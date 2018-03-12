《1987：黎明到來的那一天》觀後感：承認軟弱才懂得抵抗

聽聞發行商在翻譯戲名時有一番掙扎，商業考量下用「逆權」兩字標誌三部曲（按：香港片名為《逆權公民》），這一點毋須爭辯，但到了要鎖定片中角色，冠之以「逆權」兩字，內部就意見分歧。不論是我只是個計程車司機（按：香港片名為《逆權司機》），還是正義辯護人（按：香港片名為《逆權大狀》），一個主角一條主線，如何傳譯幾無懸念，最後一部卻出現變數。

為了方便推廣，最好能夠找出一位主角，宣傳標語、海報、Facebook、Instagram的stories都以這位主角為主題。片中現成就有一個帥哥大學生（姜棟元飾），他也是由真人真事改編的民運殉道者，拿來為電影冠名為「逆權學生」似乎順理成章，為甚麼最後反而是無特定對象的「逆權公民」跑出呢？

據說是員工認為帥哥大學生只是其一個角色，論份量不足以獲冠名「厚待」，他們還「成功爭取」在最終定名加上「1987」這年份。本來我只當是則小道消息一笑置之，以為技術問題是工作人員才會執著，但看畢全片後才發現，這宗譯名之爭一點也不瑣碎無聊。

芸芸「公民」才是領銜主角

一宗反共機關虐囚致死案，一場由大學生領軍的民主運動，這兩件事構成全片主軸。帥哥大學生的確是個鮮明角色，和美女同學（金泰梨飾）有感情線，但他只是芸芸群眾中的一員，在能力範圍內作公民抗命。如果沒有捨命挖料的報社記者、特立獨行的檢察官、冒險犯難的前工運份子，以及一眾願意走上街頭的男女老少，學運領袖縱有三頭六臂也無法掀起翻天波瀾。

這部片的主角不是一個人、一群人，而是仿似觸不到摸不著的「群眾」，她可以是在催淚彈中收容學生的球鞋店老闆娘，他可以是匿藏民運志士的寺廟僧侶。儘管主流電影少不了以帥哥美女作招攬，但全片焦點不在美男「學生」，堅持與渴求真相的「公民」才是領銜主角。

真相與公義超越體制界線

1987年在韓國民運史上里程碑，全斗煥軍政府倒台在即，但身處漫漫長夜，每位公民在當下又能確定自己能看到明日曙光嗎？片中「公民」有體制外學運領袖和民運份子，有體制內檢察官和監獄長，他們對於民主與否或者意見不一，但縱使同在黑夜裡，公民們對星火真相卻是同樣執著。

思想太宏大太抽象，年輕生命無辜慘死才是鐵一般事實，在那一刻不論是站在界線哪一邊，義憤與不齒都會油然而生。這一份熱情並非源自空泛理念，它建基於一件真實在1987年發生過的冤案，公民們縱使互不相識，不知不覺間卻朝同一目標進發：真相。即使他們當中不是人人在乎推翻現狀，不會糾纏在正反辯論，但唯獨這件有血有肉的歷史慘案，他們可置安危於不顧，就只為達致古老而原始的信念：公義。

生活有太多面相與取捨

人心是軟弱的，有時是自欺欺人，有時是自視過高，所以到了關鍵時刻便背棄了理想。前工運份子（柳海真飾）受盡酷刑也不供出民運志士下落，但當反共機關頭子威脅傷害他深愛的姐姐和外甥，他還是「背叛」了同路人。可是，假設我們在同一處境，不見天日地遭受無盡折磨和恐懼，有多少人願意犧牲一切忠誠到底呢？與其高高在上地予以批評，不如明白和理解人的生活有太多面相，有太多權衡取捨。

檢察官（河正宇飾）利用職權對抗反共機關，又暗地裡向報社通風報信，他為了真相犧牲事業，以至波及庇蔭他的外父也在所不惜，但他不屬於冒死撞進槍林彈雨的社運份子，也不屬於無懼在南營洞裡受電刑的志士行列。一如片中其他公民，檢察官對真相與公義有所執著，但他也有自己的生活，也有不能承受的代價，於是他選擇以狡猾而相對安全的手段與體制周旋。或者面對強權與壓迫不只需要勇氣，更需要與時變化，舉重若輕，我們要承認自身軟弱，才能學懂如何抵抗。

責任編輯：歐嘉俊

核稿編輯：周雪君