時代劇中的武打騙局：隔著和服砍一刀殺得了人嗎？

作者：山田順子

隔著和服殺得了人嗎？武打的騙局

說到時代劇中的英雄，就是被稱為劍豪的劍士們了。宮本武藏、丹下左膳、鞍馬天狗、柳生十兵衛、眠狂四郎、隱密劍士、月影兵庫、後藤又兵衛、旗本退屈男、千葉周作、堀部安兵衛、白馬劍士、桃太郎侍等等，有真實存在的也有虛構的劍豪，他們所有人的特徵就是可以一一打倒大量的敵人。而且幾乎只用一擊，對方就進入瀕死狀態了。

但話說回來，人類是那麼簡單就會死亡的生物嗎？我希望大家可以回憶一下切腹的場面。切腹是用短刀刺進自己腹部，但這不會立即死亡。維持這樣的狀態下，會因為出血量過多而斷氣。這段期間非常痛苦，如果有介錯人（為切腹者斬首的人）在，就會砍下對方的頭讓其死亡。在沒有介錯人的情況下，還有力氣者就會自己切斷頸動脈。

即使如此，在時代劇中，光是被砍到和服或腰帶就啪的一聲倒地，然後就不動了，這樣對手真的死了嗎？在此，請各位再度回憶切腹的場景。首先敞開和服的前襟，露出肌膚，然後把刀刃插進去。這是因為和服穿了好幾層，刀刃是穿不過去的。武士穿著和服時，會先穿貼身的肌襦袢（穿在和服裡的襯衣），接著上級武士會穿長襦袢，之後才套上和服。這些都會重疊在身前，因此就有六張以上的布疊著，而腹部更會捲上三層厚腰帶。再加上武士會在懷中放入十張左右的懷紙，想要一刀就砍斷是不容易的。

就算把和服砍破，要讓人體受到致命傷害應該是不太可能的。一般來說，被砍的那一方不會就這樣倒在地上，而是就算用爬的也要逃。如果砍殺方真心想要殺掉對手，就會先針對和服較薄的手腕和腳，先阻止對手行動後才對身體下手。這時候不是用砍的，而是用刺的，並且要用自己全身的重量大力刺下去，這樣才能貫穿和服，讓刀刃碰觸到人體。

也不曉得是不是知道這知識，在《忠臣藏》中，大家所熟悉的淺野內匠頭用刀刺傷吉良上野介時，他揮舞著短刀，還從烏帽上面砍下去。這對武士來說是非常可恥的行為，這是因為在江戶城內，只要發生以刀械鬥，處分就絕對是切腹，也無法避免斷絕家系。如果是在有如此犧牲的覺悟下執行，確實有把對方殺死的必要。即使如此揮舞刀這樣的行為，會被嘲笑是領會不到劍術精髓的武士。

在時代劇裡的武打中，還存在著一個騙局，那就是連續砍好幾個人這件事。刀是在鍛造出形狀後由磨刀匠來磨，才會做出能斬殺的刃。因此刃非常薄，如果撞到硬物或砍殺過後，馬上就會損壞。使用這樣的刀互相砍殺的話，光是一次的對戰就會讓刀刃破破爛爛了，再說若砍了人體，人的脂肪還會附著在刀刃上，讓刃變得更鈍，只要砍了幾個人，刀就沒辦法使用了。因此，在戰場上必須準備好幾把備用的刀。面對十個以上的敵人還能將其一一砍倒，這樣的武打戲僅是一個虛構的場景而已。

上班族武士唯一的證照──盡獲真傳

就如同其別名「武打電影（劇）」那樣，時代劇的賣點就是華麗打鬥。帥氣的武士一一打倒惡人，大快人心。這種時候有一句常常聽到的語彙，就是「盡獲師傅真傳的高超技術」。

所謂「盡獲真傳」，是師傅把所有應教的事情都已經傳授給弟子的證明，除了劍道以外也會用於各式各樣的技術，不過在劍道領域上尤為重要。在此，我們就說明一下劍道中盡獲真傳的含意吧。

