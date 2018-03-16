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時代劇中的武打騙局：隔著和服砍一刀殺得了人嗎？
我們想讓你知道的是
武士穿著和服時，會先穿貼身的肌襦袢（穿在和服裡的襯衣），接著上級武士會穿長襦袢，之後才套上和服。這些都會重疊在身前，因此就有六張以上的布疊著，而腹部更會捲上三層厚腰帶。再加上武士會在懷中放入十張左右的懷紙，想要一刀就砍斷是不容易的。
作者：山田順子
隔著和服殺得了人嗎？武打的騙局
說到時代劇中的英雄，就是被稱為劍豪的劍士們了。宮本武藏、丹下左膳、鞍馬天狗、柳生十兵衛、眠狂四郎、隱密劍士、月影兵庫、後藤又兵衛、旗本退屈男、千葉周作、堀部安兵衛、白馬劍士、桃太郎侍等等，有真實存在的也有虛構的劍豪，他們所有人的特徵就是可以一一打倒大量的敵人。而且幾乎只用一擊，對方就進入瀕死狀態了。
但話說回來，人類是那麼簡單就會死亡的生物嗎？我希望大家可以回憶一下切腹的場面。切腹是用短刀刺進自己腹部，但這不會立即死亡。維持這樣的狀態下，會因為出血量過多而斷氣。這段期間非常痛苦，如果有介錯人（為切腹者斬首的人）在，就會砍下對方的頭讓其死亡。在沒有介錯人的情況下，還有力氣者就會自己切斷頸動脈。
即使如此，在時代劇中，光是被砍到和服或腰帶就啪的一聲倒地，然後就不動了，這樣對手真的死了嗎？在此，請各位再度回憶切腹的場景。首先敞開和服的前襟，露出肌膚，然後把刀刃插進去。這是因為和服穿了好幾層，刀刃是穿不過去的。武士穿著和服時，會先穿貼身的肌襦袢（穿在和服裡的襯衣），接著上級武士會穿長襦袢，之後才套上和服。這些都會重疊在身前，因此就有六張以上的布疊著，而腹部更會捲上三層厚腰帶。再加上武士會在懷中放入十張左右的懷紙，想要一刀就砍斷是不容易的。
就算把和服砍破，要讓人體受到致命傷害應該是不太可能的。一般來說，被砍的那一方不會就這樣倒在地上，而是就算用爬的也要逃。如果砍殺方真心想要殺掉對手，就會先針對和服較薄的手腕和腳，先阻止對手行動後才對身體下手。這時候不是用砍的，而是用刺的，並且要用自己全身的重量大力刺下去，這樣才能貫穿和服，讓刀刃碰觸到人體。
也不曉得是不是知道這知識，在《忠臣藏》中，大家所熟悉的淺野內匠頭用刀刺傷吉良上野介時，他揮舞著短刀，還從烏帽上面砍下去。這對武士來說是非常可恥的行為，這是因為在江戶城內，只要發生以刀械鬥，處分就絕對是切腹，也無法避免斷絕家系。如果是在有如此犧牲的覺悟下執行，確實有把對方殺死的必要。即使如此揮舞刀這樣的行為，會被嘲笑是領會不到劍術精髓的武士。
在時代劇裡的武打中，還存在著一個騙局，那就是連續砍好幾個人這件事。刀是在鍛造出形狀後由磨刀匠來磨，才會做出能斬殺的刃。因此刃非常薄，如果撞到硬物或砍殺過後，馬上就會損壞。使用這樣的刀互相砍殺的話，光是一次的對戰就會讓刀刃破破爛爛了，再說若砍了人體，人的脂肪還會附著在刀刃上，讓刃變得更鈍，只要砍了幾個人，刀就沒辦法使用了。因此，在戰場上必須準備好幾把備用的刀。面對十個以上的敵人還能將其一一砍倒，這樣的武打戲僅是一個虛構的場景而已。
上班族武士唯一的證照──盡獲真傳
就如同其別名「武打電影（劇）」那樣，時代劇的賣點就是華麗打鬥。帥氣的武士一一打倒惡人，大快人心。這種時候有一句常常聽到的語彙，就是「盡獲師傅真傳的高超技術」。
