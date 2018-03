有親信的爆料，有醫生的評估──九本書帶你從各種角度透視川普

編譯:陳慧敏

美國總統川普(Donald Trump)就任一周年之際,美國出版市場出現幾本新書,紛紛擾擾檢視。其中,引爆政壇話題的是《烈焰與怒火:川普白宮內幕》(Fire and Fury,暫譯),這本書作者沃爾夫(Michael Wolff)曾得到川普授權,近身採訪白宮幕僚,書中卻直白點出幕僚對川普的批評和不滿,甚至提到川普生活小習慣和家庭生活八卦,上市就成為暢銷書,反川普的藝人甚至在今年的葛萊美獎頒獎典禮,用這本書來揶揄川普。

同一時間的暢銷書是《川普獨裁學》(Trumpocracy: The Corruption of American Republic, David Frum,暫譯)、《比你想的還糟糕》(It Is Even Worse Than You Think: What the Trump Administration Is Doing to America,暫譯)、《川普的第一年》(Trump’s First Year,暫譯)等書,作者多是記者或學者,以學術分析或深度調查報導方式,批判川普當政滿一年的施政作為。

有幾本書則是川普正深陷的政治風暴「通俄門」調查相關。川普競選團隊在美國總統大選期間,涉嫌跟俄國官員串通聯繫,有俄國介入選情的疑慮,國會和司法部已啟動調查,特別檢察官穆勒於2月16日起訴企圖干預大選的俄國人與三家公司。此事件還包括川普是否透過人事權和備忘錄等等方式,干預司法部和美國調查局(FBI)的調查。

英國衛報記者哈丁(Luke Harding)透過與踢爆此案的前英國軍情六處(MI6)前情報員史蒂爾(Christopher Steele)接觸聯繫,再加上他的駐俄資歷,寫出調查報導《共謀:密會、黑錢,以及俄國如何幫助川普當選》(Collusion: Secret Meeting, Dirty Money, and How Russia Helped Donald Trump Win,暫譯),描繪出通俄門的俄國權貴人脈圖。

而最受期待的是FBI前局長柯米(James Comey)即將在2018年5月出版《高度忠誠:真相、謊言和領導》(A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership,暫譯),川普在去年5月「開除」他,傳說他的下台跟調查通俄門有關,新書預估將掀起另一波政治風暴。

在嚴肅的政治話題外,從政壇跨足文壇的作者大衛.佩珀(David Pepper)的兩本政治驚悚小說《The People’s House》、《The Wingman》,讓時事增添了文學想像的樂趣。這兩本小說的人物和故事雖然虛構,但部分情節卻與通俄門、性醜聞等時事不謀而合。

在批判川普的新書當中,最特別是由27位精神與心理健康專家為川普的心理健康狀況提出質疑的新書,他們以專家的立場,質疑川普的心理健康不佳,可能對公眾有害。

以下是閱讀最前線整理出來的書單:

1.《烈焰與怒火:川普白宮內幕》

作者:邁克爾.沃爾夫,2018/01

記者和專欄作家麥克爾.沃爾夫透過川普首席策略師班農牽線,川普授權,透過十八個月、兩百多個採訪完成。不過,這本書大爆川普決策和日常生活的料,上市前,英國衛報披露書的內容,白宮發言人桑德斯痛批此書,川普揚言控告,反而讓這本書一上市就大賣。

第60屆葛萊美音樂獎的頒獎大會,來還拿這本書來揶揄川普。主持人詹姆斯.柯登(James Corden)請來藝人輪番朗讀這本書,假裝正面試有聲書聲優,最後一位面試者念到川普喜歡吃麥當勞,因為麥當勞不會被下毒,這位面試者放下書本露臉,竟然是希拉蕊.克林頓。

美國國會和特別檢察官穆勒(Robert Mueller)正調查,川普的競選團隊在大選期間,是否與俄國會面聯繫。這本書引用班農批評川普的兒子小唐納,在競選期間跟俄國聯繫是叛國行為。因此有些媒體稱,這本書過於站在班農的觀點來批評川普。

這本書最大的爭議之一是,沃爾夫坦承受訪者的爆料有些是明顯說謊,或者爆料版本有出入,但他並未釐清和查證,而是保留這些爭議內容,讓讀者自行判斷。

2.《共謀:密會、黑錢,以及俄國如何幫助川普當選》

作者:盧克.哈丁,2017/11

作者哈丁是英國衛報記者,資歷豐富,他曾在2010報導維基解密洩密美國外交電報,2013年在香港獨家專訪美國前國家安全局雇員愛德華.史諾登,披露美國國際監聽計畫與文件,在2016年國際記者聯手揭露巴拿馬文件,揭露各國政治人物與菁英的海外秘密金流,哈丁也參與報導。