不過在那之前，我想考證一下「劍道」這個詞。此詞彙產生於明治時代，因講道館（柔道界的總部）把柔術稱為「柔道」，才依樣畫葫蘆，將「武術」、「劍術」稱為「武道」、「劍道」，「練習場」也改稱「道場」。因此江戶時代的正確稱呼是「劍術」才對。

那麼回到主題盡獲真傳上，將劍術技法系統化流傳下去的「流派」是在室町時代開始出現。和宮本武藏在一乘寺下松進行決鬥的吉岡一門，也是那個時代出現的流派。不過就算沒有歸屬於任何流派，只要建立獨門的劍術並在戰場上立下功績，就可以在大名之下任官，所以也沒有必要執著於加入流派。

到了江戶時代以後沒有戰爭，於是透過實戰展現劍術技巧的機會也消失了。大家必須加入各個流派並練習技術，爭取獲得高評價的機會。

幕府是柳生新陰流或小野派一刀流，大名則是和幕府同流派、或自家特有的流派。例如前田家（加賀藩）是富田流，淺野家（赤穗藩）是東軍流，島津家（薩摩藩）是示現流。

進入江戶時代中期，建立獨自流派並開設練習場的劍豪開始增加，幕末時流派已有近八百門。如果能在流派練習並取得盡獲真傳，就代表身為武士的能力受到認可。如果已是藩士也許能得到好職位，浪人的話也許能當官。如同現代為了利於就職或升官而考取證照一樣。

說到練習劍術時所使用的竹刀，柳生新陰流從江戶時代初期開始，就使用在竹刀上裹袋子的「袋竹刀」，其他的流派到江戶時代中期為止都沒有用防護具，而是用木刀或刀刃已經磨鈍無法切砍的真刀。因此比賽時自然不必說，就算是練習，如果認真打的話也有很多因骨折、斷筋而死的案例。為了防止這種情形，對戰者會分成攻擊方與防守方，並依照決定好的順序來用木刀練習，稱為形稽古，是一種不讓刀碰到雙方身體的練習方式。不過有時候還是會不小心弄錯而打到，相當危險。到了江戶時代中期，才開發出現代也在用的竹刀、面具、護手、護甲，開始隔著雙方的護具來練習。

同一時期，一直以來都在庭院地面上進行的練習也移到了室內的練習場。在時代劇中，常常會看見三代將軍家光與柳生但馬守（宗矩）在室內道場練習的場景，不過當時還沒有室內練習場，因此這是一個不符史實的案例。

江戶時代的劍術流派

將軍家流派：

柳生新陰流

小野派一刀流

主要大名家的流派：

秋田．佐竹家 陰流

仙台．伊達家 新陰流 願立流

會津．松平家 溝口派一刀流

水戶．德川家 一刀流 新田宮流居合

尾張．德川家 柳生新陰流

加賀．前田家 富田流

赤穗．淺野家 東軍流

鳥取．池田家 雖井蛙流平法

廣島．淺野家 間宮一刀流 信拔流居合

萩．毛利家 柳生新陰流 伯耆流居合

土佐．山內家 無外流 長谷川英信流居合

熊本．細川家 肥後新陰流 二天一流

薩摩．島津家 示現流 野太刀自顯流

幕末以江戶為據點活動的主要流派：

小野派一刀流、忠也派一刀流、梶派一刀流、溝口派一刀流、中西派一刀流、天真傳派一刀流、天真白井流、北辰一刀流、甲源一刀流、東軍流、無外流、直心影流、忠考真貫流、柳剛流、神道無念流、心形刀流、鏡新明智流。

相關書摘 ►由刀的插法得知劍術高低：「鶺鴒插」的武士看起來就不怎麼高超

書籍介紹

《江戶那些事：穿越三百年老東京，原來幕府將軍和庶民百姓是這樣過日子的》，EZ叢書館出版

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作者：山田順子

譯者：郭子菱

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Photo Credit：EZ叢書館

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航