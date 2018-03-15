有親信的爆料，有醫生的評估──九本書帶你從各種角度透視川普

編譯：陳慧敏

美國總統川普（Donald Trump）就任一周年之際，美國出版市場出現幾本新書，紛紛擾擾檢視。其中，引爆政壇話題的是《烈焰與怒火：川普白宮內幕》（Fire and Fury，暫譯），這本書作者沃爾夫（Michael Wolff）曾得到川普授權，近身採訪白宮幕僚，書中卻直白點出幕僚對川普的批評和不滿，甚至提到川普生活小習慣和家庭生活八卦，上市就成為暢銷書，反川普的藝人甚至在今年的葛萊美獎頒獎典禮，用這本書來揶揄川普。

同一時間的暢銷書是《川普獨裁學》（Trumpocracy: The Corruption of American Republic, David Frum，暫譯）、《比你想的還糟糕》（It Is Even Worse Than You Think: What the Trump Administration Is Doing to America，暫譯）、《川普的第一年》（Trump’s First Year，暫譯）等書，作者多是記者或學者，以學術分析或深度調查報導方式，批判川普當政滿一年的施政作為。

有幾本書則是川普正深陷的政治風暴「通俄門」調查相關。川普競選團隊在美國總統大選期間，涉嫌跟俄國官員串通聯繫，有俄國介入選情的疑慮，國會和司法部已啟動調查，特別檢察官穆勒於2月16日起訴企圖干預大選的俄國人與三家公司。此事件還包括川普是否透過人事權和備忘錄等等方式，干預司法部和美國調查局（FBI）的調查。

英國衛報記者哈丁（Luke Harding）透過與踢爆此案的前英國軍情六處（MI6）前情報員史蒂爾（Christopher Steele）接觸聯繫，再加上他的駐俄資歷，寫出調查報導《共謀：密會、黑錢，以及俄國如何幫助川普當選》（Collusion: Secret Meeting, Dirty Money, and How Russia Helped Donald Trump Win，暫譯），描繪出通俄門的俄國權貴人脈圖。

而最受期待的是FBI前局長柯米（James Comey）即將在2018年5月出版《高度忠誠：真相、謊言和領導》（A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership，暫譯），川普在去年5月「開除」他，傳說他的下台跟調查通俄門有關，新書預估將掀起另一波政治風暴。

在嚴肅的政治話題外，從政壇跨足文壇的作者大衛．佩珀（David Pepper）的兩本政治驚悚小說《The People’s House》、《The Wingman》，讓時事增添了文學想像的樂趣。這兩本小說的人物和故事雖然虛構，但部分情節卻與通俄門、性醜聞等時事不謀而合。

在批判川普的新書當中，最特別是由27位精神與心理健康專家為川普的心理健康狀況提出質疑的新書，他們以專家的立場，質疑川普的心理健康不佳，可能對公眾有害。

以下是閱讀最前線整理出來的書單：

1.《烈焰與怒火：川普白宮內幕》

作者：邁克爾．沃爾夫，2018/01

記者和專欄作家麥克爾．沃爾夫透過川普首席策略師班農牽線，川普授權，透過十八個月、兩百多個採訪完成。不過，這本書大爆川普決策和日常生活的料，上市前，英國衛報披露書的內容，白宮發言人桑德斯痛批此書，川普揚言控告，反而讓這本書一上市就大賣。

第60屆葛萊美音樂獎的頒獎大會，來還拿這本書來揶揄川普。主持人詹姆斯．柯登（James Corden）請來藝人輪番朗讀這本書，假裝正面試有聲書聲優，最後一位面試者念到川普喜歡吃麥當勞，因為麥當勞不會被下毒，這位面試者放下書本露臉，竟然是希拉蕊．克林頓。

美國國會和特別檢察官穆勒（Robert Mueller）正調查，川普的競選團隊在大選期間，是否與俄國會面聯繫。這本書引用班農批評川普的兒子小唐納，在競選期間跟俄國聯繫是叛國行為。因此有些媒體稱，這本書過於站在班農的觀點來批評川普。

這本書最大的爭議之一是，沃爾夫坦承受訪者的爆料有些是明顯說謊，或者爆料版本有出入，但他並未釐清和查證，而是保留這些爭議內容，讓讀者自行判斷。

2.《共謀：密會、黑錢，以及俄國如何幫助川普當選》

作者：盧克．哈丁，2017/11

作者哈丁是英國衛報記者，資歷豐富，他曾在2010報導維基解密洩密美國外交電報，2013年在香港獨家專訪美國前國家安全局雇員愛德華．史諾登，披露美國國際監聽計畫與文件，在2016年國際記者聯手揭露巴拿馬文件，揭露各國政治人物與菁英的海外秘密金流，哈丁也參與報導。