所謂「盡獲真傳」，是師傅把所有應教的事情都已經傳授給弟子的證明，除了劍道以外也會用於各式各樣的技術，不過在劍道領域上尤為重要。在此，我們就說明一下劍道中盡獲真傳的含意吧。
不過在那之前，我想考證一下「劍道」這個詞。此詞彙產生於明治時代，因講道館（柔道界的總部）把柔術稱為「柔道」，才依樣畫葫蘆，將「武術」、「劍術」稱為「武道」、「劍道」，「練習場」也改稱「道場」。因此江戶時代的正確稱呼是「劍術」才對。
那麼回到主題盡獲真傳上，將劍術技法系統化流傳下去的「流派」是在室町時代開始出現。和宮本武藏在一乘寺下松進行決鬥的吉岡一門，也是那個時代出現的流派。不過就算沒有歸屬於任何流派，只要建立獨門的劍術並在戰場上立下功績，就可以在大名之下任官，所以也沒有必要執著於加入流派。
到了江戶時代以後沒有戰爭，於是透過實戰展現劍術技巧的機會也消失了。大家必須加入各個流派並練習技術，爭取獲得高評價的機會。
幕府是柳生新陰流或小野派一刀流，大名則是和幕府同流派、或自家特有的流派。例如前田家（加賀藩）是富田流，淺野家（赤穗藩）是東軍流，島津家（薩摩藩）是示現流。
進入江戶時代中期，建立獨自流派並開設練習場的劍豪開始增加，幕末時流派已有近八百門。如果能在流派練習並取得盡獲真傳，就代表身為武士的能力受到認可。如果已是藩士也許能得到好職位，浪人的話也許能當官。如同現代為了利於就職或升官而考取證照一樣。
說到練習劍術時所使用的竹刀，柳生新陰流從江戶時代初期開始，就使用在竹刀上裹袋子的「袋竹刀」，其他的流派到江戶時代中期為止都沒有用防護具，而是用木刀或刀刃已經磨鈍無法切砍的真刀。因此比賽時自然不必說，就算是練習，如果認真打的話也有很多因骨折、斷筋而死的案例。為了防止這種情形，對戰者會分成攻擊方與防守方，並依照決定好的順序來用木刀練習，稱為形稽古，是一種不讓刀碰到雙方身體的練習方式。不過有時候還是會不小心弄錯而打到，相當危險。到了江戶時代中期，才開發出現代也在用的竹刀、面具、護手、護甲，開始隔著雙方的護具來練習。
同一時期，一直以來都在庭院地面上進行的練習也移到了室內的練習場。在時代劇中，常常會看見三代將軍家光與柳生但馬守（宗矩）在室內道場練習的場景，不過當時還沒有室內練習場，因此這是一個不符史實的案例。
江戶時代的劍術流派
將軍家流派：
- 柳生新陰流
- 小野派一刀流
主要大名家的流派：
- 秋田．佐竹家 陰流
- 仙台．伊達家 新陰流 願立流
- 會津．松平家 溝口派一刀流
- 水戶．德川家 一刀流 新田宮流居合
- 尾張．德川家 柳生新陰流
- 加賀．前田家 富田流
- 赤穗．淺野家 東軍流
- 鳥取．池田家 雖井蛙流平法
- 廣島．淺野家 間宮一刀流 信拔流居合
- 萩．毛利家 柳生新陰流 伯耆流居合
- 土佐．山內家 無外流 長谷川英信流居合
- 熊本．細川家 肥後新陰流 二天一流
- 薩摩．島津家 示現流 野太刀自顯流
幕末以江戶為據點活動的主要流派：
小野派一刀流、忠也派一刀流、梶派一刀流、溝口派一刀流、中西派一刀流、天真傳派一刀流、天真白井流、北辰一刀流、甲源一刀流、東軍流、無外流、直心影流、忠考真貫流、柳剛流、神道無念流、心形刀流、鏡新明智流。
相關書摘 ►由刀的插法得知劍術高低：「鶺鴒插」的武士看起來就不怎麼高超
書籍介紹
《江戶那些事：穿越三百年老東京，原來幕府將軍和庶民百姓是這樣過日子的》，EZ叢書館出版
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作者：山田順子
譯者：郭子菱
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航