遠在英國的哈丁有機緣深入追查「通俄門」,他曾任衛報駐莫斯科記者,同時踢爆通俄門的,是英國軍情六處(MI6)前情報員史蒂爾,他把通俄門的情資,提供給美國聯邦調查局(FBI)。哈丁早在「通俄門」事件引爆前一個月,就開始跟史蒂爾密會。

哈丁以自己對俄國的掌握,帶領讀者釐清混亂而瑣碎的情節,清楚點出川普和俄國的關係,在2016年的美國總統大選幕後,有一則跨國間諜、離岸銀行、房產交易、電腦駭客、洗錢等交織而成的幕後故事。此外,他也明白點出那些俄國權貴成為俄國的傳聲筒。

3.《川普獨裁學》

作者:戴維.弗洛姆(David Frum),2018/01

本書作者是《大西洋》雜誌(Atlantic)資深編輯戴維.弗洛姆,他曾在2001到2002年任前總統小布希講稿撰寫人。弗洛姆在接受媒體採訪時表示,川普上任滿周年,他的書是想要警示川普運用總統權力的方式,會讓美國走向獨裁,導致政權腐敗。

川普不合適的作為,包括他的兒子迄今仍每周向他報告生意,由他做實際決策,而且他跟它國的生意夥伴仍有切不斷的利益。此外,他任命人事時,並不欣賞正直而誠實的人,過於正直的人無法在他底下任事,這些都是很危險的作法。

4.《比你想的還糟糕》

作者:大衛.凱.約翰斯頓(David Cay Johnson),2018/01

曾得過普立茲獎的調查記者約翰斯頓從1988年就開始採訪川普,當時他在亞特蘭大的費城詢問報任記者,他說,川普喜歡餵記者新聞,企圖運用媒體擦脂抹粉,不過,他從不買單,他會進行查證再報導,並不是川普欣賞的記者。

他在2016年曾出版川普的傳記《The Making of Donald Trump》介紹川普的商業伎倆、家庭關係和人脈圈,這本書則探討川普的政策怎麼影響到老百姓。

5.《川普的第一年》

作者:麥克.尼爾森(Michael Nelson),2018/01

尼爾森是維吉尼亞大學政治學教授,他以用學術觀點評價川普擔任總統的第一年。他對比川普和其他總統上任的第一年,並從幾個面相來評價川普,包括選舉、組閣、跟議會的關係、行政命令、施政、司法任命和決策、媒體關係、公眾溝通和輿論等。

尼爾森指出,選票把政治的門外漢送入白宮,把他缺乏經驗和人脈作為助力,也不是阻力,因此川普總統缺乏政治圈支持,甚至缺乏來自共和黨支持,讓他陷入孤軍作戰,他花了十周才完成交接,而他組內閣或者做重大決策時,他難以捉摸的個性,時常把花費數個月作好的政策規劃或團隊做好的研究擱置在一邊,這樣的做法並不適合推動政策。

尼爾森指出,川普所知甚少,極度仰賴副總統的建言。此外,他對歷史一無所知,對政府各部門的分權沒有概念,也不知道如何有效地建立聯盟。大多數的總統擁有一些經驗後,行政能力都會有提升,但他對川普不抱太大希望。

6.《解密川普:川普慈善捐款的真實內幕》

(Uncovering Trump: The Truth Behind Donald Trump’s Charitable Giving,暫譯)

作者:法倫胡德(David A. Fahrenthold),2017/04

本書作者、華盛頓郵報記者法倫胡德,以川普慈善捐款去向的系列報導,榮獲2017年的普立茲新聞獎。這本書詳細地記錄了這段調查報導的故事。

法倫胡德在美國總統大選期間,在川普吹噓慈善捐款之後,他勤奮用心地追400多家可能接受捐款的非營利組織,踢爆川普捐款額灌水,他的捐款大部分流向自己名下的基金會,該基金會甚至把錢用在川普事業,像是修繕飯店噴泉等。

他追蹤此議題時,還意外得到川普在《走進好萊塢》節目跟主持人私下談話錄音,川普自誇玩弄已婚女性,這段錄音一度成為川普和希拉蕊在總統大選最後階段的激戰焦點。

7.《高度忠誠:真相、謊言和領導》

作者:作者詹姆斯.科米,2018/05

柯米的新書預計在2018年5月1日出版,目前已開放預購。科米2017年5月被川普閃電撤換,傳言跟他不願接受川普指令,繼續追查通俄門有關。他下台之後,麥克米倫出版社旗下的Flatiron圖書旋即爭取到他的新書版權,外傳預付版稅高達兩百萬美金。

科米由美國前總統歐巴馬在2013年任命為FBI局長,直到2017年5月下台。科米的新書將談及他在美國政府機關任職二十多年的歷程,其中,最引人注目的將是他處理希拉蕊任國務卿的電子郵件案,以及川普在美國總統大選的通俄門,這都是掀起美國政壇風暴的議題。

