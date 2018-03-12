讓你失去尊嚴和自我的「獲得感」

習權新時代新詞彙，有一個叫「令人民有獲得感」。

所謂「獲得感」，大概就是以賺錢與物質為先，以榮耀與自豪感作餌，縱容吃喝玩樂時要提醒人們往日的苦與民族復興的甜，享用新科技的便利時不忘提醒人民別國之落後。多方落藥，一些人坐坐高鐵就興奮、想起港珠澳大橋會滴淚，中國夢正甜，「獲得感」爆表。

想起一行禪師在其六十年代手記《芬芳棕櫚葉》（Fragrant Palm Leaves, Journal: 1962-1966）說過的一個故事：

從前有位女子，出身寒微，渴望大富大貴，後來她和一位富豪鰥夫結婚。她明白丈夫並不愛她，只不過她長得和他前妻一模一樣，丈夫要求她穿的吃的，一舉一動都要模仿其前妻。她甘願做愛的替身，換取豐衣足食，滿足到夢寐以求的獲得感；但她慢慢發現，自己成為傀儡，沒有尊嚴。奈何她捨不得奢華生活，她困於自己的欲望囚籠中，失去自己。

一行禪師訓勉，不要叩頭、不要屈從，不要被聲色犬馬迷惑，不要被俗世的規條主宰你生活，要尋回真正的自我。奈何很多人習慣了各種便利與舒適，容許自己的寸心尊嚴被侵佔，而無知無感。

生活便利、物質豐盈、自豪感、滿足感、獲得感，誰不想要？

有享樂的自由，沒有發聲的自由；有正評的自由，沒有負評的自由；有跪拜歌頌政府的自由，沒有提出異議的自由；政府全面監控人民，人民不能監督政府；黨國視憲法如無物、把憲法搓圓按扁，卻要你尊重憲法；法律一言九鼎壓你身上，你卻無權影響法律之制訂；只准加強共產黨統一領導組織，嚴禁公民社會組織起來；政府高官不是你公僕，是你主人；不是「中國新型政黨制度」，是中國新型黨國帝制。

黨國威嚴，閹割人的尊嚴，這就是「獲得感」的代價。

為了這些「獲得感」，一個人可以去到幾盡，人的尊嚴值幾錢一斤，this is the question。

一行禪師的故事還有下文。

妻子後來後現，丈夫的前妻原來曾經出軌，對他不忠，於是她把實情告訴丈夫，希望丈夫不再思念前妻，讓她做回自己。丈夫道出真相：前妻的事，他一早知道，前妻正是他殺死的。

丈夫說，殺她一次，不足夠消除他內心的仇恨；於是再娶一個相似的，為洩心頭之恨，要再殺一次。



本文原刊於明報專欄《2047夜》，此為加長版，獲授權轉載。

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