遠在英國的哈丁有機緣深入追查「通俄門」，他曾任衛報駐莫斯科記者，同時踢爆通俄門的，是英國軍情六處（MI6）前情報員史蒂爾，他把通俄門的情資，提供給美國聯邦調查局（FBI）。哈丁早在「通俄門」事件引爆前一個月，就開始跟史蒂爾密會。

哈丁以自己對俄國的掌握，帶領讀者釐清混亂而瑣碎的情節，清楚點出川普和俄國的關係，在2016年的美國總統大選幕後，有一則跨國間諜、離岸銀行、房產交易、電腦駭客、洗錢等交織而成的幕後故事。此外，他也明白點出那些俄國權貴成為俄國的傳聲筒。

3.《川普獨裁學》

作者：戴維．弗洛姆（David Frum），2018/01

本書作者是《大西洋》雜誌（Atlantic）資深編輯戴維．弗洛姆，他曾在2001到2002年任前總統小布希講稿撰寫人。弗洛姆在接受媒體採訪時表示，川普上任滿周年，他的書是想要警示川普運用總統權力的方式，會讓美國走向獨裁，導致政權腐敗。

川普不合適的作為，包括他的兒子迄今仍每周向他報告生意，由他做實際決策，而且他跟它國的生意夥伴仍有切不斷的利益。此外，他任命人事時，並不欣賞正直而誠實的人，過於正直的人無法在他底下任事，這些都是很危險的作法。

4.《比你想的還糟糕》

作者：大衛．凱．約翰斯頓（David Cay Johnson），2018/01

曾得過普立茲獎的調查記者約翰斯頓從1988年就開始採訪川普，當時他在亞特蘭大的費城詢問報任記者，他說，川普喜歡餵記者新聞，企圖運用媒體擦脂抹粉，不過，他從不買單，他會進行查證再報導，並不是川普欣賞的記者。

他在2016年曾出版川普的傳記《The Making of Donald Trump》介紹川普的商業伎倆、家庭關係和人脈圈，這本書則探討川普的政策怎麼影響到老百姓。

5.《川普的第一年》

作者：麥克．尼爾森（Michael Nelson），2018/01

尼爾森是維吉尼亞大學政治學教授，他以用學術觀點評價川普擔任總統的第一年。他對比川普和其他總統上任的第一年，並從幾個面相來評價川普，包括選舉、組閣、跟議會的關係、行政命令、施政、司法任命和決策、媒體關係、公眾溝通和輿論等。

尼爾森指出，選票把政治的門外漢送入白宮，把他缺乏經驗和人脈作為助力，也不是阻力，因此川普總統缺乏政治圈支持，甚至缺乏來自共和黨支持，讓他陷入孤軍作戰，他花了十周才完成交接，而他組內閣或者做重大決策時，他難以捉摸的個性，時常把花費數個月作好的政策規劃或團隊做好的研究擱置在一邊，這樣的做法並不適合推動政策。

尼爾森指出，川普所知甚少，極度仰賴副總統的建言。此外，他對歷史一無所知，對政府各部門的分權沒有概念，也不知道如何有效地建立聯盟。大多數的總統擁有一些經驗後，行政能力都會有提升，但他對川普不抱太大希望。

6.《解密川普：川普慈善捐款的真實內幕》

（Uncovering Trump: The Truth Behind Donald Trump’s Charitable Giving，暫譯）

作者：法倫胡德（David A. Fahrenthold），2017/04

本書作者、華盛頓郵報記者法倫胡德，以川普慈善捐款去向的系列報導，榮獲2017年的普立茲新聞獎。這本書詳細地記錄了這段調查報導的故事。

法倫胡德在美國總統大選期間，在川普吹噓慈善捐款之後，他勤奮用心地追400多家可能接受捐款的非營利組織，踢爆川普捐款額灌水，他的捐款大部分流向自己名下的基金會，該基金會甚至把錢用在川普事業，像是修繕飯店噴泉等。

他追蹤此議題時，還意外得到川普在《走進好萊塢》節目跟主持人私下談話錄音，川普自誇玩弄已婚女性，這段錄音一度成為川普和希拉蕊在總統大選最後階段的激戰焦點。

7.《高度忠誠：真相、謊言和領導》

作者：作者詹姆斯．科米，2018/05

柯米的新書預計在2018年5月1日出版，目前已開放預購。科米2017年5月被川普閃電撤換，傳言跟他不願接受川普指令，繼續追查通俄門有關。他下台之後，麥克米倫出版社旗下的Flatiron圖書旋即爭取到他的新書版權，外傳預付版稅高達兩百萬美金。

科米由美國前總統歐巴馬在2013年任命為FBI局長，直到2017年5月下台。科米的新書將談及他在美國政府機關任職二十多年的歷程，其中，最引人注目的將是他處理希拉蕊任國務卿的電子郵件案，以及川普在美國總統大選的通俄門，這都是掀起美國政壇風暴的議題。