科米在2016年美國總統大選期間,先是宣布希拉蕊的電郵弊案起因是操作粗心,不建議檢察官起訴,卻在大選投票前夕宣布重啟調查,希拉蕊敗選後,痛批科米是導致她敗選的主因之一。而他被川普撤職後,隔月出席國會聽證會上,直言FBI調查國家安全顧問弗林(Michael Flynn)是否接觸俄國駐美大使一案時,川普要求FBI收手。

8.《川普的危險個案:27名精神科醫生和心理健康專家對一名總統的診斷》

(The Dangerous Case of Donald Trump. 27 Psychiatrists and Mental Health Experts Assess a President,暫譯)

作者:耶魯大學精神醫學教授李(Bandy Lee)等,2017/10

耶魯大學法醫精神學助理教授班蒂.李,依據2017年春季在耶魯大學舉辦的研討會,收集來自27位心理健康專家論文,出版成此書。書中解析川普總統的言行呈現出「病態自戀」、「肆無忌憚的極端享樂主義」和「妄想症」等問題,他們研判出川普的心理健康已拉警報。

班蒂.李的專長是法醫精神學,擅長研究、預測和預防暴力,本書其他作者不乏知名學者,比如哈佛大學的赫曼(Judith Herman)、哥倫比亞大學的利甫頓(Robert Jay Lifton)等。美國國會曾在去年底邀請班蒂,向議員報告川普的心理健康議題。

不過,此書同時引爆精神醫學的倫理爭議,哥倫比亞大學醫學中心精神病學主任、美國心理精神學系前任會長萊柏曼(Jeffrey Lieberman)在新英格蘭醫學刊(New England Journal of Medicine)提出,這本書違背醫學倫理,有道德偏差且危險。

班蒂.李在接受Vox專訪時表示,萊柏曼是不同意醫學倫理議題,而不是針對川普的心理醫學評估,同時,從他的發言看來,他似乎沒讀完這本書。她堅信,不管政治立場為何,應該很難找到一個精神學家自信地保證川普的心理狀態沒事。

她解釋,這本書對川普「評估出危險」(assessing dangerousness),而不是「診斷」,評估危險是根據情況來作判斷,而不是依據個人資料,由於川普身為總統,他的個人情況會影響到公共,她和其他學者因此挺身而出,指出川普的心理精神狀況不佳,有必要在例行體檢,增加心理健康評估。

川普2018年1月的總統例行體健,就特地增加「心智敏銳度」測試,他的體檢醫師在記者會中,指出川普的心智非常敏銳,沒有心理健康疑慮。

9.《The Wingman》

作者:作者大衛.佩珀,2018/02

作者大衛.佩珀的兩部小說不在暢銷書榜,書評也不多,推薦這兩本小說的媒體都是用「通俄門」事件作為切入點,連帶地關注到他的小說。網路政治媒體Politico就介紹說「驚悚小說預言通俄門的醜聞」。

Politico介紹,佩珀在日前剛出版《The Wingman》,這是他第一部作品《The People’s House》的續集,這兩本小說都是以跑政治線的老記者夏普(Jack Sharpe)為主角,從地方選舉的結果,往上挖角到俄國介入美國大選的陰謀。

佩珀是政壇跨足文壇,他的正職其實是俄亥俄州辛辛那提地區民主黨黨職和地方公職,他曾在大學畢業後,為智庫工作,在俄國待了三年。受到好友創作的鼓舞,他從2012年起,開始提筆創作第一本小說,當時他就把俄國陰謀加入情節,豐富小說的情節,直到2016年夏天,他終於定稿,自助出版,旋即也開始寫第二本小說,二月甫上市。他提筆創作第一本小說,通俄門都還沒有發生,而出版時,通俄門也還未被踢爆。

由於佩珀身在政壇,在地方負責操盤選舉,他出版時異常低調,未曾大力宣傳,因此這兩本小說知名度不高。

小說角色和故事其實都是虛構,但許多情節卻與新聞時事不謀而合,他的政壇朋友讀得很過癮,書迷也超愛猜測小說情節與時事的關聯性,懷疑他是不是知道什麼內情。

除了「預言」時事的趣味,佩珀的小說還有很多政治圈內人的專業知識。比如,他以老記者夏普(Jack Sharper)的角色,在第一本小說詳細地交代選舉操作與議員募款機制,而第二本小說則詳細地談選舉金融法規。

同時,他也把自己關注的政治議題放入第二本小說情節,像利用選區劃分來操作選舉的傑利蠑螈(gerrymandering)、黑錢、保守團體介入日民主黨初選,當然,還有CIA日前才警告,俄國可能想要干預即將到來的美國參眾議員和州長的期中選舉。

