傷害自己的人？」是不是自己給了別人傷害自己的機會？是自己允許這樣的事一再發生。愛不會分辨好人跟壞人，所以你才需要自己學會。

不甘心不是一種愛

當結束一段感情，尤其如果不是自己自願的時，常常先想到的並不是放棄，而是如何要他回來。求的不成、就用鬧的，我們也容易以為這是一種愛的表現，因為很愛對方，所以才會鍥而不捨，但其實更多只是己的不甘心。不甘心自己的付出付諸流水，才會念念不忘。

但請不要讓不甘心主宰自己的愛，因為如此一來，只會讓愛更不容易。

每個相遇都是最好的安排

人生並沒有重來的機會，在什麼時候遇見了什麼人，都是安排好的。有時候你會想，若是先遇到他的話，一切就會不同了。可是這終究只是幻想，我們沒有這樣的機會。

命運很奇妙，它會安排一些人到你身邊，你沒有挑選的機會。可是，它卻也給你選擇的權利，決定誰該留下、誰不應該留。我們無法決定會遇到什麼樣的考驗，但卻可以決定最後要收穫到什麼。

每個相遇都是最好的安排，每次別離都是最值得的對待。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九