由刀的插法得知劍術高低：「鶺鴒插」的武士看起來就不怎麼高超

作者：山田順子

行禮有四十八種──武士的禮儀規矩

當我出席時代劇的拍攝現場時，一定會被問到的問題就是行禮的方式。抱持著「咦？行禮不就是把頭低下來就好了嗎」這種簡單想法的人，恐怕在江戶時代是沒有辦法生存下去的。

那可是僅僅弄錯了行禮的方法，就有可能因為無禮而被砍殺的時代。當然，商人、農民要對武士行禮是很理所當然的，但更嚴格的是武士們之間的行禮方法。

就算同樣是武士，大致上也分成了四個階級。首先是家老等這些負責藩政的年寄─也就是上級武士、擔任目付（監視官）或使番（傳令等工作）等職位的中級武士、沒有職位的下級武士，以及最下層的足輕（步兵）。足輕多為農民出身且只限一代，待遇如同「士」階級。

舉例來說，赤穗浪士四十七士之中的寺坂吉衛門身為足輕，對於是否要把他當成浪士的意見不一，就是因為這種身分差別的緣故。

那麼我們就來看看這些有階級的武士之中，究竟有什麼樣的行禮方式吧。例如像伊勢國桑名藩的武士之間就有四十八種行禮方式，下級武士在城內走廊上遇到家老等上級武士時，必須要退到角落站著，並把手伸到膝蓋以下恭敬地行禮。而見到中級武士時，要把手伸到膝上來行禮。

若是角色換成足輕，看到上級武士時得立刻跳到庭院裡，把雙手放在地面上行禮才行。

遇到中級武士則是退到走廊的邊角，坐下行禮。即使面對下級武士，也要坐著行禮。當然，對方可是站著的。

反之，上級武士或中級武士在面對下位的武士時，如果做出逾矩的行禮，也會發生問題。

連大名家都分得這麼細，換成是江戶城內的禮儀，就會知道是多麼嚴格了。因此據說剛繼承家督的大名或旗本在進城之前要先接受禮儀特訓，之後進入江戶城，在大廣間和走廊實地演練，預演向將軍秉報自己繼承家督。只要一個行禮出差錯，就可能陷入斷絕家系的危機，因此想必是相當認真地練習吧。也因如此，關於大名家在江戶城內的舉止與禮儀等，有許多紀錄流傳下來，歷代的領主必須用這些書籍，把禮儀給背下來。

如同上述，在時代劇拍攝現場究竟要行哪種禮，會根據角色而有所不同，因此演員、導演都非常茫然。如果時代考證家在場的話還可以進行指導，但大部分都不在現場，大家常常只是粗略行禮就帶過去了。

由刀的插法得知劍術高低──刀的規矩其一

一九八七年，在朝日放送電視台播放的歷史益智節目《Once Upon a Time》之中，有一個歷史短劇的單元。負責演出的是當時好不容易才出名的「WAHAHA 本舖」全員，但他們當年因為還沒有擔任過節目固定來賓，也還不習慣電視演出，因此感覺有些戰戰兢兢、表現得不太自然，這點我記得非常清楚。

他們扮演穿著羽織袴的武士，在插刀的場景時，因為不知道插刀的方法而露出困惑的表情、手足無措。原本應該是由負責小道具的人到更衣室教導他們刀的插法，但因為那時預算不夠，雖然有服裝師和髮型師，小道具卻只有準備了東西，人沒有到。

Photo Credit：EZ叢書館 刀的插法：閂插（上）、垂插（中）、鶺鴒插（下）。

也許大家會認為小時候玩過比劍遊戲，多少會知道刀的插法，然而要完美保持長短刀的平衡可是有既定方法的。首先短刀要插在和服和腰帶之間，握柄則斜斜地放在腹部前。穿著袴時，擺放方式也相同。

接著長刀要插在腰帶和腰帶之間，握柄直直朝向前方。這麼一來短刀和長刀的刀鞘就不會摩擦，可以防止刀鞘掉漆。必須要注意的就是刀的角度。武士在插刀的時候，得考慮到各種狀況。

例如進城或行走於街上等人很多的地方時，必須用「垂插」的方式，讓刀盡可能與身體平行。這樣刀鞘就會貼在身體旁邊，和其他人擦身而過時，可以防止刀鞘相撞。很多砍殺事件都是因為在路上刀鞘相撞而引起，所以才要避免。但是這種方法在緊急情況時會很難拔刀，因此這被視為上級者的插法，在時代劇中為劍術達人常用的方式。

反之，如果要常常拔刀以便進行砍殺的話，就要用「閂插」。這是將刀垂直於身體的插法，可以像門閂一樣橫著拔刀，故因此命名。

這個方法是使用在江戶時代前期，那些時常拔刀作亂的人們被稱為旗本奴，會故意讓刀鞘相撞引發爭執。在時代劇中，當町奉行所的與力（類似警長）要出外逮捕犯人、或是新選組出動時，就可以看到這種備戰狀態的插法。

最後是介於「垂插」和「閂插」之間，仿照鳥類─鶺鴒尾巴角度插上去的「鶺鴒插」。這是一般武士的平均插法，在時代劇中若沒有特別指示，就會用此種方法。我指導「WAHAHA本舖」各位時，也是用這個鶺鴒插。這怎麼看都像是從鄉下剛到江戶的「鄉下武士」，用劍技巧看起來不怎麼高超。

相關書摘 ►時代劇中的武打騙局：隔著和服砍一刀殺得了人嗎？

書籍介紹

《江戶那些事：穿越三百年老東京，原來幕府將軍和庶民百姓是這樣過日子的》，EZ叢書館出版

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作者：山田順子

譯者：郭子菱

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