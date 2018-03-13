只把中國的機遇當成統戰，就是鴕鳥心態的展現

作者：余保台

中共日前公布惠台三十一項政策，給予台灣人在對岸享有與當地人的同等待遇，有些民調顯示大多台灣民眾對國台辦的這般舉措有所正面回應，願意西進發展的台灣民眾也有所增加。

有些人認為，中國的惠台政策是對台灣人的統戰，我們應該敵視，然而退萬步言之，就算這些政策真的帶有統戰的目的，如果台灣人連自己的肚子都顧不了，年輕人連自己未來的生活發展都顧不了，又怎麼顧的了統戰與不統戰？

筆者周遭同齡人中，前往對岸就學或發展的人數越來越多。中國企業敢給薪水、有發揮空間、資源更為豐富，都是他們西進的理由。台灣的統治者自己不爭氣，無法建立一個適合台灣經濟發展的環境，再加上此時中國政府的頻頻招手，無怪乎越來越多台灣人即使在價值觀不盡相同的情況下，也寧可到中國發展！因此，與其用陰謀論看待對岸各種招攬台灣人才的政策，不如認真檢視自身的政策和產業現態，才能真正了解近年來人才外流的主因。

再者，那麼多台灣人到對岸去，我們也不見得需要擔憂，在筆者造訪中國的經驗裡，在那裡聽到的流行音樂，大多都還是台灣歌手演唱的熟悉名曲，綜藝節目上，台灣的藝人也扮演重要角色，在商場上，也常看到許多發展有成的台灣品牌，受到當地民眾的歡迎。在這樣的經濟與文化融合之間，台灣與中國之間「你中有我，我中有你」的特殊關係，不僅可讓台灣搭上中國快速發展的順風車，兩地的相互依賴，更可以更可以間接避免兩岸全面撕破臉而開戰的風險。只要能夠堅守自己的價值，這樣的交流，又有何憂？

台灣這幾年來，經濟發展有所停滯，也沒有辦法形成大開大闔的發展策略；中國的綜合實力反而在這段時間大為增強，如今已經少人質疑中國大陸僅次於美國的強大地位。如果台灣無法自己建立一個適於發展的環境，還一直以「敵人」的角度看待大陸，而不正視於中國與台灣之間「機遇」，對於台灣民眾的發展來說，只不過是一種鴕鳥心態，絕非幸事。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航