科米在2016年美國總統大選期間，先是宣布希拉蕊的電郵弊案起因是操作粗心，不建議檢察官起訴，卻在大選投票前夕宣布重啟調查，希拉蕊敗選後，痛批科米是導致她敗選的主因之一。而他被川普撤職後，隔月出席國會聽證會上，直言FBI調查國家安全顧問弗林（Michael Flynn）是否接觸俄國駐美大使一案時，川普要求FBI收手。

8.《川普的危險個案：27名精神科醫生和心理健康專家對一名總統的診斷》

（The Dangerous Case of Donald Trump. 27 Psychiatrists and Mental Health Experts Assess a President，暫譯）

作者：耶魯大學精神醫學教授李（Bandy Lee）等，2017/10

耶魯大學法醫精神學助理教授班蒂．李，依據2017年春季在耶魯大學舉辦的研討會，收集來自27位心理健康專家論文，出版成此書。書中解析川普總統的言行呈現出「病態自戀」、「肆無忌憚的極端享樂主義」和「妄想症」等問題，他們研判出川普的心理健康已拉警報。

班蒂．李的專長是法醫精神學，擅長研究、預測和預防暴力，本書其他作者不乏知名學者，比如哈佛大學的赫曼（Judith Herman）、哥倫比亞大學的利甫頓（Robert Jay Lifton）等。美國國會曾在去年底邀請班蒂，向議員報告川普的心理健康議題。

不過，此書同時引爆精神醫學的倫理爭議，哥倫比亞大學醫學中心精神病學主任、美國心理精神學系前任會長萊柏曼（Jeffrey Lieberman）在新英格蘭醫學刊（New England Journal of Medicine）提出，這本書違背醫學倫理，有道德偏差且危險。

班蒂．李在接受Vox專訪時表示，萊柏曼是不同意醫學倫理議題，而不是針對川普的心理醫學評估，同時，從他的發言看來，他似乎沒讀完這本書。她堅信，不管政治立場為何，應該很難找到一個精神學家自信地保證川普的心理狀態沒事。

她解釋，這本書對川普「評估出危險」（assessing dangerousness），而不是「診斷」，評估危險是根據情況來作判斷，而不是依據個人資料，由於川普身為總統，他的個人情況會影響到公共，她和其他學者因此挺身而出，指出川普的心理精神狀況不佳，有必要在例行體檢，增加心理健康評估。

川普2018年1月的總統例行體健，就特地增加「心智敏銳度」測試，他的體檢醫師在記者會中，指出川普的心智非常敏銳，沒有心理健康疑慮。

9.《The Wingman》

作者：作者大衛．佩珀，2018/02

作者大衛．佩珀的兩部小說不在暢銷書榜，書評也不多，推薦這兩本小說的媒體都是用「通俄門」事件作為切入點，連帶地關注到他的小說。網路政治媒體Politico就介紹說「驚悚小說預言通俄門的醜聞」。

Politico介紹，佩珀在日前剛出版《The Wingman》，這是他第一部作品《The People’s House》的續集，這兩本小說都是以跑政治線的老記者夏普（Jack Sharpe）為主角，從地方選舉的結果，往上挖角到俄國介入美國大選的陰謀。

佩珀是政壇跨足文壇，他的正職其實是俄亥俄州辛辛那提地區民主黨黨職和地方公職，他曾在大學畢業後，為智庫工作，在俄國待了三年。受到好友創作的鼓舞，他從2012年起，開始提筆創作第一本小說，當時他就把俄國陰謀加入情節，豐富小說的情節，直到2016年夏天，他終於定稿，自助出版，旋即也開始寫第二本小說，二月甫上市。他提筆創作第一本小說，通俄門都還沒有發生，而出版時，通俄門也還未被踢爆。

由於佩珀身在政壇，在地方負責操盤選舉，他出版時異常低調，未曾大力宣傳，因此這兩本小說知名度不高。

小說角色和故事其實都是虛構，但許多情節卻與新聞時事不謀而合，他的政壇朋友讀得很過癮，書迷也超愛猜測小說情節與時事的關聯性，懷疑他是不是知道什麼內情。

除了「預言」時事的趣味，佩珀的小說還有很多政治圈內人的專業知識。比如，他以老記者夏普（Jack Sharper）的角色，在第一本小說詳細地交代選舉操作與議員募款機制，而第二本小說則詳細地談選舉金融法規。

同時，他也把自己關注的政治議題放入第二本小說情節，像利用選區劃分來操作選舉的傑利蠑螈（gerrymandering）、黑錢、保守團體介入日民主黨初選，當然，還有CIA日前才警告，俄國可能想要干預即將到來的美國參眾議員和州長的期中選舉。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九